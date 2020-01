Xi Jinping a appelé à rester fidèle à la mission fondamentale du Parti communiste chinois

Une réunion s’est tenue Pékin, elle était consacrée à tirer le bilan les résultats de la campagne éducative interne du parti «Restez fidèle à l’objectif initial et n’oubliez pas votre mission pendant une minute» . Le secrétaire général du Comité central du PCC, le président de la RPC et du Conseil militaire central Xi Jinping a assisté à la réunion et aprononcé un discours important, a rapporté Xinhua.

Xi Jinping, en tant que secrétaire général du Comité central du PCC, a appelé à poursuivre les efforts pour garantir que le parti tout entier reste fidèle à son objectif initial et n’oublie pas sa mission même pendant une minute.Xi Jinping, qui est également le président de la RPC et le président du Conseil militaire central, a fait cette déclaration lors d’une réunion consacrée à faire le bilan de la campagne éducative dans l’esprit de « rester fidèle à notre objectif initial et de ne pas oublier notre mission meme pendant une minute ».

Selon Xi Jinping, le parti doit toujours se souvenir de son objectif et de sa mission d’origine afin de répondre aux exigences du peuple et de recevoir son soutien.

« Nous devons résolument éliminer tout ce qui affaiblit la nature progressiste du parti et dénigre sa pureté, ainsi que nous débarrasser de tout cancer qui porterait atteinte à la santé du parti », a déclaré Xi Jinping. Il a ajouté que le parti doit affronter fermement tous les dangers qui vont à l’encontre de son objectif et de sa mission d’origine ou sapent les fondements du parti.

Xi Jinping a exhorté l’ensemble du parti à prendre cette campagne comme nouveau point de départ et à continuer d’approfondir la réforme interne du parti, ainsi qu’à continuer de diriger le parti afin qu’il reste fidèle à son objectif initial et n’oublie pas sa mission ne serait-ce que pendant une minute.