L’Iran devient la cible principale de l’expansion impérialiste, article de la Pravda

Image : quand en avril dernier, Trump a placé les gardiens de la Révolution sur la liste américaine des organisations terroristes, une première pour une entité faisant partie d’un gouvernement étranger, les députés toutes tendances confondues se sont habillés de l’uniforme vert de ce corps tant un tel acte se heurte à la souveraineté nationale. Face à ce que l’article de la Pravda décrit ici comme une « logique de voleurs » l’organe du parti communiste russe fait une analyse tout à fait de fond non seulement de ce que ça révèle de jusqu’où ira l’Amérique mais dénonce les ambiguïtés de l’UE (note de Danielle Bleitrach, traduction de Marianne Dunlop)

L’Iran est en train de devenir la cible principale de l’expansion impérialiste. Parallèlement à l’introduction de sanctions sans précédent, les États-Unis ont envoyé une force d’attaque sur les côtes du pays. L’aggravation de la situation est un test décisif montrant le degré de souveraineté de divers États du monde.

Par Sergei Kojemyakine

27-05-2019

https://kprf.ru/international/capitalist/185474.html

Une logique de voleurs

L’écrivain américain Mark Twain, dont l’une des vertus était le courage de dire la vérité sur son pays, a livré une observation intéressante. Parlant d’un banquet dans un club, il a cité une déclaration qui y était faite: «Nous sommes anglo-saxons! Et quand les anglo-saxons ont besoin de quelque chose, ils s’en emparent. » Cette déclaration a provoqué une tempête d’enthousiasme. Mais, poursuit Twain, traduite dans un langage simple, cela donne tout-à-fait autre chose: « Nous, les Britanniques et les Américains, sommes des voleurs, des brigands et des pirates, et nous en sommes fiers! »

Ces mots ont été écrits en 1906, et depuis lors, l’arrogance agressive des élites occidentales a été confirmée par des milliers d’exemples. Les appétits infatigables du capital se sont répandus dans le monde entier. Malheur au pays qui, ayant provoqué son mécontentement, ne pourra trouver assez de force pour se protéger: la victime sera soumise à la torture barbare et refoulée des décennies en arrière. Cela s’est produit avec l’Irak, la Libye et de nombreux autres États relativement développés récemment.

Aujourd’hui, l’Iran est confronté à la menace d’une invasion. Depuis quarante ans depuis la révolution islamique, le pays n’a en fait pas vécu un seul jour sans sanctions ni pressions diplomatiques sévères. Cela a conduit au fait que Téhéran a créé une économie puissante et un complexe militaro-industriel basé sur ses propres ressources. Mais plus la république islamique est devenue forte, plus ses succès ont provoqué la colère du capital mondial. Ces derniers mois, cette irritation a atteint son paroxysme. L’impérialisme, dirigé par les États-Unis, est passé des menaces à la préparation d’une offensive visant à détruire l’Iran.

En avril, l’administration Donald Trump a franchi une étape sans précédent, même pour Washington. Pour la première fois dans l’histoire, une structure étatique a été ajoutée à la liste américaine des groupes terroristes – le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Faisant partie des forces armées iraniennes, cette organisation en est la partie la plus combative. L’IRGC comprend des forces terrestres, des forces navales et aériennes (y compris de missiles), ainsi que les forces spéciales Kuds et la milice Basij, forte de 10 millions d’hommes. En outre, le corps dispose d’un vaste réseau de ressources d’information et a un poids important dans la vie politique et économique de l’Iran. Ainsi, le CGRI peut être considéré comme le nerf principal du pays. Comprenant cela, les États-Unis ont décidé de lui porter un coup afin de paralyser le corps de l’État et d’achever sans crainte un ennemi affaibli.

Pour justifier leurs politiques, les autorités américaines ont qualifié le CGRI de principale source de menaces terroristes. Et ceci, rappelons-le, alors que le corps a joué un rôle clé dans la défaite de l’État islamique * et d’autres groupes terroristes en Syrie et en Irak! Néanmoins, tout contact avec le corps et ses structures affiliées est une infraction pénale. «Si vous faites affaire avec le CGRI, vous financez le terrorisme», a déclaré Trump.

Par cette décision, les «faucons» de Washington créent une occasion d’agression ouverte. En 2001, le Congrès américain a donné au président le droit, à lui seul, en contournant toutes les procédures nécessaires, d’ordonner le recours à la force militaire contre les terroristes impliqués dans les attentats du 11 septembre. Maintenant, ce mécanisme peut être utilisé par rapport à Téhéran. La première étape a été franchie: les forces armées du pays sont officiellement accusées de terrorisme. Mais la deuxième partie de ce spectacle de l’absurde est prête à être mise en scène. L’année dernière, un tribunal de New York a ordonné à l’Iran de verser 6 milliards de dollars aux proches des victimes des attentats de 2001. La seule «preuve» de la culpabilité de Téhéran est que certains futurs terroristes (pour la plupart des citoyens d’Arabie saoudite alliée des États-Unis) ont fui vers l’Afghanistan via l’Iran.

