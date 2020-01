La plus grande grève jamais réalisée en Inde secoue le gouvernement de Modi Govt

L’Inde s’est réveillée le 8 janvier, pour assister à la plus grande grève de tous les temps avec environ 250 millions d’ouvriers, d’employés, d’agriculteurs et d’ouvriers ruraux arrêtant le travail et dévalant les rues pour protester contre les politiques économiques du gouvernement Modi et sxes politiques de division.

Des rapports provenant de divers États indiquent que la grève était complète dans le secteur public u pays dans des secteurs tels que l’acier, le charbon, les autres mines, la production de défense, les ports et les quais, le pétrole et le gaz naturel, les télécommunications, la production d’électricité, etc. les industries étaient également pour la plupart fermées.

En plus de cela, les travailleurs du secteur privé dans l’ingénierie, l’automobile et les composants, les télécommunications, les métaux, les textiles et les vêtements, l’énergie et de nombreux autres secteurs étaient en grève.

Arrêt de bus déserté à Sangrur

Les transports ont été affectés dans tout le pays, car des camions, des bus, des pousse-pousse et des taxis étaient arrêtés dans la plupart des régions pendant que les cheminots organisaient des manifestations de protestation. Dans de nombreuses régions, comme le Bengale occidental, le Bihar, le Punjab, etc., les services ferroviaires ont été bloqués par des manifestants. Des manifestants se sont affrontés avec la police dans plusieurs États.

Dans les zones rurales, des protestations et des interruptions de circulation ont été observées dans près de 480 districts du pays alors que des milliers d’agriculteurs et de travailleurs agricoles, ainsi que des travailleurs ruraux non agricoles, se sont manifestés, à l’appel de l’AIKSCC, une plateforme parapluie de plus de 175 organisations. .

Les étudiants de plus de 60 universités et institutions, ainsi que leurs collèges affiliés, ont également observé une grève avec des milliers de manifestants après le boycott des cours.

La grève de protestation a été déclenchée par une plateforme conjointe de 10 syndicats centraux. Un seul syndicat, le Bhartiya Mazdoor Sangh affilié à Rashtriya Swayamsevak Sangh, a refusé de participer. Cependant, son retrait ne semble pas avoir fait de différence dans la participation à la grève, qui a été décrite comme «sans précédent». Le soutien a été accordé par des dizaines de fédérations et syndicats indépendants.

Une plate-forme conjointe de 175 organisations d’agriculteurs et de travailleurs agricoles a également apporté son soutien et appelé à une grève rurale simultanée. Le gouvernement avait lancé un avertissement aux fonctionnaires et aux employés du secteur public de ne pas participer à la grève et de ne pas aller travailler. Mais cette menace semble avoir été catégoriquement rejeté.

Les revendications des travailleurs / employés en grève comprennent une augmentation des salaires minimums, une réduction de la hausse,des prix des politiques visant à lutter contre le chômage qui fait rage, le renversement des modifications hostiles de la législation du travail, la fin de la liquidation du secteur public, la réduction des contrats et le travail occasionnel.

Les agriculteurs et les travailleurs agricoles exigent de meilleurs prix pour les produits, une augmentation des salaires et un abandon complet de la dette. Les autres revendications importantes des travailleurs et des agriculteurs sont le retrait des lois sur la citoyenneté communautaire (CAA et processus NPR / NRC associé), la fin des attaques contre les minorités et ceux qui protestent contre le gouvernement, et la destruction des dispositions constitutionnelles. Les syndicats ont également condamné les récentes attaques contre des étudiants de Jamia Millia Islamia, de l’Université Jawaharlal Nehru, de l’Université musulmane d’Aligarh, de Jadavpur, etc.

La grève et les actions de protestation ont acquis une intensité accrue en raison des récentes mesures prises par le gouvernement Modi pour demander aux gens de prouver leur citoyenneté, dans le but secret de cibler la communauté musulmane minoritaire. Cela a conduit à des manifestations massives tout au long du mois dernier et cette colère, convergente à la détresse économique du pays, a trouvé son expression dans la grève.

