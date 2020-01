Une invasion américaine de l’Iran serait un désastre (et pas à cause de la riposte militaires iraniens)

La géographie est importante. et cer article bien documenté même s’il présente la particularité de ne jamais prendre en compte les effets de l’embargo américain sur l’Iran. I est vrai que bien que publié par un site conservateur américain traitant essentiellement des problèmes stratégiques avec un cynisme qui en fait une source précieuse: ici clairement il met en garde les faucons américains et Trump contre une guerre avec l’IRAN. IL est clair que l’assassinat perpétré hier par trump crée une situation entièrement nouvelle dans laquelle l’Iran a toutes raisons de s’estimer en guerre et d’agir en conséquence. Le cas de l’irak est également à prendre en compte. Quant à Netanayoun pour qui suit l’imbroglio constitutionnel et la manière dont il tente de se maintenir au pouvoir pour échapper à un procès pour corruption, lâché par son propre camp y compris Liberman, il est clair qu’il a dû peser de tout son poids et apporter ses services à l’opération, mais ceux qui dénoncent le plus l’opération sont des juifs américains comme Chomsky et Bernie saders. Ce qui est sur c’est qu’il faut quitter pareil navire, celui de l’OTAN. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Point clé: plus que les militaires importent en temps de guerre.

Pour comprendre l’Iran, vous devez commencer par comprendre sa taille. L’Iran est le 17e plus grand pays du monde. Il mesure 1 684 000 kilomètres carrés. Cela signifie que son territoire est plus grand que les territoires combinés de la France, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique, de l’Espagne et du Portugal – Europe occidentale. L’Iran est le 16e pays le plus peuplé du monde, avec environ 70 millions d’habitants. Sa population est plus importante que celle de la France ou du Royaume-Uni.

Dans les circonstances actuelles, il pourrait être utile de comparer l’Iran à l’Irak ou à l’Afghanistan. L’Irak a une superficie de 433 000 kilomètres carrés, avec environ 25 millions d’habitants, de sorte que l’Iran est environ quatre fois plus grand et trois fois plus peuplé. L’Afghanistan a une superficie d’environ 652 000 kilomètres carrés, avec une population d’environ 30 millions d’habitants. Une façon de voir les choses est que l’Iran est 68% plus grand que l’Irak et l’Afghanistan réunis, avec 40% de population en plus.

Ses barrières topographiques sont plus importantes. L’Iran se définit avant tout par ses montagnes, qui forment ses frontières, enveloppent ses villes et décrivent son cœur historique. Pour comprendre l’Iran, vous devez comprendre non seulement sa taille mais aussi sa montagne.

Les montagnes les plus importantes d’Iran sont les Zagros. Ils sont une extension sud du Caucase, à environ 900 miles de la frontière nord-ouest de l’Iran, qui jouxte la Turquie et l’Arménie, au sud-est vers Bandar Abbas sur le détroit d’Ormuz. Les premiers 150 miles de la frontière ouest de l’Iran sont partagés avec la Turquie. Il est intensément montagneux des deux côtés. Au sud de la Turquie, les montagnes du côté ouest de la frontière commencent à diminuer jusqu’à ce qu’elles disparaissent complètement du côté irakien. A partir de ce point, au sud des régions kurdes, les terres du côté irakien sont de plus en plus plates, faisant partie du bassin du Tigre-Euphrate. Le côté iranien de la frontière est montagneux, commençant à quelques kilomètres à l’est de la frontière. L’Iran a une frontière montagneuse avec la Turquie, mais les montagnes font face à une plaine plate le long de la frontière irakienne.

La seule région de la frontière occidentale qui n’adhère pas à ce modèle se trouve à l’extrême sud, dans les marais où les fleuves Tigre et Euphrate se rejoignent pour former la voie navigable Shatt al-Arab. Là, les Zagros se balancent vers le sud-est et la frontière sud entre l’Iran et l’Irak zigzague vers le sud jusqu’à Shatt al-Arab, qui coule vers le sud sur 125 miles à travers un terrain plat jusqu’au golfe Persique. À l’est se trouve la province iranienne du Khuzestan, peuplée d’ethnies arabes et non de perses. Compte tenu de la nature marécageuse du sol, il peut être facilement défendu et donne à l’Iran un tampon contre toute force de l’ouest cherchant à se déplacer le long de la plaine côtière de l’Iran sur le golfe Persique.

