Alors que les troupes américaines se préparent à intervenir en Irak , le Parlement irakien a voté une résolution demandant au gouvernement de mettre fin à la présence des troupes de la coalition. Mais les députés kurdes et ceux des zones sunnites n’étaient pas là. La situation est complexe parce que depuis quelques mois un mouvement secoue l’Irak pour demander la fin de la présence étrangère, celle de la coalition mais aussi celle de l’Iran, c’est aussi sous l’influence des communistes dans des zones comme Bassorah où ils sont traditionnellement forts qu’est impulsé ce mouvement . Le parti communiste irakien a condamné la frappe des Etats-Unis et réclamé la fin de la présence étrangère. Les USA vont essayer de jouer sur les kurdes et les tribus arabes pour renforcer leur présence mais le pays va probablement connaitre une explosion sciemment provoquée et une déflagration dans laquelle Macrons’est déjà impliqué en espérant sans doute qu’elle l’aidera à sortir de ses problèmes internes. (note de Danielle Bleitrach pour histoire et société)

Le parlement irakien a adopté dimanche une résolution appelant le gouvernement à mettre fin à la présence de troupes étrangères dans le pays à la suite d'une frappe aérienne américaine qui a tué un haut général iranien. La résolution demande au gouvernement irakien d'annuler la demande d'assistance de la coalition dirigée par les États-Unis opérant dans le pays contre l'État islamique. « Le gouvernement s'engage à révoquer sa demande d'assistance de la coalition internationale combattant l'État islamique en raison de la fin des opérations militaires en Irak et de la victoire », indique la résolution. « Le gouvernement irakien doit s'efforcer de mettre fin à la présence de troupes étrangères sur le sol irakien et leur interdire d'utiliser ses terres, son espace aérien ou son eau pour quelque raison que ce soit. » La mort du commandant militaire iranien Qasem Soleimani dans une frappe aérienne américaine a rendu furieux les milices chiites en Irak. Le gouvernement de Bagdad a accusé Washington d'avoir violé sa souveraineté. Dimanche, le Premier ministre irakien, Adel Abdul Mahdi, a exhorté le Parlement à prendre des mesures urgentes et à mettre fin à la présence de troupes étrangères dès que possible. « Malgré les difficultés internes et externes que nous pourrions rencontrer, cela reste le mieux pour l'Irak par principe et pratiquement », a déclaré Abdul Mahdi au Parlement dans un discours. Les résolutions du Parlement, contrairement aux lois, ne sont pas contraignantes pour le gouvernement, mais le Premier ministre irakien avait auparavant demandé au Parlement de mettre fin à la présence de troupes étrangères.