Dans l’Himachal Pradesh, les travailleurs défient les chutes de neige pour faire de la grève un succès.

LA DÉTRESSE ÉCONOMIQUE ALIMENTE LA COLÈRE

Plus de 7,3 millions de personnes, principalement des jeunes, sont actuellement au chômage selon les estimations du Center for Monitoring Indian Economy . Il s’agit peut-être de la plus grande armée de chômeurs que l’Inde ait jamais connue. Le taux de chômage s’élevait à 7,7% en décembre 2019, tandis que dans les zones urbaines, il était encore plus élevé à 8,9%.

Parallèlement, les prix de détail du blé ont augmenté de 56%, atta (farine de blé) de 26% et ceux du riz de 14% au cours de la dernière année, alors que le gouvernement Modi disposait de stocks record de céréales vivrières, quelque 567 lakh tonnes en Décembre 2018, en hausse de 25% par rapport à l’année dernière, et plus du double de la norme de stockage de céréales vivrières de 214 lakh tonnes.

Depuis plus de quatre ans, le gouvernement ne répond pas aux demandes de longue date des travailleurs industriels et agricoles de fixer un salaire minimum digne. En fait, les modifications apportées à la législation du travail indiquent que le gouvernement autorisera l’augmentation des heures de travail mais permettra aux employeurs de fixer leurs propres salaires en maintenant les niveaux légaux à un niveau bas.

Il y a un mécontentement et une colère généralisés à l’égard de la façon dont le gouvernement Modi s’est incliné devant les grandes entreprises et les sociétés mutinationales, en ignorant les voix des travailleurs du pays. Non seulement il a réduit les impôts des sociétés et accordé d’énormes concessions aux grands industriels, mais le gouvernement a également ouvert plusieurs secteurs aux capitaux privés et même étrangers, comme le charbon, la production de défense et les chemins de fer.

Selon les données publiées par le département des investissements et de la gestion des actifs du ministère des Finances (DIPAM), le gouvernement du BJP a vendu pour 2,97 lakh crore d’actifs du secteur public dans sa règle depuis 2014. Si vous ajoutez la vente proposée de BPCL, CONCOR et SCI, dont la valeur nette combinée est estimée à environ Rs.76,000 crore, le désinvestissement total effectué par le gouvernement atteint Rs.3,73 lakh crore.

Dans les zones rurales, les salaires des travailleurs agricoles sont restés pratiquement stagnants au cours des deux dernières années malgré des récoltes exceptionnelles. Les agriculteurs ont protesté à plusieurs reprises et demandé une augmentation des prix de soutien et un renforcement du système d’approvisionnement afin de les éviter de la paupérisation. Avec plus de la moitié des agriculteurs du pays endettés et la dette étant la principale raison des suicides inadmissibles, la demande de levée totale de la dette a également été soulevée à plusieurs reprises. Mais le gouvernement Modi continue de tromper les agriculteurs en affirmant qu’il donne déjà les niveaux de prix nécessaires.

LUTTER POUR CONTINUER

Il s’agit de la quatrième grève nationale des travailleurs sous le régime de Modi, les trois précédentes étant – le 2 septembre 2015; Le 2 septembre 2016 et la grève de deux jours les 8 et 9 janvier 2019. Outre cela, plusieurs actions sectorielles ont eu lieu, notamment la protestations des cheminots sur la privatisation de plusieurs unités de production; grève de plus d’un lakh de 41 usines de munitions; grève de plus de 6 lakh travailleurs du charbon contre 100% d’investissements directs étrangers; grève des employés de banque contre la fusion de 10 banques du secteur public; grève dans toutes les raffineries, travailleurs du marketing et des pipelines de BPCL et de HPCL contre la privatisation, etc. Les autres secteurs où des actions ont été engagées sont la défense, la construction et les transports.

Il convient de noter que depuis que l’imposition de politiques économiques néolibérales au pays a commencé il y a 28 ans, les travailleurs ont déclenché la grève 19 fois, repoussant plusieurs politiques injustes et dures. De même, les agriculteurs et les travailleurs agricoles ont mené des mouvements massifs, notamment des rassemblements au Parlement.