À l’est le long de la mer Caspienne se trouvent les montagnes Elburz, qui servent de pont de montagne entre la chaîne Caucase-Zagros et les montagnes afghanes qui aboutissent finalement à l’Hindu Kush. Les Elburz longent la côte sud de la Caspienne jusqu’à la frontière afghane, tamponnant le désert de Karakoum au Turkménistan. Des montagnes de moindre élévation descendent ensuite le long des frontières afghanes et pakistanaises, presque jusqu’à la mer d’Oman.

L’Iran a environ 800 miles de côtes, environ la moitié le long de la rive orientale du golfe Persique, le reste le long du golfe d’Oman. Son port le plus important, Bandar Abbas, est situé sur le détroit d’Ormuz. Il n’y a pas de ports équivalents le long du golfe d’Oman et le détroit d’Ormuz est extrêmement vulnérable à l’interdiction. Par conséquent, l’Iran n’est pas une puissance maritime ou navale majeure. C’est et a toujours été une puissance terrestre.

Le centre de l’Iran se compose de deux plateaux désertiques qui sont pratiquement inhabités et inhabitables. Il s’agit du Dasht-e Kavir, qui s’étend de Qom dans le nord-ouest presque jusqu’à la frontière afghane, et du Dasht-e Lut, qui s’étend au sud jusqu’au Baloutchistan. Le Dasht-e Kavir se compose d’une couche de sel recouvrant la boue épaisse, et il est facile de percer la couche de sel et de se noyer dans la boue. C’est l’un des endroits les plus misérables de la terre.



La population iranienne est concentrée dans ses montagnes, pas dans ses plaines, comme dans d’autres pays. En effet, ses plaines, à l’exception du sud-ouest et du sud-est (régions peuplées de non-Perses), sont inhabitables. L’Iran est une nation de 70 millions d’habitants des montagnes. Même sa plus grande ville, Téhéran, se trouve au pied des montagnes imposantes. Sa population se trouve dans une ceinture qui s’étend à travers les montagnes Zagros et Elbroz sur une ligne allant de la rive orientale de la Caspienne au détroit d’Ormuz. Il y a une concentration secondaire de personnes au nord-est, centrée sur Mashhad. Le reste du pays est légèrement habité et presque infranchissable à cause des vasières salées.

Si vous regardez attentivement une carte de l’Iran, vous pouvez voir que la partie ouest du

pays – les montagnes Zagros – est en fait un pont terrestre pour l’Asie du Sud. C’est le seul chemin entre le golfe Persique au sud et la mer Caspienne au nord. L’Iran est la route reliant le sous-continent indien à la mer Méditerranée. Mais en raison de sa taille et de sa géographie, l’Iran n’est pas un pays facilement traversable, encore moins conquis.



L’emplacement des champs de pétrole iraniens est essentiel ici, car le pétrole reste son exportation la plus importante et la plus stratégique. Le pétrole se trouve à trois endroits: le sud-ouest est la principale région, avec moins de gisements le long de la frontière irakienne au nord et un près de Qom. Les gisements de pétrole du sud-ouest sont une extension de la formation géologique qui a créé les gisements de pétrole dans la région kurde du nord de l’Irak. Par conséquent, la région à l’est de Shatt al-Arab est d’une importance cruciale pour l’Iran. L’Iran possède les troisièmes plus grandes réserves de pétrole au monde et est le quatrième producteur mondial. Par conséquent, on pourrait s’attendre à ce que ce soit l’un des pays les plus riches du monde. Ce n’est pas le cas.

L’Iran a la 28e économie du monde, mais se classe seulement 71e en termes de produit intérieur brut par habitant (exprimé en pouvoir d’achat). Il se classe avec des pays comme la Biélorussie ou le Panama. Cela s’explique en partie par l’inefficacité de l’industrie pétrolière iranienne, résultat des politiques gouvernementales. Mais il y a un problème géographique plus profond. L’Iran a une énorme population principalement située dans des montagnes escarpées. Les régions montagneuses sont rarement prospères. Le coût du transport rend difficile le développement de l’industrie. Les régions montagneuses peu peuplées sont généralement pauvres. Les régions montagneuses fortement peuplées, lorsqu’elles existent, sont beaucoup plus pauvres.

