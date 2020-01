Pourquoi le Français ont-ils été aussi indifférents? Qu’avaient fait ces enfants?

Toutes les années c’est pareil, tout le monde pense aux morts de Charlie et leur fait un petit coucou…

Alors moi je revois une scène terrible/

Un homme qui porte une caméra sanglée sur la poitrine arrive devant une école à bord d’un scooter, un Yamaha TMAX20. Il descend de son véhicule et ouvre immédiatement le feu en direction de la cour d’école.

La première victime est un rabbin et professeur de l’école, Jonathan Sandler âgé de 30 ans, abattu en dehors de l’école alors qu’il essaie de protéger du tueur ses deux jeunes fils, Gabriel, 3 ans, et Aryeh, 6 ans.

Les caméras de vidéosurveillance montrent que le tueur assassine l’un des enfants alors qu’il rampe à terre aux côtés des corps de son père et de son frère. Il entre ensuite dans la cour d’école et poursuit Myriam Monsonégo la fille du directeur de l’école, Yaakov Monsonégo, âgée de 8 ans, l’attrape par les cheveux et pointe son pistolet qui s’enraie à ce moment d’après les caméras de vidéosurveillance.

L’assassin change alors d’arme, passant de ce que la police identifie comme un pistolet 9 mm Parabellum à un de calibre .et tire dans la tempe de la fillette à bout portant. Il s’enfuit ensuite à scooter. Durant l’attaque, le tueur blesse grièvement Aaron « Bryan » Bijaoui, âgé de 15 ans et demi, qui sera hospitalisé jusqu’au 12 avril.

Oui je sais Merah a tué d’autres hommes et je pense que leur mort est abominable, mais c’étaient des soldats… trois petits enfants, n’importe quelle mère a le coeur serré devant un tel crime… Notre société traque les pédophiles n’aurait-elle rien à dire sur le meurtre d’enfants parce qu’ils sont juifs, est-ce que les meurtres seraient justifiés en fait par une si longue habitude ?…

Yaakov c’est tout moi enfant… alors je songe à cet écriteau du porche de là où nous habitions « il y a des juifs cachés ici »… notre fuite et je me demande pourquoi cet oubli, cette indifférence. Surtout quand il y a peu on m’a encore assassiné en vieille dame en la personne de Sarah Halimi, torturée et son assassin ne sera pas jugé parce qu’irresponsable.

Certes la France est émue au moment de Tolouse, mais elle fait un paquet cadeau, la mère admirable d’un soldat musulman prend la suite de l’événement… Il n’est plus question des enfants… Rien à voir avec ce qui se passera pour Charlie quelques temps après, pourtant trois petits enfants, deux autres blessés grièvement. Est-ce que cela vous indiffère, il y aura mieux les imbéciles de l’uJFP pour attribuer cela au « sionisme ». Je ne leur ai plus jamais adressé la parole depuis, comme je n’ai plus jamais adressé la parole à jean Claude Lefort quand il a attribué au CRIF le massacre de ilian halimi par le gang des barbares, comme je n’aurais plus adressé la parole a qui aurait attribué les tortures et la mort d’un jeune musulman à Daech. celui qui est capable d’une telle confusion est fasciste.

Pourtant depuis toujours je m’oppose au CRIF, à son rôle néfaste, à sa volonté d’estampiller les juifs par rapport à leur inconditionnalité face à Israêl. Ce dimanche une amie qui n’était pas juive voulait aller manifester avec le CRIF pour Sarah Halimi, j’ai refusé en lui disant:

je ne manifeste ni derrière le Crif, ni les frères musulmans, ni civitas…

j’avais fait de même quand on m’avait proposé d’aller rejoindre des « féministes » qui se prétendaient communistes, en train d’aller avec les disciples des frères musulmans défendre le port du voile. Et là aussi pourtant j’en ai marre qu’on enquiquine des gens pour ce qu’ils sont.

