De la candeur de nos chaînes en continu… et autres journaux télévisés…

Il y décidément dans nos télévisions des gens qui ont un tempérament candide, ils ne voient malice à rien… Ainsi aujourd’hui on apprend que Trudeau a affirmé que le Boeing 637 ukrainien qui s’est crashé dans la banlieue de Téhéran en faisant 176 morts aurait été abattu par un missile iranien qui passait par là…

Déjà Trudeau j’ai comme un doute, souvenez-vous de ces deux imbéciles Trudeau et notre Macron pouffant de rire face aux ridicules du président Trump au sommet de l’OTAN. Il s’était fait remonter les bretelles par les Canadiens qui non sans pertinence jugeaient que le Canada n’a pas à se conduire comme un gamin facétieux face à l’ogre voisin… Il s’est dit comme notre Macron que c’était l’occasion de rentrer en grâce… Sur le dos des Iraniens, entre nous je ne suis pas sûre que Trump les en estime plus… mais enfin j’ai du mal à percevoir la psychologie de Trump qui a la moitié du cerveau comme un adepte du klux klux klan et l’autre comme un tiroir-caisse… Mais le fait est que même avec un président un peu moins atrabilaire, la diplomatie exige des qualités dont ces trois-là paraissent dépourvus… et qu’ils compensent pas un mépris total de ce que peut penser de leurs affirmations un être raisonnable…

Donc Trudeau affirme que l’avion ukrainien a été abattu par un missile iranien qui voletait à proximité de son aéroport et qui il trouve comme caution : « les services de renseignement américains « ! déjà on se dit que n’importe qui aurait des doutes et attendrait le résultat de l’enquête. Celle-ci serait laissée à un commission dans laquelle les Etats-Unis auront le meilleur rôle et nous annonce cela sans le moindre sourire…

L’impérialisme est l’impérialisme, il a ses exigences qui n’ont rien à voir avec la psychologie mais qu’il y ait à la tête de ces principales puissances comme les Etats-Unis, mais aussi de la France et du canada, des gens incapables de sortir d’eux-mêmes au point que tels des pervers narcissiques, ils ne craignent pas d’affirmer n’importe quoi et de prétendre nous convaincre par leur seule assurance, est déjà un problème qui intéresserait le freud de malaise dans la civilisation,. BIen, mais ce comportement parait contagieux dans toute la médiacratie. Il n’y a plus que Meurice, le chroniqueur humoriste de France inter dont les propos paraissent être in fine frappés du coin du bon sens Comme quand il dit qu’il y ait un mec décidé de mettre le feu à la planète et que Manu lui suce le briquet, voilà ils sont deux désormais, Macron et Trudeau en « suce-briquet »…

trois plutôt…

Parce qu’ intervient le troisième larron, le gouvernement ukrainien dont chacun connaît la fiabilité, le caractère totalement incorruptible du régime et l’indépendance à l’égard de Etats-Unis. Et bien, il n’y a pas eu un journaliste pour mettre en doute la véracité des auteurs des déclarations ci-dessus. Il est vrai que nous sommes désormais aux avant-postes de la guerre des Etats-Unis face à l’Irak.

Mais je dois dire que quand j’écoute nos chaines d’information en continu et nos journaux télévisés, je me dit que dans le fond pourquoi ils ne se considèrent pas comme d’honnêtes tabloïds et nous parlent pas des malheurs de la couronne britannique au moins c’est distrayant et là une certaine candeur ne nuit pas ?

J’ai une autre question? Pourquoi dans ce débat sur les retraites personne ne dit à quel point l’argument du coût de la retraite, argument démonté dès que l’on rentre un peu dans le coût de l’opération jusqu’ici, donc pourquoi on ne demande pas le coût de notre armée installée en Irak et ailleurs.

Il y avait beaucoup de jeunes à la manif de hier, ils me regardaient avec étonnement et joie, nous avons discuté quand je leur ai parlé du coût de nos expéditions militaires, ils ont été étonnés, ils l’ignoraient…

Danielle Bleitrach