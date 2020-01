Pourquoi je ne me sens pas de subir les 100 ans du parti

c’est sas doute parce que l’âge me rend impatiente, mais je suis souvent atterrée par le niveau des communistes,cela pèse sur l’état des couches populaires. Il est vrai que les luttes font monter le niveau des exigences, il n’empêche parfois je me demande pourquoi je m’obstine dans un parti où les conditions de la censure et de la diffamation que je subis n’ont pas évolué d’un iota. On va fêter les 100 ans du parti, pour le moment c’est mal barré, en fait c’est parti comme la célébration de la Révolution soviétique, en 2017. Souvenez-vous un grand portrait de Trotski dans le hall de Fabien et dans l’Humanité l’omniprésence des dits trotskistes pour dire la haine de l’uRSS… Le mensonge sur l’eurocommunisme avec le plumitif Gérard Streiff qui invente Marchais pour les besoins de Pierre Laurent. qui veut le pGE, peut-êtee une source de revenus et de tourisme.ils ensont là… alors…

Il y a eu le miracle du 38 èe congrès, ce qu ne s’est jamais vu dans l’histoire du parti mais qui rappelle néanmoins l’acte fondateur de Maurice Thorez arrachant à une secte ce qu était né au Congrès de Tours. C’est une histoire honorable, le seulparti qui malgré les invites des derniers secrétaires n’a pas eu à changer de nom, il n’est pas devenu « commun », vulgaire, il est resté communiste.

Oui mais voilà cela s’est fait au pris d’un compromis qui a laissé des bastions essentiels aux mais de certains et ils poursuivent leur entreprise, collent au nouveau puisqu’ils n’arrivent pas à détruire pour le tirer vers eux, ce sera je le crains en leur mains le sens de la célébration des 100 ans.

Pour cela il faudra que l’on ignore et fasse silence sur mon témoignage… Je n’aurais pas survécu si je m’étais cru l’essentiel, mais je sais aussi que le combat mené contre moi et mes pareils est politique, je sais que la censure dont je suis victime est le signe de ce qu’ils feront de ces 100ans.

Mon livre est lu, il a une vente plus qu’honorobale malgé le silence, mais le triomphe de leur censure dit la célébration qui se prépare. Bien sur il y aura quelques copains de la direction qui enverront un texte pour dire le plaisir pris à la lecture, je n’y crois même pas, ceux qui l’ont lu ce sont les militants, ceux du bureau exécutif à une exception près qui sait lire, ne l’ont pas ouvert, pas le temps n’est-ce pas…

Ce qui ne serait pas un drame si cela ne révélait pas le réalité de l’incurie et des préjugés les plus grossiers de toute la direction, le refus de savoir, le goût des stéréotypes.

d’un autre côté, Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, et cela va dans le bon sens alors je me dis que là est l’essentiel, qu’il est en train de naître une autre génération de militants plus combative, plus lucide… je fais le compte de tout ce qui a évolué depuis le 38 ème congrès ,c’est considérable, ne serait que la dernière déclaration sur l’Iran, n’on avait plus vu ça depuis Robert Hue et son soutien de fait à l’invasion de la Yougoslavie, en fait nous avons derrière la social démocratie approuvé toutes les expéditions impérialistes qui n’avaient pas plus de justification que le dernier assassinat de Trump. Nous avons y compris à travers la kurdomania de Pierre laurent approuvé l’intervention d’une coalition impérialiste en Syrie, comme nous avons approuvé l’invasion libyenne avec Sarkozy. Nous aurions du savoir ce que vallaient leur droits de l’hommisme, leur méchant dictateurs, du pillage rien que du pillage. Alors cette déclaration contre ce que Trump accompit en iran est la première rupture avec les bonnes oeuvres de la CIA.

Oui mais voilà celui qui a approuvé tout cela et plus encore a soutenu Robert Ménard contre Fidel Castro, ses complices de l’époque sont toujours à la tête de l’humanité et ce sont eux qui exercent en toute impunité la censure, sont appelés à dire « le juste et le vrai » et ils n’ont pas changé, leur dieu c’est Tsipras et ils prtagent dans le fond l’équivalence nazisme égale communisme au moins en ce qui concerne l’Union soviétique, une pure folie, un négationnisme absolu qui a vocation à nous faire accepter la guerre. Cette guerre dont l’ie=dée et la peur me hantent parce que je ne vois pas d’autre issue pour le capital si nous ne nous battons pas… ils détruisent une planète qui crie grâce, pour la sauver il n’y a pas d’argent, pas plus que pour les travailleurs, les peuples sous développés, mais pour les armesily en a… c’est direles enjeux derrière une acceptation…

il y a la combativité retrouvée, la présence du parti, l’aide apportée aux grévistes, les propositions… tout cela est inespéré… cela rompt avec les niaises querelles de sommet…

Aussi extraordinaire que cela puisse paraître j’ai confiance en l’avenir, parce que je vois ce qui est en train de monter partout, y compris en France, la où il y a un chemin il faut avancer… Oui mais l’idée de cette plongée dans cette année de célbration est comme franchir à la nage un égout et cet exploit sportif est au-delà de mes forces.