La géographie de l’Iran et sa population importante rendent difficile l’amélioration substantielle de sa vie économique. Contrairement à des pays sous-peuplés et moins confrontés à des problèmes géographiques tels que l’Arabie saoudite et le Koweït, l’Iran ne peut profiter d’aucun changement dans la faiblesse sous-jacente de son économie due à la hausse des prix du pétrole et à une production accrue. L’absence de plaines habitables signifie que toute installation industrielle doit se développer dans des régions où le coût des infrastructures a tendance à compromettre les avantages. Le pétrole empêche l’Iran de couler encore plus profondément, mais il ne peut à lui seul faire sortir l’Iran de son état.

Les grandes lignes

L’Iran est une forteresse. Entouré sur trois côtés par des montagnes et au quatrième par l’océan, avec une friche en son centre, l’Iran est extrêmement difficile à conquérir. Cela a été réalisé une fois par les Mongols, qui sont entrés dans le pays par le nord-est. Les Ottomans ont pénétré dans les montagnes de Zagros et sont allés au nord-est jusqu’à la Caspienne, mais n’ont fait aucune tentative pour pénétrer dans le cœur perse.

L’Iran est un pays montagneux à la recherche de plaines habitables. Il n’y en a pas au nord, seulement plus de montagnes et de désert, ou à l’est, où l’infrastructure afghane n’est plus attrayante. Au sud, il n’y a que l’océan. Les plaines de la région se trouvent à l’ouest, dans l’Irak moderne et la Mésopotamie historique et Babylone. Si l’Iran pouvait dominer ces plaines et les combiner avec sa propre population, elles seraient le fondement de la puissance iranienne.

En effet, ces plaines étaient le fondement de l’Empire perse. Les Perses sont originaires des montagnes Zagros en tant que peuple guerrier. Ils ont construit un empire en conquérant les plaines du bassin du Tigre et de l’Euphrate. Ils l’ont fait lentement, sur une longue période à une époque où il n’y avait pas de frontières délimitées et ils ont fait face à peu de résistance à l’ouest. S’il était difficile pour un peuple de plaine d’attaquer à travers les montagnes, il était plus facile pour un peuple montagnard de descendre dans les plaines. Cette combinaison de population et de plaines fertiles a permis aux Perses de se développer.



L’attaque de l’Iran au nord ou au nord-ouest dans le Caucase est impossible en force. Les Russes, les Turcs et les Iraniens se sont tous arrêtés le long de la ligne actuelle au 19e siècle; le pays est si accidenté que le mouvement pourrait être mesuré en yards plutôt qu’en miles. L’Iran pourrait attaquer vers le nord-est jusqu’au Turkménistan, mais la terre y est plate et désertique brutale. Les Iraniens pourraient se déplacer vers l’est en Afghanistan, mais cela impliquerait davantage de combats en montagne pour des terres d’une valeur tout aussi douteuse. Attaquer vers l’ouest, dans le bassin du Tigre et de l’Euphrate, puis se déplacer vers la Méditerranée, semble faisable. C’est le chemin que les Perses ont emprunté lorsqu’ils ont créé leur empire et poussé jusqu’en Grèce et en Égypte.

En termes d’expansion, le problème pour l’Iran est ses montagnes. Ils sont un conteneur aussi efficace qu’un rempart défensif. Soutenir une force d’attaque nécessite de la logistique et il est impossible de faire circuler des vivres à travers le Zagros en grand nombre. À moins que les Perses ne puissent occuper et exploiter l’Iraq, une nouvelle expansion est impossible. Pour exploiter l’Iraq, l’Iran a besoin d’un degré élevé de coopération active de la part des Iraquiens. Sinon, plutôt que de convertir la richesse de l’Irak en puissance politique et militaire, les Iraniens ne réussiraient qu’à s’enliser dans la pacification des Irakiens.