En confirmation des menaces, Washington a envoyé un groupe d’attaque de la marine dans le golfe Persique dirigé par le porte-avions Abraham Lincoln et des bombardiers stratégiques B-52. Ce dernier sera déployé sur une base au Qatar, à plusieurs dizaines de kilomètres des frontières de l’Iran. « Nous envoyons un signal clair et sans ambiguïté au régime iranien selon lequel toute violation des intérêts des États-Unis ou de leurs alliés sera combattue avec une force impitoyable », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton.

De plus, Washington n’attendra pas nécessairement cette violation: il peut les mettre en scène lui-même ou simplement trouver une excuse. La répétition générale a été les événements de ces derniers jours. D’abord, plusieurs pétroliers des EAU ont subi des « actes de sabotage », puis à Bagdad, près de l’ambassade américaine, une roquette artisanale est tombée. Bien que des preuves notables manquent, les responsables américains se sont empressés de blâmer Téhéran. «Si l’Iran veut se battre, ce sera sa fin officielle. Ne menacez plus jamais les États-Unis! », A menacé Trump le 20 mai.

Le double jeu de l’UE

Les préparatifs militaires s’accompagnent d’un chantage économique. Un an s’est écoulé depuis que Trump a annoncé son retrait du plan d’action global conjoint (JCPOA) pour le programme nucléaire iranien. Ignorant les conclusions des experts de l’AIEA qui ont régulièrement réaffirmé le respect rigoureux par Téhéran de ses obligations (14 rapports de ce type ont été publiés jusqu’à présent), les dirigeants américains ont accusé Téhéran de déstabiliser la région et d’avoir l’intention de créer des armes nucléaires. Sous ce prétexte, les États-Unis ont renouvelé les sanctions, décidant de leur donner le caractère d’une arme mortelle. Le plan de guerre économique totale a été publié en novembre. Ses auteurs avaient l’intention de bloquer complètement l’exportation de condensats de pétrole et de gaz iraniens: ils ont menacé tous les acheteurs de sanctions sévères et d’exclusion du système bancaire et financier américain.

Huit pays, principaux importateurs de matières premières iraniennes (Chine, Inde, Corée du Sud, Japon, Taïwan, Turquie, Italie et Grèce), ont reçu un ultimatum: ils avaient six mois pour trouver de nouveaux fournisseurs.

Mais le plan n’a pas réussi complètement. Seuls l’Italie, la Grèce et Taïwan ont réduit leurs achats à zéro. La Chine, au contraire, a fortement augmenté ses importations. En avril, Pékin a acheté en moyenne 806 000 barils d ‘«or noir» par jour, le montant le plus élevé depuis six mois. Dans ces conditions, Washington a serré les écrous au maximum. Le 2 mai, toutes les concessions ont été réduites et la coopération avec Téhéran sera désormais soumise à des sanctions. Des restrictions similaires ont été introduites contre l’industrie métallurgique iranienne.

La «politique du gros bâton» est en contradiction flagrante avec le droit international, mais les pays qui crient habituellement le plus fort sur la démocratie ont cette fois-ci adopté la politique de l’autruche. Immédiatement après l’annonce des restrictions l’année dernière, les dirigeants de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne et de la France ont annoncé leur engagement envers le JCPOA et ont promis de créer un mécanisme spécial pour garantir le libre commerce de l’UE avec l’Iran en contournant les sanctions américaines. Officiellement, c’est ce qui a été fait: trois de ces pays ont annoncé le lancement d’un outil de soutien aux échanges commerciaux (INSTEX). Cependant, jusqu’à présent, il reste sur papier.

Mais le sabotage de la part des entreprises européennes est plus que réel. Renonçant à leurs obligations, ils rompent les relations avec Téhéran. Ainsi, le nombre de bureaux de représentation d’entreprises allemandes en Iran a diminué de moitié en seulement six mois. Afin de plaire à Washington, l’Union européenne demande à la République islamique de liquider son programme de missiles et engage des procès d’intimidation. Aux Pays-Bas, un tribunal a infligé une amende à une entreprise locale pour avoir fourni à l’Iran des turbines à gaz, condamnant simultanément son directeur à une peine de travaux généraux.

Dans ces conditions, Téhéran a émis une protestation tout à fait légitime. « L’Europe doit savoir qu’elle ne peut pas se soustraire à ses obligations à l’aide de promesses non tenues », a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif. Comprenant qu’il était inutile de faire appel à la conscience de la bureaucratie européenne, le pays a suspendu la mise en œuvre de la clause JCPOA concernant l’envoi d’uranium enrichi en excès et d’eau lourde à Oman. Dans un délai de 60 jours, l’Union européenne est invitée à remplir ses obligations de coopération avec l’Iran dans le secteur bancaire et le commerce pétrolier. Si cela se produit, Téhéran reviendra au statu quo. Si l’UE continue de bafouer le traité, l’Iran ira plus loin et abandonnera la restriction sur l’enrichissement d’uranium à un maximum de 3,67%.

