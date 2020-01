entre voyous : Iran : Macron dit à Trump son «entière solidarité»

Emmanuel Macron et Donald Trump, le 24 avril 2018 à la Maison Blanche. Par Le Figaro avec Reuters Publié il y a 3 heures

Ce type est décidément au-dessous de tout. Remarquez les kurdes d’Irak soutiennent également leur cher allié américain, alors que le parlement irakien a voté le départ des troupes de la coalition, les députés kurdes et ceux des tribus sunnites étaient absents, en revanche l’Arabie saoudite prudemment déclare qu’elle n’était pas au courant. quant à nos presse macronienne elle a précédé l’accord des deux voyous en chef dans le déni du droit. Non seulement l’iran est mobilisée , mais la majorité de l’irak refuse la coalition et le pays va probablement connaitre une explosion sciemment provoquée et une déflagration dans laquelle Macrons’est déjà impliqué en espérant sans doute qu’elle l’aidera à sortir de ses problèmes internes. Alors que le parti communiste par la bouche de Fabien Roussel a dénoncé la frappe alors que d’habitude sous prétexte de Daech et de la sypathie personnelle de Pierre Laurent pour les kurdes il soutenait la coalition, là il est clair que Macron va jouer la division au sein des forces de gauche et tenter d’entraîner les réformistes dans le « camp antiterroriste », ce qui redouble sa stratégie auprès de la CFDT (note de Danielle Bleitrach pour histoire et societe)