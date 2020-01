L’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva a assisté ce dimanche (17) au festival Lula Lbre de Recife, qui a réuni plus de 200 artistes et des milliers de personnes sur la place Carmo pour célébrer la liberté de Lula et exiger l’annulation des poursuites contre ancien président.

À une foule qui a rassemblé des caravanes de manifestants venues de partout dans le nord-est au cœur de Pernambuco, Lula a loué la culture et a remercié les participants pour leur solidarité. «Pour eux, la culture est une chose communiste. Mais la culture est pour nous la libération. C’est l’éducation et le savoir », a-t-il dit.

Le premier acte public de Lula dans le nord-est a marqué la réunion de l’ancien président avec le peuple après 580 jours d’emprisonnement politique. Dans son discours, Lula a rappelé cette période d’isolement. «Je suis un homme meilleur aujourd’hui que celui qui est allé en prison. Je suis un homme plus mature. Aujourd’hui, je sais que rien ne détruit ceux qui ont la capacité d’aimer dans ce pays », a-t-il expliqué.

Aux habitants du nord-est, l’ancien président a évoqué l’héritage des administrations pétistes de la région(parti des travailleurs), qui ont placé le nord-est sur la voie des investissements et des politiques publiques fédérales. «Ces gens du nord-est ont appris à manger trois fois par jour, à avoir de l’eau, à avoir un emploi. Ce Nord-Est est un exportateur de dignité ».

Après cinq jours dans le nord-est, Lula se rend à São Paulo, où se tiendra cette semaine le Congrès PT. L’ancien président s’est également rendu à Bahia, où il a assisté à la réunion du comité exécutif du parti.