Mais je ne cesse d’être blessée par votre attitude: que vous ont fait ces petits enfants ? pourquoi les ignorer, en quoi tuer des humoristes est-il pire que tuer des petits enfants entre 8 et 3 ans… je repense au monologue de shylock: qu’avons-nous de différents pour justifier tout nous concernant y compris comme certains imbéciles nier l’existence d’un peuple juif. ceux qui doctes, pédantsaprès avoir lu le livre imbécile de Shlomo Sand prétendent m’expliquer ce que nous sommes, surtout pas un peuple… Les Français sont-ils aussi pédants que ce que voient les autres peuples, toujours en train de faire la leçon, d’expliquer aux autres qui ils sont au nom de leur universelle compétence? ce son pourtant souvent les mêmes qui diffusent des listes de juifs intervenant sur des questions le sionisme, l’antisémitisme, alors qu’ils sont athées, français, pontifiant à la manière de BHL pour m’expliquer qui je dois être: à quel titre alors s’il n’y a pas de peuple sont-il habilités à donner une opinion de groupe?

ce peuple serait inventé, mais tous les peuples sont inventés, c’est une réalité historique pas génétique… ce qui fonde ce peuple c’est peut-être une appartenance religieuse mais surtout une appartenance familiale. C’est Anders, un marxiste, l’époux d’hanah Arendt qui adonné la meilleure explication: être juif, c’est se sentir le descendant d’une lignée immémoriale qui quels que soient ce qu’on leur infligeait s’obstinaient à se dire juifs. Beaucoup ont renoncé à cet étrange privilège, mais les entêtés qui le sont restés ont cette conscience même s’ils ne croient pas en dieu. L’appartenance religieuse a joué mais pas seulement comme on le croit, dans les synagogues par exemple on n’a pas fait que prier, on a organisé des grèves, des syndicats ouvriers dans le yiddish land, comme ont été organisé des itinéraires, des prêts à distance et des liens internationaux.

Tant que demeure cette filiation, l’individu est désigné comme juif, regardez Marx, son grand père était rabbin, son père un avocat voltairien converti pour des raisons prifessionnelles et lui même ne cesse d’être juif. malgré « al question juive », je le soupçonne de détester Prpudhonet Durhing parce que ce sont des antisémites et qu’ils sait ce que l’antisémitisme comme le racisme récèle de débilité profonde, d’incapacité à être sur le plan intellectuel comme politique.

Staline interrogeait kaganovitch: « pourquoi tu es si susceptible en tant que juif! Mikoyan s’en moque que l’on se moque des arméniens! » kaganovitch qui savait que Staline aimait les mimosas lui a répondu : » nous avons avons beaucoup subi, alors nous avons la fragilité des mimosas, un rien fait tomber un peu de poudre de l’âme ».

Faites de la politique, situez vous sur un point de vue de classe et arrêtez de jouer avec les filiations, des tas de choses que vous ne maitrisez pas, croyez moi c’est contre productif…

Alors de temps en temps traitez les juifs comme vous le feriez de n’importe qui, dénoncez la politique de l’Etat d’israël, c’est fou le nombre de juifs qui seront d’accord avec vous. Proposez des actions de soutien à un Etat palestinien? à Barghouti, ayez des revendications précises mais ne jouez plus avec une identité dont vous ignorez tout.

Et ce que je vous dit est vrai por bien des peuples qui n’ont pas envie que vous les enfermiez dans un stéréotype mais de combattre avec vous sur ce qui est jute pour tous. C’est ce que j’ai aimé jadis chez les communistes et avec la bande d’écolos-féministes, tout sauf communistes que nous avons désormais il me semble que tout devient inutilement compliqué. Ce n’est pas très grave, cela n’est pas de l’ordre de l’impossible, mais il n’empêche, chaque année quand je vois resurgir cet écriteau « je suis Charlie », j’ai ce pincement au coeur en me demandant « mais pourquoi? »

danielle Bleitrach