Pour se déplacer vers l’ouest, l’Iran aurait besoin de la coopération active des nations conquises. Toute offensive échouera en raison des défis posés par les montagnes dans le déplacement des fournitures. C’est pourquoi les Perses ont créé le type d’empire qu’ils ont créé. Ils accordaient aux nations conquises une grande autonomie, respectaient leur culture et s’assuraient que ces nations bénéficiaient du système impérial perse. Une fois qu’ils ont quitté le Zagros, les Perses ne pouvaient pas se permettre de pacifier un empire. Ils avaient besoin de la richesse à un coût minime. Et cela a été la limite de la puissance perse / iranienne depuis. Recréer une relation avec les habitants du bassin du Tigre et de l’Euphrate – l’Irak d’aujourd’hui – est extrêmement difficile. En effet, pendant la majeure partie de l’histoire, la domination des plaines par l’Iran a été impossible. Autres puissances impériales – Grèce alexandrine, Rome,



Derrière les problèmes externes de l’Iran se trouve un grave problème interne. Les montagnes permettent aux nations de se protéger. Il est difficile d’éradiquer complètement une culture. Par conséquent, la plupart des régions montagneuses du monde contiennent un grand nombre de groupes nationaux et ethniques qui conservent leurs propres caractéristiques. Ceci est courant dans toutes les régions montagneuses. Ces groupes résistent à l’absorption et à l’annihilation. Bien qu’un État musulman avec une population de 55 à 60% ethniquement perse, l’Iran est divisé en un grand nombre de groupes ethniques. Il est également divisé entre les chiites largement dominants et les sunnites minoritaires, qui sont regroupés dans trois régions du pays – le nord-est, le nord-ouest et le sud-est.

Ainsi, tout gouvernement persan ou iranien a comme premier et principal intérêt stratégique le maintien de l’intégrité interne du pays contre les groupes séparatistes. Il est donc inévitable pour l’Iran d’avoir un gouvernement hautement centralisé avec un appareil de sécurité extrêmement solide. Pour de nombreux pays, la cohésion de ses groupes ethniques est importante. Pour l’Iran, cela est essentiel car il n’a pas de place pour se retirer de ses lignes actuelles et l’instabilité pourrait saper toute sa structure de sécurité. Par conséquent, le gouvernement central iranien sera toujours confronté au problème de la cohésion interne et utilisera son armée et ses forces de sécurité à cette fin avant tout autre.

Impératifs géopolitiques

Pour la plupart des pays, le premier impératif géographique est de maintenir la cohésion interne. Pour l’Iran, c’est pour maintenir des frontières sûres, puis sécuriser le pays intérieurement. Sans frontières sécurisées, l’Iran serait vulnérable aux puissances étrangères qui tenteraient continuellement de manipuler sa dynamique interne, de déstabiliser son régime au pouvoir et d’exploiter ensuite les ouvertures qui en résultent. L’Iran doit d’abord définir le conteneur, puis contrôler ce qu’il contient. Par conséquent, les impératifs géopolitiques de l’Iran:

Les impératifs géopolitiques de l’Iran

1. Contrôlez les montagnes Zagros et Elburz. Ceux-ci constituent le cœur iranien et les tampons contre les attaques de l’ouest et du nord.

2. Contrôlez les montagnes à l’est des Dasht-e Kavir et Dasht-e Lut, de Mashhad à Zahedan jusqu’à la côte de Makran, protégeant les frontières orientales de l’Iran avec le Pakistan et l’Afghanistan. Maintenir une ligne aussi profonde et aussi au nord et à l’ouest que possible dans le Caucase pour limiter les menaces turques et russes. Ce sont les lignes secondaires.

3. Fixez une ligne sur le Shatt al-Arab afin de protéger la côte ouest de l’Iran dans le golfe Persique.

4. Contrôlez les éléments ethniques et religieux divergents dans cette boîte.

5. Protéger les frontières contre les menaces potentielles, en particulier les grandes puissances extérieures à la région.

