Un général distancie Israël du meurtre de Soleimani dans une 1ère réaction

« Nous observons en nous tenant sur le côté », a affirmé Herzi Halevi, ajoutant que l’opération entrait dans le cadre de la bataille US-Iran sur le contrôle de l’Irak. Quelle que soit la part réelle qu’ils ont pris dans l’assassinat de Soleimani, et le quotidien Haaretz a donné une autre version de l’implication de Netanyoun, il est à noter qu’Israël adopte par rapport à l’intervention de TRump, une attitude aussi prudente que celle de l’Arabie Saoudite. En gros, ils disent « on savait pas, c’est une histoire entre les USA et l’Iran pour le contrôle de l’irak. La Russie et la Chine elle même adoptent une attitude conjointe de soutien à l’Iran, mais laissent s’enferrer Trump dans un nouveau Vietnam. » Ces attitudes de condamnation unanie, ou de prises de distance prudentes tranchent avec l’enthousiasme manifesté par notre bellciste président Macron qui fuit dans la guerre ses problème internes (note de danielle Bleitrach pour histoire et société)