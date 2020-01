Une impressionnante démonstration de force secoue l’Inde alors qu’un cinquième de la population se met en grève

Environ un cinquième de l’immense population de l’Inde aurait participé à une grève aujourd’hui dans une démonstration étonnante de force contre les «politiques anti-populaires» du gouvernement.

La Centrale des syndicats indiens (Citu), représentant 250 millions de travailleurs, a coordonné l’action, qui, selon lui, était dirigée contre le Premier ministre «anti-travailleur» Narendra Modi.

Les syndicats sont en colère contre le programme néolibéral du gouvernement du BJP, qui comprend la privatisation des services publics et l’aggravation des conditions de travail.

La montée du chômage et l’aggravation de la crise économique, conjuguées à la colère contre les lois sur la citoyenneté, ont suscité un énorme soutien pour l’action à travers le pays, bien que des rassemblements et des protestations aient été attaqués par la police.

Dans une déclaration commune, Citu a critiqué le gouvernement pour avoir fait preuve de « mépris envers le travail » et pour n’avoir donné aucune assurance sur les revendications des travailleurs lors d’une réunion la semaine dernière.

Les syndicats ont présenté une liste de 12 revendications, y compris des mesures pour lutter contre le chômage, une meilleure assistance sociale et de meilleurs droits syndicaux.

Le gouvernement a riposté avec brutalité pour tenter de briser la grève. Il a mobilisé les forces de sécurité pour dégager les barrages routiers et a arrêté des grévistes.

Le responsable de la police de Bhubaneswar, Anup Shanoo, a confirmé: «Cinq cents manifestants appartenant à des syndicats et sympathisants du Congrès [du parti d’opposition le National indien] ont été arrêtés. Aucun incident fâcheux n’a encore été constaté dans la ville. »

Le Congrès national indien a condamné la politique «anti-peuple» du gouvernement. « L’économie est en chute libre, le chômage est endémique, le pays brûle et le BJP est complètement désemparé », a indiqué un communiqué du parti.

Le Parti communiste indien (marxiste) a félicité les travailleurs pour la «magnifique grève à travers le pays malgré les arrestations et l’oppression à grande échelle».

Il a déclaré que la nouvelle caractéristique de la grève dans toute l’Inde était la forte participation des travailleurs ruraux et agricoles, soulignant «la gravité de la détresse agraire».

Dans un communiqué, le CPI (M) a déclaré que les travailleurs et les étudiants redoubleraient d’efforts contre les «assauts fascistes» du gouvernement Modi avec l’action d’hier «ouvrant la voie à une unité encore plus large… à travers des luttes plus puissantes».

Le secrétaire général de la Citu, Tapan San, a félicité les travailleurs pour «s’être unis». Il a déclaré que la grève «avertit le gouvernement Modi qu’il ne peut négliger l’énorme colère du peuple contre sa politique de vente des intérêts du peuple et de la nation aux entreprises, nationales et étrangères» qu’à ses risques et périls.

« Les personnes qui font la grève sont en augmentation et ne se reposeront pas avant que l’on ait satisfait à leurs exigences. »