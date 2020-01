T5he new york Times : L’Iran défie Trump et annonce la fin des restrictions nucléaires

Il y a plus de dix ans, les États-Unis et Israël ont coopéré à une mission nommée Jeux Olympiques , la cyberattaque la plus sophistiquée de l’histoire, pour entrer dans le code informatique de conduite des centrifugeuses du site d’enrichissement nucléaire de Natanz et les faire exploser.

Les Iraniens ont récupéré et reconstruit l’installation, triplant le nombre de centrifugeuses qui existaient avant la cyberattaque et ouvrant un nouveau centre de centrifugation au fond d’une montagne appelée Fordow, qui est beaucoup plus difficile à bombarder. Israël a envisagé à plusieurs reprises de bombarder les installations, mais a été stoppé par les États-Unis et des avertissements internes concernant le déclenchement d’une guerre.

Maintenant, après le meurtre du général Suleimani, ces restrictions pourraient s’évaporer.

L’ accord sur le nucléaire prévoyait également un examen particulièrement rigoureux de toutes les principales installations nucléaires de l’Iran – «y compris l’accès quotidien» si les inspecteurs atomiques internationaux le demandaient.

L’annonce de dimanche n’a pas permis de savoir si Téhéran a l’intention d’obéir à cet examen approfondi ou d’abaisser son adhésion au niveau standard. Dans un message sur Twitter , M. Zarif, le ministre des Affaires étrangères, a déclaré que « la pleine coopération de l’Iran » avec les inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique « se poursuivra ».

M. Albright, de l’Institut pour la science et la sécurité internationale, a déclaré qu’une visibilité réduite sur le programme nucléaire iranien pourrait faire augmenter les craintes des pires scénarios – et, peut-être, des erreurs de calcul – liées aux frappes militaires et à la guerre.

« Ils ont été ajoutés pour plus de confort », a déclaré M. Albright à propos des inspections renforcées. « L’accès quotidien a réduit les soupçons et les chances que les théories du complot prennent racine. »

Par exemple, a déclaré M. Albright, une nouvelle ambiguïté pourrait obscurcir les vues de l’Occident sur le temps qu’il faudrait à l’Iran pour produire suffisamment de carburant pour une seule bombe atomique – ce que les experts nucléaires appellent «éclatement». Ces estimations sont basées sur le nombre et l’efficacité des machines tourbillonnantes qui concentrent un isotope rare de l’uranium à des niveaux suffisamment élevés pour fabriquer du carburant d’arme.