Ces dernières années, les étudiants des universités se sont mobilisés contre les hausses de tarifs, la limitation de la démocratie et, récemment, les atrocités policières. Ils ont également rejoint ou dirigé des manifestations contre la loi d’amendement de la citoyenneté / le registre national de la population / le registre national des citoyens au cours du dernier mois.

La grève mémorable du 8 janvier 2020 représente donc une convergence de tous ces courants et promet des luttes encore plus larges dans les prochains jours.

MAHARASHTRA

L’unité des travailleurs était exposée dans le Maharashtra, l’État le plus industriel de l’Inde. Près de 26 syndicats, ayant principalement une influence dans toutes les villes industrielles, participent à la grève.

Mercredi matin, des milliers de travailleurs, principalement des travailleurs de l’ASHA et des syndicats d’employés de banque, se sont rassemblés à Azad Maidan à Mumbai.

« Nous sommes ici pour obtenir ce qui est notre droit. Il y a également un grave problème d’inflation. Les travailleurs de l’ASHA et d’Anganwadi soutiennent la cause du travail à travers le pays », a déclaré MA Patil, le chef de leur syndicat.

Les employés des banques privées ont également participé en grand nombre pendant l’agitation.

« Au cours des quatre dernières années, les employés de banque ont connu l’un des pires moments de leur carrière. C’est pourquoi il y a de la colère parmi les employés de banque à travers le pays », a déclaré Vishwas Utagi, banquier et dirigeant syndical.

Des employés des chemins de fer, principalement des garages, ont également participé à la grève. Cela a affecté les travaux à Matunga, Kalwa, garages de Kurla de Central Railway.

BIHAR

Patna: Ignorant le froid glacial, des milliers de militants de tous les syndicats, à l’exception de Bharatiya Mazdoor Sangh, affilié à Rashtriya Swayamsevak Sangh, partisans de plusieurs fédérations indépendantes, des travailleurs des partis de gauche, des organisations étudiantes et d’autres, sont descendus dans la rue depuis mercredi matin, pour protester contre les politiques anti-ouvrières du gouvernement central.

Les services ferroviaires et routiers ont été interrompus pendant des heures, les partisans de la grève ayant interrompu plusieurs trains dans différentes gares, bloqué les voies ferrées, y compris les routes nationales vers les autoroutes nationales et les routes reliant le siège du district.

Selon les responsables des chemins de fer, les partisans de la grève ont arrêté plus d’une douzaine de trains, y compris les longs trajets express et passagers, dans les gares de Darbhanga, Patna, Gaya, Jehanabad, Muzaffarpur, Ara.

Des milliers de militants et de travailleurs qui criaient des slogans ont bloqué la place Dak Bungalow au cœur de Patna pendant plusieurs heures. La police les a inculpés par lathi et en a arrêté une demi-douzaine.

La plupart des banques, bureaux de poste, assurance-vie et bureaux d’électricité sont restés fermés à Patna et dans tout l’État. À Patna, la plupart des auto-pousse-pousse étaient hors route pour soutenir la grève.

Des rapports similaires sont venus des districts de Gaya, Jehanabad, Sheikhpura, Bhagalpur, Muzaffarpur, Ara, East Champaran, West Champaran, Samastipur, Madhubani, Darbhanga, Purnia, Kishanganj, Araria, Madhepura, Katihar, Saharsa, Khagaria et Sitamarhi où les manifestants ont fait de grandes marches et mis en scène Dharna en bloquant l’artère principale pendant des heures qui ont gravement nui à la vie normale.

Les travailleurs syndiqués ont bloqué NH 107 dans le district de Khagaria, NH 31 dans les districts de Khagaria et Begusarai et NH 57, NH 83 dans les districts de Gaya et Jehanabad et NH 104 dans le district de Madhubani. Les autoroutes de l’État ont été bloquées à Nawada, Siwan, Aurangabad, Arwal, des districts où les associations de transport routier et les syndicats ont soutenu la grève.

