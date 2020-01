Les députés de l’opposition vénézuélienne rejettent Guaidó à l’Assemblée nationale

Les députés de l’opposition vénézuélienne ont dénoncé ce dimanche à Juan Guaidó en l’accusant de corruption et ils ont proposé un nouveau conseil d’ administration de l’ Assemblée nationale (AN) sans que ce parlementaire soit encore à la tête du corps législatif, après une année marquée par la corruption et la poursuite du mépris de l’autoproclamé dans cette instance.

Les parlementaires se sont rebellés contre Guaidó pour avoir utilisé la présidence du Parlement comme un tremplin personnel pour s’enrichir.

« Dans cette année 2019 qui vient de s’achever, vous étiez l’espoir du pays, aujourd’hui vous êtes la plus grande déception, vous pourriez être l’avenir, mais aujourd’hui vous êtes et vous serez le passé, vous étes un rêve transformé en cauchemar, Juan Guaidó à partir d’aujourd’hui votre temps s’est terminé », A indiqué le député d’opposition de droite, José Brito.

Il a ajouté que le député Luis Eduardo Parra, en tant que nouveau président de l’AN, sera proposé lors de la session de l’AN le 5 janvier. Flanklin Duarte du parti Copei pour l’État de Táchira, en tant que premier vice-président; et dans la deuxième vice-présidence à José Gregorio Goyo Noriega, pour l’État Sucre.

« Guaidó a menti au pays et à la communauté internationale, il a également affirmé à plusieurs reprises à tout le monde ne pas être en pourparlers avec (le président Nicolás) Maduro et la vérité est que vous vous êtes levé et vous avez du renoncer à plusieurs reprises dans le pays et face aux principaux alliés internationaux ».

Il a dit qu’il avait également demandé aux gens d’aller dans les rues et que les Vénézuéliens sont sortis encore et encore et « dans chacun d’eux la frustration et le désespoir ont rongé leur esprit combatif ».

« Guaidó a utilisé le peuple pour consolider non pas les forces du changement, mais sa propre position de pouvoir », a déclaré Brito dans un communiqué aux médias à proximité immédiate du siège du Parlement à Caracas.

L’installation de la législature 2020-2021, est marquée par la manœuvre d’une éventuelle ratification de Juan Guaidó, de la cellule Voluntad Popular (VP), en tant que président du Parlement.