Trump aurait pu sauver l’URSS, mais il a commencé à se transformer en Hitler, par Anton Krylov

Voici le texte le plus pertinent et impertinent qui se se puisse imaginer, sur un ton à la Mark Twain pour parler de ce que fut l’URSS, de la part d’un Russe alors que la plupart des Russes pensent qu’on ne les reprendra pas à sauver le monde vu l’ingratitude… cela dit, la conclusion est inquiétante vu ce qu’est le président des Français? même si les Allemands ont annoncé commencer à se retirer d’Irak. « Maintenant, l’alternative est extrêmement simple: soit la Russie, l’Union européenne et la Chine oublieront d’urgence leurs contradictions et s’uniront pour tenter d’empêcher pacifiquement les États-Unis de passer de leur statut de gendarme mondial à celui de terroriste néo-fasciste mondial, ou il faudra s’unir plus tard et dans des conditions de départ beaucoup plus difficiles. Comme ce fut le cas en 1941 après l’attaque allemande contre l’URSS ». Merci Marianne pour cette brillante traduction (note de Danielle Bleitrach).

6 janvier 2020

https://vz.ru/opinions/2020/1/6/1016981.html

Фото: Tom Bremer/Reuters

Donald Trump, bien sûr, a apporté beaucoup de nouveauté à la politique internationale. Et sa déclaration sur la volonté de retirer des troupes d’Irak uniquement en cas de paiement pour la construction de la base aérienne US ouvre de nombreuses opportunités pour tous les pays qui ont été forcés de quitter l’un ou l’autre territoire au cours des dernières décennies.

Nous ne remonterons pas très loin, par exemple aux années où les systèmes coloniaux de la Grande-Bretagne, de la France et d’autres pays européens, qui avaient investi des fonds très sérieux dans l’infrastructure de leurs colonies, se sont effondrés. Prenons plutôt la chute de l’URSS et le démantèlement de l’Organisation du Pacte de Varsovie, le bloc militaire soviétique opposé à l’OTAN.

Moscou avait construit de nombreuses bases militaires diverses en Europe de l’Est et dans les républiques de l’ex-URSS. Bien sûr, elle n’a reçu aucune compensation pour ces objets de qui que ce soit : la République fédérale d’Allemagne n’a sponsorisé que le retrait des troupes de la RDA, et encore pas complètement.

De plus, certaines des anciennes républiques soviétiques, principalement celles de la Baltique, ont tenté d’exiger une sorte de «compensation pour l’occupation» de la Russie, ne recevant en réponse bien entendu que les oreilles de l’âne mort.

Contrairement aux États-Unis, qui n’ont construit qu’une base militaire en Irak et ont activement pompé le pétrole irakien, la Russie n’a pas seulement investi dans l’infrastructure militaire des anciennes républiques soviétiques. Énergie, métallurgie lourde, construction de routes, villes construites et restaurées et bien plus encore… il est difficile de chiffrer le montant exact, mais il est clair qu’il ne s’agit pas de milliards, mais de trillions de dollars, sinon de dizaines de trillions.

Par conséquent, bien sûr, il est très regrettable qu’un politicien avec les idées de Donald Trump sur la justice ne se soit pas trouvé à la tête de l’URSS ou de la Russie lors de l’effondrement du pays.

« Voulez-vous que nous vous accordions l’indépendance? » Bien sûr, ce n’est pas un problème, il suffit de payer, s’il vous plaît … « – et là suit une liste des installations construites durant toutes les années d’existence dans l’Empire russe et l’URSS.

«Quoi, vos citoyens ont également participé à la construction? Eh bien, nous vous accorderons un rabais en pourcentage de votre contribution au PIB total de l’URSS l’an dernier. »

Bien sûr, l’Ukraine aurait obtenu le plus gros rabais. Mais le chèque à payer pour Kiev aurait également été le plus gros: les centrales nucléaires, les géants industriels du Donbass, les usines de Dniepropetrovsk, les ports de la mer Noire… auraient difficilement pu être remboursés, même s’ils avaient donné la Crimée tout de suite. Ils se seraient peut-être demandé, mais une telle indépendance est-elle vraiment nécessaire?

Les pays d’Europe de l’Est, eux aussi, auraient dû évidemment compenser le coût de tous les objets laissés par les troupes soviétiques.