Le chef du CPI (ML), Kunal, a déclaré que la grève a été un succès total car elle a été soutenue par des personnes touchées par le chômage, la privatisation, l’inflation et les politiques anti-travailleurs et anti-personnes du gouvernement central dirigé par Modi.

Delhi NCR

Mercredi, des milliers de travailleurs de la RCN de Delhi ont arrêté les machiines dans le cadre de la grève générale nationale. En conséquence, la production dans les usines de la capitale nationale et des environs a été ramenée à zéro.

Dans la zone industrielle de Sahibabad, dans le district de Ghaziabad, la production de milliers de petites et moyennes entreprises a été gravement affectée. Parmi ceux qui ont été touchés par la grève figuraient Central Electronics Limited (CEL), une entreprise du secteur public, dont les travailleurs ont observé une fermeture complète, protestant contre la vente stratégique de l’« actif national ».

Des demandes similaires ont été soulevées dans les usines de Wazirpur, Narela, Bawana, Jahangirpuri au nord de Delhi et Patparganj à l’est de Delhi, Shahdara, entre autres. Des rassemblements ont été organisés, dirigés par les syndicats.

Dans la ceinture industrielle de Gurugram-Manesar-Bawal, des centaines de travailleurs sont descendus dans la rue pour manifester leur colère. Les leaders automobiles, à savoir Honda et Munjal Showa, ont été arrêtés.

Ici, la main-d’œuvre contractuelle constituait la majorité des manifestants. C’est parce que l’industrie automobile indienne automobile confrontée à l’une des pires crises en 19 ans , le travailleur contractuel en porte le plus grand poids.

La lutte du personnel contractuel à Manesar est menée par les employés occasionnels de Honda Motorcycle and Scooter India (HMSI), qui bravent le froid et restent sur place depuis plus de 50 jours pour protester contre les licenciements «illégaux» de la direction. .

Chez Shivam Auto Tech, un autre grand nom de Manesar, les travailleurs ont manifesté à l’extérieur de l’usine contre le «verrouillage» forcé de la direction.

A l’ITO, les travailleurs affiliés aux syndicats se sont rassemblés pour soutenir la grève générale, malgré la pluie dans la capitale nationale.

Les usines de confection opérant dans la zone industrielle de la phase 1 d’Okhla sont pour la plupart restées à l’écart de la grève car elles n’ont pas de syndicats.

Gujarat

Environ 40 000 employés de l’Association des employés de la Banque Maha Gujarat ont participé à la grève dans tout l’État. All India Railwaymen’s Federation, Western Railway Employee Union, Income Tax Employees Federation, Income Tax Gazetted Officers Association (Gujarat Circle), Gujarat Federation of Trade Union (GFTU), Gujarat Majdoor Sangh (GMS), Mazdoor Adhikar Abhiyan (MASA) ont organisé des manifestations et pris des rassemblements à divers endroits.

«Le gouvernement de l’Union accélère le processus de privatisation et surveille les chemins de fer. Le gouvernement ne pouvait pas gérer l’économie du pays et maintenant il veut vendre des chemins de fer à des particuliers », a déclaré RC Sharma, président de la WREU et secrétaire général de l’AIRF.

«Ce gouvernement a essayé de vendre des terrains appartenant aux chemins de fer à des emplacements privilégiés aux industriels», a ajouté Sharma.

Les employés des banques ont déclaré qu’ils protestaient car leurs salaires n’avaient pas été révisés.

«La fermeture des banques du secteur public à travers l’État est préoccupante et affectera des activités cruciales», a déclaré Janak Rawal, secrétaire général du MGBEA.

La GFTU a organisé un rassemblement à Ahmedabad qui comprenait des travailleurs d’Ahmedabad Municipal Corporation, du Gujarat Transport Service, du Gujarat Industrial Security Force, des employés de Madhya Bhojan, des salariés journaliers de MnREGA, des travailleurs d’entreprises privées comme Hitachi, Intas, Zydus, etc.

(Rapports d’Amey Tirodkar à Mumbai et Imran Khan à Patna, Ronak à Delhi NRC et Damayantee Dhar au Gujarat)