Oui mais parfois quand j’imagine ce que vont être les 100 ans du parti, celui de la célébration de la guerre mondiale le 9 mai, je suis découragée devant l’état réel de ceux qui mènent la danse et qui sont là depuis Robert Hue, en train de poursuivre son oeuvre. La censure dont je suis victime prend alors pour moi un sens, celui de ce cauchemar que va être la célébration tronquée des 100 ans du parti, le trafic accepté de nos mémoires, de notre histoire et de celle du monde, ce qui nous transforme en imbéciles prétentieux aux yeux d’une bonne part de l’humanité.

Je me dis que je n’ai plus la force de subir ce que je vis depuis 20ans, de faire comme si… trop c’est trop. je suis épuisée, j’ai eu trop de souffrances, j’ai besoin de repos.

Le pire est ceux qui acceptent d’en être complices tout en m’assurant de leur solidarité, me donnent leurs dernières motions sur les retraites signées par eux et dont je suis exclue, mais sans vergogne ils me proposent de publier leurs écrits parce que mon blog a plus de lecteurs que leurs parutions et même que l’humanité, ils me prennent pour leur larbin.

Les 75 ans du parti, je les ai passé au Bourget aux côtés d’Aragon qui avait mon âge et était lui aussi épuisé, déchiré… peut-être est-ce cela la vieillesse voir interpréter ce que vous avez vécu, sali, manipulé et vous trop las pour parler… Peut-être la sagesse est-elle d’agir comme il l’a fait s’enfermer et dire « mon dieu comme c’est long! »

Je n’ai pas la force je vous en fait l’aveu d’affronter ce que va être ce mensonge permanent de ceux à qui est confié la célébration, des censeurs, des gens prêts à n’importe quo, des spadassins de la censure pour que triomphe leur histoire, celle de la bourgeoisie estampillée par les communistes eux-mêmes. Je me dis qu’il y a fort heureusement d’autres partis, d’autres pays et qu’il me suffira d’ignorer l’horreur de cette célébration mensongère , je verrais.

vais-je longtemps subir des gens qui ont les mœurs des « staliniens » qu’ils prétendent dénoncer, censure, mensonge, onefface sur la photo celui qui gêne, si on avait eu le pouvoir ils m’auraient exécutée, ils m’ont battue, déchiré les vêtements, ils ont dit que j’étais folle parce que mon enfant était schizophrène et is l’ont dit alors que je pleurais sa mort… ils ont fait tout cela et ce serait moi « la stalinienne ».. oui ils ont les mœurs des « staliniens, ce qui leur manque c’est le courage… D’aller jusqu’à la mort pour lutter contre le nazisme, de se sacrifier pour un monde meilleur, ce sont des « salauds » au sens sartrien du terme, ceux qui agissent mal non par méchanceté mais pour leur confort. Leur confort c’est la censure qu’ils exercent moi avec la complicité de tous, je dis bien de tous. C’est à ceux là que vous confiez la célébration de ce pauvre parti?

Est-ce qu’il est possible de vaincre cela ou ce parti est-il condamné, les liquidateurs à l’oeuvre depuis vingt ans l’emporteront-ils et à travers eux ce sera le triomphe du capital… Cet air de liberté, le libre renard dans le libre poulailler auquel ils aspirent … J’ai envie de prendre un peu de vacances…parce qu’il m’est trop difficile d’accepter tout cela alors même que je m’accuse d’impatience… parce que l’essentiel demeure le combat d’aujourd’hui, et j’irai manifester le 9 et 11 mai, c’est même la seule chose qui me fasse tenir, ça et le refus de la guerre…

je veux un peu de paix… et que l’on arrête de me torturer en trafiquant ma vie et ce qui a fondé mes engagements et que vous ne cessez de salir. Le mensonge érigé en position officielle, cela suffit, vous ne voulez pas de mon témoignage, libre à vous mais laissez moi au moins la paix.