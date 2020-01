« Depuis que le débat est lancé sur cette réforme, ni Jean-Paul Delevoye, ni aucun ministre n’a expliqué de quelle manière cette valeur du point avait été calculée. » (Photo : Edouard Philippe à l’ouverture de la réunion multilatérale de concertation avec les organisations syndicales et patronales sur la réforme des retraites, mardi 7 janvier .) JEAN-CLAUDE COUTAUSSE POUR « LE MONDE »

Tribune. Le rapport Delevoye publié en juillet (« Pour un système universel de retraite », voir lien PDF) décrète que « la valeur du point servant au calcul de la retraite serait fixée à 0,55 euro au démarrage du système universel » (« Synthèse », page 7). Plus loin, page 18, il est dit qu’il y aura une valeur d’acquisition (un point pour 10 euros cotisés), et une valeur de service au moment du départ en retraite qui sera fixée « de sorte que 1 point soit égal à 0,55 euro de retraite annuelle ».

La seule justification, sur 132 pages de rapport, est la suivante : « En l’état des hypothèses actuelles (1,3 % de productivité du travail) », le rendement définitif ne sera acté qu’en 2024 « en fonction des hypothèses économiques qui prévaudront alors ». Quelques lignes plus loin, une phrase quasi identique est répétée.

Depuis que le débat est lancé sur cette réforme, ni Jean-Paul Delevoye ni aucun ministre n’a expliqué de quelle manière cette valeur du point avait été calculée. « Les hypothèses actuelles de la productivité » est une formule bien vague : en admettant que ce soit la vraie raison, il n’empêche que l’on devrait savoir comment on parvient à ce taux de 0,55 pour 10 euros cotisés. L’explication n’apparaît ni dans les documents des syndicats, ni dans les débats publiés par les journaux.

Pourtant, ce chiffre de 5,5 % correspond à un ratio de 1 sur 18. Et l’on a alors l’explication d’un calcul tout simple que les promoteurs de la réforme se sont bien gardés de révéler : il faut dix-huit ans pour que les sommes cotisées soient épuisées. En 2018, l’espérance de vie générale des hommes était à 79,5 ans et celle des femmes à 85,4 ans, soit une moyenne à 82,5 ans : dix-huit ans est la durée de vie entre 64 (le fameux « âge pivot ») et 82 ans (même si l’espérance de vie réelle à 64 ans est en réalité un peu supérieure).