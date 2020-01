Cuba: États-Unis c. Iran: les clés d’un conflit international

Près de 20% du pétrole mondial passe par le détroit d’Ormuz et environ 35% est vendu par voie maritime.

«Les guerres mentent. Aucune guerre n’a l’honnêteté de confesser: « Je tue pour voler ». Les guerres invoquent toujours de nobles motifs: elles tuent au nom de la paix, au nom de Dieu, au nom de la civilisation, au nom du progrès, au nom de la démocratie. Et en cas de doute, si un tel mensonge ne suffit pas, il y a les grands médias prêts à inventer des ennemis imaginaires pour justifier la conversion du monde en un grand asile et un immense abattoir », a déclaré Eduardo Galeano il y a quelques années.

Sa phrase acquiert toute sa force de nos jours. Une fois de plus, les États-Unis sont la cause d’un conflit international, aux conséquences incalculables pour la paix et la sécurité sur la planète. Les fléchettes impériales pointent aujourd’hui vers la République islamique d’Iran. Vendredi dernier, le président américain Donald Trump a autorisé un bombardement à Bagdad, capitale de l’Irak, dans lequel le commandant de la Force Qods des Gardiens de la révolution iranienne, Qasem Soleimani, et le sous-commandant des unités de Mobilisation populaire de l’Irak, Abu Mahdi al-Mohandes.

Le prétexte à cette occasion pour commettre cette action agressive, unilatérale, injustifiée et violatrice du droit international et de la souveraineté irakienne, a été expliqué par la Maison Blanche elle-même à travers un message dans son compte Twitter officiel: «Sous la direction du président , l’armée américaine uu a pris des mesures défensives décisives pour protéger le personnel américain à l’étranger en tuant Qasem Soleimani, chef de la Force Force des gardiens de la révolution iranienne, une organisation que Washington, n’avait pas manqué l’occasion de désigner comme terroriste.

L’Iran a répondu mardi par une attaque d’au moins une douzaine de missiles contre la base aérienne d’Al Asad en Irak, qui abrite les forces américaines. Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran (cgri) a confirmé la paternité de l’attaque, tandis que la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Stephanie Grisham, a déclaré: «Nous avons eu connaissance de l’imminence d’attaques contre des installations américaines en Irak. Le président a été informé et suit de près la situation et consulte son équipe de sécurité nationale ». Donald Trump a confirmé sur Twitter qu’il ferait des déclarations demain matin.

L’administration Trump, avec l’attaque de Soleimani, a foulé aux pieds la Charte des Nations Unies et a invoqué la « protection de son personnel à l’étranger », Dans bien d’autres occasions, elle a utilisé des astuces pour attaquer « en ayant les coudées franches », sans présenter de preuves. brutal: explosion du Maine (guerre contre l’Espagne et intervention à Cuba en 1898), incident du golfe de Tonkín (Vietnam), lutte contre le terrorisme (Afghanistan), armes présumées dedestruction massive (Irak), « démocratisation » alléguée (Libye) et attaque présumée avec des armes chimiques (Syrie), entre autres épisodes tristes du dossier de guerre américain.

Quelles raisons ont incité le gouvernement américain. uu de déclencher maintenant cette grave escalade contre l’Iran? Sans aucun doute, les actions récentes de la Maison Blanche sont motivées par les intérêts impériaux de la politique extérieure et intérieure.

Pourquoi l’Iran

Après la révolution islamique de 1979, les relations entre Washington et Téhéran ont été caractérisées par un changement de direction et une hostilité dramatiques. Aujourd’hui, les États-Unis et leur allié le plus important dans cette zone géographique – Israël – sont confrontés à un contexte régional défavorable pour leurs ambitions politiques, économiques et militaires, ce qui limite leur influence.

Sur le plan géopolitique, l’Iran est un acteur clé au Moyen-Orient, a de solides relations avec la Russie et a été soutenu par l’Europe après le retrait unilatéral des États-Unis de l’accord nucléaire avec la nation perse. D’un autre côté, les relations prospères entre l’Irak et l’Iran, en particulier après les conseils militaires de Téhéran à l’armée irakienne et aux unités de mobilisation populaire (Al-Hashad Al-Shabi) face à l’État islamique ou à Dáesh, ne plaisent ni à Washington ni à Washington. à Tel Aviv.

De cette façon, l’assassinat sélectif de Qasem Soleimani constitue une démonstration de force impériale, une tentative désespérée de « regagner du terrain » dans la zone stratégique et un message afin de « contenir l’Iran » et d’empêcher l’avancée du Hezbollah (organisation importante du résistance du Liban).

