The National interest : Les vraies raisons de la Russie de s’associer à l’Iran

Moscou a un intérêt direct dans la situation dans le golfe Persique; il a fait de son mieux pour contenir l’impact que la crise américano-iranienne pourrait avoir sur sa propre sécurité nationale. cet article repris par the National interest, la revue conservatrice consacrée aux situations militaires géopolitiques montre assez bien le rôle joué par la Russie qui à ce jour donne à la diplomatie russe largement héritée de la diplomatie soviétique une grande audience. Notons qu’aujourd’hui lTéhéran a déclaré que ‘avion de passagers ukrainien qui s’est récemment écrasé dans la capitale iranienne a été détruit en raison d’une «erreur humaine» après avoir volé trop près des installations de défense, déclenchant un lancement de missile accidentel.Une déclaration militaire lue sur les canaux des médias d’État est venue comme la première confirmation des responsables iraniens qu’un missile, et non un incendie de moteur, a provoqué l’accident mercredi dernier. Le communiqué indiquait que la fusillade n’était «pas intentionnelle» et affirmait que les responsables feraient face à des conséquences. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoiretsociete)

L’Iran craquera-t-il sous la pression américaine? Ne comptez pas là-dessus. L’Iran s’est habitué à vivre sous les récentes sanctions économiques de l’Amérique et continue de mener ses propres politiques au pays et à l’étranger malgré les restrictions associées à la dernière crise américano-iranienne. Téhéran peut compter sur un soutien interne important et dispose d’une grande armée – y compris des forces auxiliaires paramilitaires Basij – avec accès à la flotte aérienne, aux forces lourdes et aux armes sous-marines. Il dispose également de gardes révolutionnaires formés à la guerre non conventionnelle. Malgré l’impact des sanctions américaines sur l’économie iranienne et le mécontentement des citoyens, il n’y a pas eu de contestation légitime de la théocratie dans le pays.

En fait, la tension entre les États-Unis et l’Iran pourrait s’éterniser, ce qui obligerait les acteurs régionaux et internationaux à rester en permanence en alerte. Par exemple, en raison de la proximité de l’Iran avec ses frontières, la Russie a un intérêt direct dans la situation en Asie occidentale; il a fait de son mieux pour contenir l’impact que la crise américano-iranienne pourrait avoir sur sa propre sécurité nationale. En conséquence, la politique étrangère que la Russie a appliquée à l’égard de la crise peut être divisée en trois domaines principaux.

Le premier domaine d’intérêt est directement lié à la taille de la population musulmane de Russie et à sa capacité à influencer les processus politiques dans le pays. Ces jours-ci, il y a environ vingt millions de musulmans en Russie, un chiffre qui a doublé en l’espace de trois décennies. La Russie doit empêcher cette population d’être regroupée en groupes nationalistes radicaux tout en représentant ses intérêts. Ainsi, la Russie craint que l’Occident – ou même l’Iran – n’ait le pouvoir de provoquer des troubles politiques et sociaux au sein de différents groupes de cette population musulmane. Dans le passé, les pays occidentaux étaient soupçonnés de soutenir ces groupes radicaux et d’autres sur le territoire russe. Moscou est également préoccupée par la possibilité qu’une confrontation chiite et sunnite éclate sur son sol et que l’un de ces groupes reçoive le soutien de l’Iran. Il ne veut pas devenir un champ de bataille dans la lutte entre les différentes religions. Dans le même temps, la Russie ne veut pas ruiner ses relations avec les États-Unis.

Le deuxième domaine d’intérêt se concentre sur les domaines que la Russie considère comme faisant partie de sa sphère d’influence, tels que les pays post-soviétiques comme l’Azerbaïdjan, le Turkménistan, l’Arménie et d’autres pays de la région où Moscou est très populaire, en particulier parmi certains politiciens. et les élites économiques. Ces élites croient que la Russie peut les aider à combattre l’influence de l’islam politique radical. Dans le même temps, ces pays ont traditionnellement des liens étroits avec l’Iran. En raison de cette intersection de liens historiques, diplomatiques et économiques, la région est une zone d’intérêt mutuel pour les Russes et les Iraniens. La coopération entre les deux pays se concentre principalement autour des régions du Caucase, de la Caspienne et de l’Asie centrale. La Russie a un projet à long terme, connu sous le nom de partenariat pour la grande Eurasie, et l’Iran participe au projet.

Le troisième domaine d’intérêt est lié au chevauchement des préoccupations humanitaires et économiques qui affectent à la fois la Russie et l’Iran. Ces préoccupations sont ancrées dans l’histoire des relations mutuelles depuis l’époque des empires russe et perse. Aujourd’hui, les deux pays tentent de compenser leurs échecs en poursuivant des politiques qui promeuvent leurs civilisations propres et uniques. Dans cette situation, le domaine humanitaire est l’un des domaines stratégiques permettant de poursuivre des objectifs à long terme. Il convient de noter que les projets éducatifs et culturels russo-iraniens ont doublé depuis que l’administration Trump a annoncé sa stratégie pour l’Iran. Alors que les États-Unis se sont concentrés sur « la mise à genoux de l’Iran », la Russie s’est concentrée sur l’avenir. Les liens économiques entre ces deux pays se sont renforcés ces dernières années,

Espérons que la Russie et l’Iran maintiendront une relation positive malgré leurs différences et leurs difficultés passées. Par exemple, en 2016, les forces russes ont été expulsées d’une base militaire en Iran qu’elle avait utilisée pour mener des opérations militaires en Syrie. Le changement stratégique s’est produit après que les Iraniens se sont disputés pour savoir si les forces étrangères devaient être autorisées à utiliser une base militaire iranienne. En outre, les deux pays ont eu des différends sur le sort de la Syrie. Malgré ces problèmes, la Russie entretient des relations positives avec l’Iran, ce qu’elle a confirmé lors d’une réunion du 25 juin.entre les conseillers à la sécurité nationale John Bolton, Meir Ben-Shabbat et Nikolai Patrushev. Au cours de la réunion, Patrushev, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, a déclaré que la Russie continuerait de tenir compte des intérêts de l’Iran au Moyen-Orient, car il reste « l’allié et le partenaire » de choix en Syrie. Les deux pays se concentrent sur la prévention d’une nouvelle déstabilisation dans la région, a-t-il déclaré.

En conclusion, la Russie veut conserver sa position d’acteur géopolitique et influencer le monde musulman, mais elle ne veut pas s’impliquer dans les conflits associés à ce monde. Ainsi, bien que les dirigeants de Moscou aient des préoccupations valables au sujet du Moyen-Orient, ils continuent de voir les avantages du maintien de partenariats stratégiques avec divers pays de la région. C’est à travers ces partenariats qu’ils espèrent mesurer combien l’administration Trump est prête à payer pour atteindre ses objectifs.

Nadya Glebova est membre de l’Institut d’études orientales de l’Académie russe des sciences, chercheuse dans la région MENA.

Image: Reuters