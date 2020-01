DÉCLARATION DE SOLIDARITÉ DE LA FSM AVEC LA GRÈVE GÉNÉRALE EN TOUTE L’INDE

La Fédération syndicale mondiale, qui représente plus de 97 millions de travailleurs de 130 pays sur les 5 continents, se tient fermement et d’un point de vue militant du côté de la classe ouvrière indienne et exprime sa solidarité internationaliste avec la grève générale de toute l’Inde le 8 janvier 2020.

La grève générale dans toute l’Inde constitue une étape plus élevée des luttes dynamiques des travailleurs et des syndicats contre la loi sur la citoyenneté (CAA) et, de manière générale, contre la politique anti-travail du Premier ministre Modi et du BJP. Des mobilisations massives dans un environnement politique d’intimidation, d’interdictions et de répression féroce, même dans les États dirigés par le BJP, soulignent le rejet populaire de l’acte antidémocratique et de division.

Le mouvement syndical international de lutte des classes salue le rôle de pionnier joué par les affiliés de la FSM et la réponse massive de dizaines de milliers de travailleurs qui ont participé aux manifestations, rassemblements et manifestations organisés et qui se sont déroulés dans tout le pays au cours de l’année passée. Nous condamnons la stratégie nationaliste du gouvernement consistant à diviser et à fragmenter la classe ouvrière sur une base ethnique et religieuse qui est non seulement réactionnaire, inacceptable et fait écho aux tactiques colonialistes, mais aussi anticonstitutionnelle.

La FSM condamne fermement et catégoriquement la polarisation communautaire que le gouvernement Modi essaie de créer afin de désorienter la classe ouvrière des politiques d’austérité, visant en même temps à éliminer l’unité de classe et les futures luttes ouvrières. Nous dénonçons la violation scandaleuse du droit de protestation des travailleurs et la répression brutale contre les manifestations pacifiques qui ont jusqu’à présent fait des centaines de blessés et au moins 3 assassinats de manifestants par des balles de police.

La FSM appelle les couches populaires et les travailleurs de chaque région et secteur de l’Inde à envoyer un message fort et décisif de rejet de la CAA et de l’ensemble des politiques néolibérales qui sont contraires aux réalisations des travailleurs et aux droits populaires.

Le secretariat