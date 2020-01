Si des journalistes des médias tentaient de me piéger… sur le communisme

L’auteur de la photo est Evgueni Khaldei, celui qui a fait la photo de la prise du palais du Reichstag

Dans le cadre de ma chronique communiste mode d’emploi… « Si j’étais secrétaire national du PCF »

Si des journalistes des médias tentaient de me piéger sur « l’échec du communisme », et que je sois en position de prendre quelques décisions importantes, voici ce que je répondrais:

Je pense ne pas avoir la même opinion que vous sur cette question, mais je crois que nous n’avons pas le temps de l’aborder aussi complètement que nous le souhaiterions vous et moi alors je vous propose de retourner à l’ordre du jour, l’actualité politique en France et dans le monde. Mais comme je ne veux pas totalement me dérober à votre question importante, je laisse à votre sagacité deux faits et je vous annonce un événement:

Le premier fait est que vous n’ignorez pas que 70% des Russes regrettent l’URSS. Cela n’est pas niable même si nous n’avons pas le temps d’épiloguer sur l’interprétation d’une telle opinion.

Le deuxième fait est que je vous demande à vous et aux téléspectateurs de vous interroger sur le gain qu’a été pour la paix dans le monde aussi bien que pour le statut des travailleurs la fin de l’URSS et du socialisme européen, la capitalisme ne se croit-il pas tout permis? Et la remarque vaut encore plus pour l’affaiblissement du PCF.

Mais pour répondre à toutes ces questions je vous annonce qu’au sein du PCF nous avons décidé de lancer un grand débat sur l’apport et sur les échecs du communisme. Il est temps plus de 20 ans après la chute de l’URSS, la montée en puissance de la Chine que les communistes français aillent au fond de l’analyse, sans complaisance mais du point de vue qui est le leur.

Maintenant je vous propose que nous abordions l’ordre du jour, je n’interviendrai plus sur le sujet.

Danielle Bleitrach