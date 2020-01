La position de Macron sur l’Iran est aussi à usage interne par Danielle Bleitrach

La position de soutien inconditionnel de Macron à Trump dans le crime de guerre perpétré contre l’Iran mais aussi contre l’Irak, pourrait étonner ceux qui se seraient laissé prendre à son rôle d’ouverture aux Russes, voire aux Chinois, à ses récentes déclarations sur l’OTAN . Ce revirement dans l’allégeance où il se précipite alors que d’autres gouvernements sont plus mal à l’aise déconsidère un peu plus le personnage. Mais sa position est celle d’un chef d’Etat qui a choisi de représenter les intérêts impérialistes y compris dans son propre pays, qu’il s’agisse des diktats de l’uE, de la manière dont il livre la protection sociale des français aux fonds de pension, en particulier des Etats-Unis, cette position n’a aucune autre patrie que celle du capital.. A ce titre, il s’est fait le défenseur des sociétés d’assurance françaises autant que des marchands d’armes. Il se heurte à une forte résistance du peuple français, à un record de grévistes avec un soutien élargi et sa position de soutien à Trump a aussi une dimension interne.

Il fait la preuve de son mépris pour les peuple. Il n’y a pas plus de droit international que de code du travail, la seule souveraineté existante est celle de la poignée de capitalistes dont il défend coûte que coûte les intérêts, c’est la monarchie versus tyrannie en France comme dans le monde. Le mensonge sur ceux qui « menacent » son ordre, les grévistes et les peuples qui doivent accepter le pillage impérial.

Les Etats-Unis ont désormais l’Iran dans leur ligne de mire. Il se passe désormais un phénomène intéressant, les pays que les Etats-Unis tentent d’isoler et qui sont obligés de développer leurs propres ressources s’en sortent mieux que ceux qui acceptent la vassalité et le pillage. Le rôle de la Chine n’est bien sur pas négligeable dans cette nouvelle donne, mais le facteur de résistance interne est important et les Etats-Unis de Trump se doivent de le briser. Ne pas négliger l’importance de bloquer les routes d’approvisionnement à la Chine. Nous sommes bien loi du terrorisme ou du méchant dictateur. Que l’on soit contre ou pour le régime iranien,il y a dans ce pays un fort sentiment national et l’acte de Trump renforce la cohésion.

C’est dire si les délires macroniens d’approbation d’un acte d’illégalité internationale, suivi d’une menace d’en finir avec des sites qui appartiennent au patrimoine mondial de l’humanité laissent stupéfait n’importe quel observateur.

Il y a le même mépris pour la mobilisation populaire que pour les opinions des peuples qui selon ces gens-là auraient vocation à être dominés.

En effet, non seulement l’Iran est mobilisé , mais la majorité de l’Irak refuse la coalition et le pays va probablement connaitre une explosion sciemment provoquée et une déflagration . Certes, les Kurdes d’Irak soutiennent également leur cher allié américain. Alors que le parlement irakien a voté le départ des troupes de la coalition, les députés kurdes et ceux des tribus sunnites étaient absents. Comme je l’explique par ailleurs,sous l’influence du parti communiste irakien et des syndicats, un mouvement secoue l’Irak depuis des mois et réclame le départ des troupes étrangères qu’il s’agisse de la coalition ou de l’Iran. Le parti communiste irakien a pris position contre la frappe et a renouvelé sa réclamation de la fin de l’intervention étrangère. En ce qui concerne les voisins de la poudrière, l’Arabie saoudite prudemment déclare qu’elle n’était pas au courant. et une bonne partie de l’opinion israélienne voit dans l’allégeance de Netanayoun le moyen ultime d’échapper à sa destitution et à son procès pour corruption. Mais ils vont tenter de faire monter les divisions pour mieux régner, la guerre ça sert à constituer de fausses unanimités.

Quant à notre presse macronienne, aux mains de l’oligarchie y compris de l’armement, elle a précédé l’accord des deux voyous en chef dans le déni du droit.

On voit qu’il y a là toutes les conditions pour une explosion généralisée dans laquelle Macron s’est déjà impliqué en espérant sans doute qu’elle l’aidera à sortir de ses problèmes internes.Macron est décidément au-dessous de tout., sa vision politicienne, sa mégalomanie n’a aucune limite dans sa folie à vouloir faire plier le peuple français.

Il va tenter de diviser le front qui s’est constitué autour du refus de la réforme des retraites.

le parti communiste par la bouche de Fabien Roussel, son secrétaire a dénoncé la frappe, alors que d’habitude sous prétexte de Daech et de la sympathie personnelle de Pierre Laurent pour les kurdes, le pCF soutenait la coalition, et avait donc une position proche du PS, là nous sommes devant un nouveau cas de figure. Quand je dis que jusqu’ici le PCF a soutenu la coalition en acceptant l’idée de la lutte contre le terrorisme et en ne cherchant pas trop à savoir qui Fabius mettait là dedans et sur qui il s’appuyait, on peut arguer que les Kurdes d’irak ne sont pas ceux de Syrie influencé par le PKK et que ce sont du moins au niveau de leur chef des corrompus qui ont toujours été dans les fourgons de l’armée américaine.C’est leur exemple qui a influence le choix selon moi catastrophique qu’ont fait les Kurdes de Syrie. Mais le fait est qu’il y a désormais une volonté de paix à gauche.

Là il est clair que Macron va jouer la division au sein des forces de gauche et tenter d’entraîner les réformistes dans le « camp antiterroriste », ce qui redouble sa stratégie auprès de la CFDT. Il va certainement tenter d’attiser les problèmes confessionnels en France en s’appuyant sur le CRIF, déjà habilement mobilisé contre le verdict indigne dans l’affaire Sarah Halim et sur la montée bien réelle de l’antisémitisme en France. Alors qu’aux Etats-Unis les juifs sont à la tête de l’opposition à Trump, en France sous l’influence d’une communauté pied noir , la mobilisation est de droite et joue aussi sur le PS. Macron qui a déjà fait monter les antagonismes confessionnels, a tenté d’enrayer l’unanimité contre la retraite en tentant le coup du voile, est en train de jouer son va tout contre le mouvement social avec cette guerre opportune.

Je suis bien sur tout à fait d’accord avec la position du PCF et de son secrétaire qui est la seule qui correspond aux intérêts du peuple français, à la paix dans le monde et s’oppose aux manœuvres de division de Macron.

IL est clair que Macron va trouver de l’argent pour nous envoyer en expédition guerrière, le coût des expéditions que depuis des années les chefs d’Etat fançais nous impose est phénoménal, de fait les troupes peuvent être envoyées partout sans même réelle consultation du parlement. Alors que Macron dit que nous n’avons plus les moyens d’une santé, d’une éducation digne de ce nom, il s’est engagé dans l’expédition des Etats-Unis d’une manière tout à fait cynique à la fois pour marquer sa vassalité et pour tenter de diviser les Français non seulement sur sa réforme mais sur une pseudo lutte contre « le terrorisme » ici inventé de toute pièce, l’Iran ne menaçant en rien la France, et il va attiser comme Marine Le Pen son alter ego les antagonismes confessionnels entre français..

danielle bleitrach