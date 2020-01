Le Brésil a aidé les États-Unis et l’Iran à aller vers la paix. Le dialogue est la seule réponse

L’assassinat de Qassem Suleimani par des missiles drones, à la demande expresse du président des États-Unis, a plongé le Moyen-Orient – et le monde – dans la crise de sécurité mondiale la plus grave depuis la fin de la guerre froide. En ordonnant unilatéralement l’exécution d’un haut responsable militaire iranien sur le sol irakien, Donald Trump a violé le droit international et a pris une mesure imprudente et dangereuse dans l’escalade du conflit, avec un impact potentiel sur toute la planète.

Nous ne connaissons pas encore toute l’étendue de la réaction de l’Iran à cet acte de guerre non déclaré. Mais nous voyons déjà des dommages à la paix et à la sécurité dans la région, avec la résurgence prévisible de l’État islamique en Irak et le retrait de Téhéran des engagements concernant les limites d’enrichissement de l’uranium. Et nous pouvons également indiquer avec certitude qui gagnera et qui perdra avec un nouveau conflit armé.

Certains profitent toujours de la guerre: les armuriers, les gouvernements intéressés à piller les richesses – en particulier le pétrole – des autres États, les méga-entreprises engagées pour reconstruire ce qui a été détruit par la folie et la cupidité des chefs de guerre.

Certains perdent toujours: les populations civiles, les femmes, les enfants, les personnes âgées et surtout les plus pauvres, condamnés à mort, à la famine, au sans-abrisme et à l’émigration forcée vers des terres inconnues où ils seront confrontés à la misère, à la xénophobie, à l’humiliation et à la haine.

En tant que président et ministre des Affaires étrangères du Brésil, au cours de la première décennie de ce siècle, nous avons eu des entretiens avec des présidents américains et de hauts responsables iraniens dans le but de construire la paix, ce que nous pensions être le plus important pour les peuples iranien et américain.

Avec la Turquie, nous avons négocié avec l’Iran la déclaration de Téhéran, suite à une demande de Barack Obama lui-même, faite en marge d’un sommet élargi du G8 en 2009, en Italie.

Cet accord, célébré en 2010, salué par des experts du désarmement du monde entier, dont l’ancien directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique et le prix Nobel Mohamed ElBaradei, avait le potentiel d’apporter une solution pacifique à la question complexe du programme nucléaire iranien.

Au-delà de faire du monde un endroit plus sûr, nous aidions les deux pays, ennemis depuis la révolution islamique de 1979, à développer une coexistence pacifique et mutuellement respectueuse, comme l’a exprimé le président Obama.

Malheureusement, des facteurs de politique intérieure et étrangère aux États-Unis ont empêché son adoption à l’époque. Quelques années plus tard, cependant, Obama a signé un accord similaire avec le gouvernement iranien, abandonné plus tard par Trump.

Nous sommes et serons toujours des défenseurs intransigeants de la paix. Il y a une guerre urgente qui doit être menée par toutes les nations: la guerre contre la faim, qui menace un habitant sur neuf de cette planète. Ce qui est dépensé en un seul jour de guerre allégerait les souffrances de millions d’enfants affamés dans le monde. Il est impossible de ne pas en être indigné.

Nous avons la profonde conviction, basée sur l’expérience, que la paix entre les nations est non seulement souhaitable mais possible

Avant même notre inauguration en novembre 2002, nous avons eu notre première rencontre avec le président George W. Bush lors d’une visite à la Maison Blanche. Il y avait une obsession de la part du dirigeant américain d’attaquer l’Irak sur la base de fausses allégations concernant la possession d’armes chimiques et le soutien au terrorisme. Nous avons dit au président que notre obsession en était une autre: mettre fin à la faim et réduire la pauvreté dans notre pays.

Nous n’avons pas participé à la coalition contre l’Iraq et avons condamné le recours unilatéral à la force. Malgré cela (ou même à cause de cela), Bush a respecté le Brésil. Nous avons coopéré dans des situations difficiles, telles que la création du «groupe d’amis du Venezuela» et les négociations commerciales de l’OMC. Nous avons maintenu de bonnes relations et des contacts fréquents sur les questions régionales et mondiales, malgré nos désaccords. Le Brésil est l’un des rares pays en développement invités à la conférence d’Annapolis convoquée par les États-Unis pour discuter de la reprise du processus de paix au Moyen-Orient en 2007.

Nous sommes profondément convaincus, sur la base de l’expérience, que la paix et le dialogue entre les nations sont non seulement souhaitables, mais possibles, à condition qu’il y ait de la bonne volonté et de la persévérance. Nous savons que les solutions obtenues par le dialogue sont beaucoup plus justes et durables que celles imposées par la force. La triste situation dans laquelle l’Iraq vit toujours, 17 ans après l’attaque fatidique de 2003, est la preuve la plus révélatrice de la fragilité des résultats obtenus grâce à une action militaire unilatérale.

En paix, les pays développent leur économie, surmontent les différences et apprennent les uns des autres en favorisant le commerce, la culture, les contacts humains, la recherche scientifique et la coopération humanitaire.

En temps de guerre, les pays échangent des missiles, des bombes et des morts, dégradent la qualité de vie de leur peuple, font des ravages sur l’environnement et un riche patrimoine historique et culturel. La réalité est devenue de plus en plus claire: dans la guerre, toutes les victoires sont pyrrhiques.

Il est profondément regrettable que le président brésilien, Jair Bolsonaro, poussé par une idéologie belliciste d’extrême droite et une soumission honteuse au président américain actuel, adopte une position contraire à la constitution brésilienne et aux traditions de notre diplomatie, approuvant l’acte de guerre de Trump, juste au début de l’année au cours de laquelle il se présentera aux élections.

Puisqu’il ignore les dommages humanitaires causés par la guerre, Bolsonaro devrait prendre en compte les relations commerciales entre le Brésil et l’Iran, avec lesquelles nous avons un excédent de plus de 2 milliards de dollars par an. Par-dessus tout, il devrait se préoccuper de la sécurité de notre pays et de notre peuple, qui sont poussés à soutenir une guerre qui n’est pas la leur.

En ce moment critique pour l’humanité, le Brésil doit à nouveau démontrer ce qu’il est vraiment: un pays souverain, défenseur de la paix et de la coopération entre les peuples, admiré et respecté dans le monde.