On ne peut ignorer un instant les enjeux de la région: d’énormes réserves de pétrole et de gaz et le contrôle de points géographiques d’une grande importance dans le commerce mondial. L’Iran possède les quatrièmes réserves de pétrole et occupe la première place de celles du gaz dans le monde. En outre, la nation perse est le deuxième producteur de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, après l’Arabie saoudite; et partager avec le Qatar le plus grand champ gazier du monde, South Pars-North Dome. Récemment, le gouvernement iranien a annoncé la découverte de nouvelles réserves de pétrole, d’une grande importance dans la région. Ces ressources suscitent l’appétit impérial.

Le rôle géopolitique de l’Iran n’est pas moins pertinent, car il constitue un important centre de communication entre le Moyen-Orient, l’Asie centrale et l’Asie du Sud. La proximité des routes commerciales internationales telles que le détroit d’Ormuz – où passent près de 20% du pétrole mondial et environ 35% commercialisés par voie maritime -, le canal de Suez, le golfe Persique et le golfe d’Oman, entre autres, tour cela fait du pays perse une enclave stratégique.

En matière commerciale, Téhéran est un acteur important dans le projet chinois de la nouvelle route de la soie, d’intérêt cardinal pour Pékin, mais qui engendrerait des changements géopolitiques importants s’il mettait fin à la domination économique des États-Unis par le commerce des monnaies nationales et pas en dollars.

La Chine et les pays d’Asie centrale auront accès au golfe Persique via les chemins de fer iraniens. En ce sens, le voyage d’un train en 2016 avec 32 conteneurs de produits commerciaux a pris 14 jours de la province côtière du Zhejiang (est de la Chine) à Téhéran, en traversant le Kazakhstan et le Turkménistan.

«Cet itinéraire est comparable et compatible en ce qui concerne le transport maritime, qui prend généralement entre 25 et 30 jours au port iranien de Bandar Abbas et sept autres jours à Téhéran, tandis que par chemin de fer, il est arrivé en 14 jours et le coût est également efficace par rapport au transport de fret aérien », a déclaré Sadaf Sabaghian, directeur commercial de la société iranienne ptv.

Par conséquent, l’attaque américaine contre l’Iran est également un coup porté au mégaprojet chinois et à ses infrastructures, et Washington a déjà déclenché une guerre commerciale et tarifaire contre le géant asiatique, en quête d’hégémonie économique planétaire.

Tous ces facteurs, ainsi que la perte d’influence de l’administration Trump au Moyen-Orient après la décision d’évacuer presque toutes les troupes de leur pays en Syrie, en raison de l’opération Source of Peace (action militaire lancée par la Turquie le 9 septembre) Octobre 2019 dans le nord de la Syrie), à ​​l’exception de ceux situés à proximité des champs pétroliers, confirment que les USA. uu Il a changé de tactique pour retrouver son pouvoir.

Le mouvement politique à l’intérieur de la Maison Blanche

Avec le bombardement de Bagdad et l’assassinat sélectif du commandant de la Force Quds des Gardiens de la Révolution d’Iran, Qasem Soleimani, le président américain Donald Trump, poursuit deux objectifs préliminaires dans son pays.

D’une part, dans un contexte électoral marqué par un procès politique en cours contre lui, bien que l’intervention fasse croître les critiques des démocrates, elle détourne l’opinion publique de ce fait vers une raison et une sécurité nationale plus grandes. Ainsi, cela affaiblit le scandale politique de son administration.

Le spécialiste de la géopolitique Eduardo Martínez, cité par RT, a déclaré que « avec l’attaque de Soleimani, Trump veut assurer sa réélection ». Avec ce conflit guerrier, Trump se présente comme un leader stimulant et fort devant sa nation, et avec cette stratégie, il cherche à organiser une nouvelle victoire électorale.

«On ne change jamais un président en guerre aux USA, Trump, grâce à un conflit de grande ampleur,peut rester au pouvoir (…). Bush [fils] a été sévèrement critiqué à la fin de son premier mandat et a été réélu au milieu d’une guerre [invasions de l’Irak et de l’Afghanistan] », a déclaré Eduardo Martínez. « L’idée est de » soutenir ceux qui nous défendent « , et c’est vrai pour tous les présidents », ajoute l’expert.

Plusieurs équations, peut-être, n’ont pas été prises en compte par les faucons impériaux: la « vengeance brutale » prédite par l’Iran et l’Axe de résistance à l’agresseur, le Parlement irakien avec une résolution qui met fin à la présence de troupes étrangères, parmi eux, l’armée de la coalition dirigée par les États-Unis, ou la réduction par Téhéran de ses engagements au titre de l’accord nucléaire de 2015.

L’administration Trump a-t-elle calculé le coût de ce nouveau conflit? Avez-vous sous-estimé la réponse? La Maison Blanche mènera-t-elle à une nouvelle guerre dans la région instable du Moyen-Orient? Il reste de nombreuses questions et réponses sur un conflit international qui n’aurait jamais dû commencer.