L’occupation? Vous plaisantez, voici les décisions officielles de vos parlements, et d’ailleurs nous pourrions vous sanctionner pour diffamation!

En général, le monde serait complètement différent si un double de Donald Trump dans ces années avait été le président de l’URSS. Très probablement, aucun effondrement du pays ne se serait produit et les relations avec les États-Unis se seraient arrangées, nous épargnant une honteuse reddition, comme cela s’est produit dans l’histoire réelle.

Cependant, laissons les romans sur le thème «Donald Trump – Président de la Grande Union soviétique» aux auteurs de science-fiction de second niveau.

Si nous analysons sérieusement la déclaration sensationnelle du président américain, l’offre faite à l’Iraq de payer pour l’occupation perd tout son éclat dans le contexte d’une volonté exprimée clairement et sans équivoque de bombarder les biens culturels iraniens.

Ici, bien sûr, il est difficile d’ajouter quelque chose à la déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères Azari-Jahromi: «Comme ISIS **, comme Hitler, comme Gengis Khan! Ils détestaient tous la culture. Trump est un terroriste en costume. »

Certes, je me souviens qu’Hitler n’a pas spécifiquement menacé les autres pays de destruction ciblée de sites culturels, et Daech et les talibans ont fait exploser des monuments préislamiques non par ordre de priorité, mais après avoir obtenu des succès militaires plus traditionnels.

Bien entendu, cette déclaration du président américain a provoqué l’indignation non seulement en Iran, mais aussi en Occident. Même la fille de Terry Anderson, un journaliste américain qui a passé six ans en captivité au Liban avec le Hezbollah pro-iranien, a fermement condamné la déclaration de Trump et a demandé aux anciens otages s’ils souhaitaient que leurs noms soient associés à des attaques contre des cibles civiles.

Cependant il est peu probable que la plupart des Américains soient horrifiés par la déclaration de Trump. Permettez-moi de vous rappeler que, selon les sondages d’opinion, plus de 60% des Américains soutiennent une frappe nucléaire contre l’Iran.

C’est difficile à réaliser, mais c’est un fait : la plupart des citoyens américains sont prêts à ce que des dizaines de millions d’Iraniens pacifiques meurent et que les habitants des pays voisins souffrent des effets du bombardement atomique. Et cela malgré le fait que l’Iran ne peut pas faire beaucoup de mal à la majorité des Américains et frapper les États-Unis : il n’a ni missiles ni bombardiers pour cela.

Trump n’est donc pas du tout un fasciste solitaire et fou, ni un taliban parvenu accidentellement à la tête d’une superpuissance. Il est chair de la chair de ses électeurs. La plupart des Américains sont également tout à fait prêts à détruire les valeurs culturelles iraniennes et les Iraniens eux-mêmes, juste pour s’assurer que l’Iran à l’avenir ne devienne pas une menace pour les États-Unis.

Par conséquent, la «nouvelle sincérité» de Trump ne peut qu’être saluée, contrairement au contenu de son discours. Plus les politiciens américains déclarent franchement et honnêtement qu’ils sont prêts à tuer des citoyens étrangers, à détruire les valeurs historiques et culturelles et à commettre d’autres crimes contre l’humanité, plus il est probable que les pays qui se considèrent comme des alliés de ce pays ouvriront enfin les yeux et comprendront que pour faire un petit tour sale à la Russie ou à un autre pays, il n’est pas nécessaire de se ranger du côté des principaux cannibales de la planète.

Et, probablement, de nombreux pays seraient maintenant prêts à faire quelque chose et à payer des scientifiques pour envoyer dans le passé un homme qui aurait pu empêcher l’effondrement de l’URSS : en effet, seule l’Union soviétique, avec toutes ses manières désagréables et semblable à la manie américaine d’interférer dans les affaires d’autres pays, était capable de maintenir autant que faire se peut les États-Unis dans le cadre relatif de la décence.

Maintenant, l’alternative est extrêmement simple: soit la Russie, l’Union européenne et la Chine oublieront d’urgence leurs contradictions et s’uniront pour tenter d’empêcher pacifiquement les États-Unis de passer de leur statut de gendarme mondial à celui de terroriste néo-fasciste mondial, ou il faudra s’unir plus tard et dans des conditions de départ beaucoup plus difficiles. Comme ce fut le cas en 1941 après l’attaque allemande contre l’URSS.