Les actions entreprises par l’Iran n’entrent pas en contradiction avec l’accord. Le document lui donne le droit de suspendre la mise en œuvre d’un certain nombre d’obligations en cas de non-respect des termes de l’accord par les autres participants. Cependant, la réaction des capitales européennes a été extrêmement scandalisée. Là, ils ont exigé que Téhéran applique strictement le JCPOA et «s’abstienne de toute nouvelle mesure pour aggraver la situation». Il est curieux que les vrais coupables de l’escalade subissent une critique beaucoup plus mesurée. Une déclaration conjointe des ministères des Affaires étrangères britannique, allemand et français exprime son « regret » pour les récentes initiatives de Washington.

Front uni contre le Trumpisme

Un certain nombre d’autres pays n’ont pas non plus trouvé la force et le courage de défendre leur souveraineté. Les autorités indiennes ont déclaré qu’elles trouveraient d’autres sources d’approvisionnement en pétrole. La Turquie a considérablement réduit ses importations d’hydrocarbures iraniens, bien que sa direction ne cesse de proférer des tirades anti-occidentales. La position adoptée par les autorités russes est plutôt ambigüe. Le ministère des Affaires étrangères a appelé l’Iran à renoncer à la réduction des obligations dans le cadre de « l’accord nucléaire », et a également conseillé à l’Union européenne de « surmonter les doubles standarts ».

Une remarque juste, cependant, s’applique également au Kremlin. Plusieurs grandes entreprises à la fois, dont Rosneft, Lukoil et Severstal, ont réduit ou complètement arrêté leur coopération avec l’Iran après le renforcement des sanctions. En général, le chiffre d’affaires de Moscou avec Téhéran reste extrêmement faible. Dans la liste des partenaires commerciaux de la Russie, la République islamique occupe la 50e place.

Dans ce contexte, la politique chinoise semble beaucoup plus digne. Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié la «juridiction du long bras» utilisée par Washington d’inacceptable et a souligné qu’ils continueraient à maintenir des relations commerciales et économiques avec Téhéran. « L’Iran est un partenaire important de la Chine, nous sommes contre les sanctions unilatérales américaines », ont-ils ajouté.

Téhéran lui-même refuse de sacrifier son indépendance pour des avantages douteux à court terme. En réponse à la déclaration du CGRI comme organisation terroriste, la direction iranienne a pris une mesure équivalente contre le commandement central américain. « Washington déstabilise la situation dans de nombreuses régions du monde, en utilisant des organisations terroristes pour ce faire », a déclaré Mohammad Hossein Bagheri, chef d’état-major des forces armées. Et le ministre de la Défense de la République islamique, Amir Khatami, a utilisé le terme de « trumpisme », notant que ce dernier a beaucoup en commun avec le nazisme.

Malgré les tentatives de blocus, l’Iran établit une coopération efficace avec les pays de la région. Le mois dernier, le Premier ministre pakistanais Imran Khan s’est rendu à Téhéran, visite qui peut être qualifiée d’historique. Les pays ont signé une série d’accords importants. Ils prévoient la multiplication par dix des exportations d’électricité iraniennes, la construction d’un chemin de fer entre les ports maritimes de Chabahar et Gwadar, ainsi que la création d’une force de réaction rapide conjointe. En outre, il a été décidé de reprendre la construction d’un gazoduc à travers lequel le carburant iranien ira au Pakistan. Début mai, l’ambassadeur d’Iran à Islamabad Mehdi Khanardost a annoncé l’intention de Téhéran de rejoindre le corridor économique sino-pakistanais, qui fait partie de la stratégie La Ceinture et la Route.

Le voyage du président iranien Hassan Rouhani en Irak et la visite de retour du chef du gouvernement irakien Adil Abdul-Mahdi ne sont pas moins déterminants. Au cours des négociations, des dizaines d’accords ont été signés, dont le résultat devrait être une augmentation du chiffre d’affaires du commerce mutuel de 8 à 20 milliards de dollars. En particulier, Bagdad a annoncé sa volonté d’augmenter considérablement les importations de gaz iranien.

Mais le plus grand succès de Téhéran en matière de politique étrangère pourrait être la création d’une alliance régionale entre l’Iran, l’Irak et la Syrie. Des négociations sont en cours pour connecter les chemins de fer, créer une banque commune et même un système de défense aérienne intégré. Selon plusieurs sources, ce sont les entreprises iraniennes qui seront les opérateurs de ports maritimes en Lattaquié syrienne.

Avec leurs sanctions et leurs menaces d’invasion, les États-Unis et leurs alliés tentent d’empêcher la mise en œuvre de ces plans. Incapable de supporter ses rivaux, le capital mondial pourrait commettre un autre crime de guerre.