L’Iran a atteint quatre des cinq objectifs fondamentaux. Il a créé des frontières sûres et contrôle la population à l’intérieur du pays. La plus grande menace contre l’Iran est celle à laquelle il est confronté depuis Alexandre le Grand – celle posée par les grandes puissances en dehors de la région. Historiquement, avant la navigation en eau profonde, l’Iran était la voie directe vers l’Inde pour toute puissance occidentale. Dans les temps modernes, les Zagros restent l’ancre orientale de la puissance turque. Le nord de l’Iran bloque l’expansion russe. Et, bien sûr, les réserves de pétrole iraniennes rendent l’Iran attrayant pour les grandes puissances contemporaines.

Il y a deux voies traditionnelles en Iran. La région du nord-est est vulnérable aux puissances d’Asie centrale tandis que l’approche occidentale est la plus souvent utilisée (ou tentée). Un assaut direct à travers les montagnes de Zagros n’est pas possible, comme Saddam Hussein l’a découvert en 1980. Cependant, la manipulation des groupes ethniques à l’intérieur de l’Iran est possible. Les Britanniques, par exemple, basés en Irak, ont pu manipuler les divisions politiques internes en Iran, tout comme les Soviétiques, au point que l’Iran a pratiquement perdu sa souveraineté nationale pendant la Seconde Guerre mondiale.

La plus grande menace pour l’Iran au cours des derniers siècles a été une puissance étrangère dominant l’Irak – ottoman ou britannique – et étendant son pouvoir vers l’est non pas par la force principale mais par la subversion et la manipulation politique. L’opinion du gouvernement iranien contemporain envers les États-Unis est que, dans les années 1950, il a assumé le rôle de la Grande-Bretagne d’utiliser sa position en Irak pour manipuler la politique iranienne et élever le shah au pouvoir.

La guerre de 1980-1988 entre l’Iran et l’Irak a été une terrible collision entre deux États, faisant plusieurs millions de victimes des deux côtés. Il a également démontré deux réalités. Le premier est qu’un assaut déterminé et bien financé de la Mésopotamie contre les montagnes de Zagros échouera (quoique à un coût atroce pour le défenseur). La seconde est qu’à l’ère des États-nations, avec des frontières fixes et des armées permanentes, les défis logistiques posés par les Zagros rendent une attaque majeure de l’Iran en Irak tout aussi impossible. Il y a une impasse sur ce front. Néanmoins, du point de vue iranien, le principal danger de l’Irak n’est pas l’attaque directe mais la subversion. Ce n’est pas seulement l’Irak qui les inquiète. Historiquement, les Iraniens étaient également préoccupés par la manipulation russe et la manipulation par les Britanniques et les Russes à travers l’Afghanistan.

La situation présente

Pour les Iraniens, la situation actuelle a posé un scénario dangereux similaire à ce qu’ils ont dû affronter aux Britanniques au début du XXe siècle. Les États-Unis ont occupé, ou du moins placé des forces importantes, à l’est et à l’ouest de l’Iran, en Afghanistan et en Irak. L’Iran n’est pas préoccupé par ces troupes envahissant l’Iran. Ce n’est pas une possibilité militaire. L’Iran craint que les États-Unis n’utilisent ces positions comme plates-formes pour fomenter la dissidence ethnique en Iran.

En effet, les États-Unis ont tenté de le faire dans plusieurs régions. Dans le sud-est, au Baloutchistan, les Américains ont soutenu les mouvements séparatistes. Il l’a également fait chez les Arabes du Khuzestan, à l’extrémité nord du golfe Persique. Et il a tenté de manipuler les Kurdes du nord-ouest de l’Iran. (Certains éléments suggèrent que les États-Unis ont utilisé l’Azerbaïdjan comme rampe de lancement pour fomenter la dissidence parmi les Azéris iraniens dans le nord-ouest du pays.)

Le contre-coup iranien à tout cela a plusieurs dimensions:

1. Maintenir une capacité de sécurité extrêmement puissante et répressive pour contrer ces mouvements. En particulier, concentrez-vous sur la déviation de toute intrusion dans la région du Khuzestan, qui est non seulement la partie la plus vulnérable physiquement de l’Iran, mais aussi où se trouvent une grande partie des réserves de pétrole de l’Iran. Cela explique les affrontements tels que la saisie de marins britanniques et les rapports constants des équipes d’opérations spéciales américaines dans la région.

2. Manipuler les tensions ethniques et religieuses en Irak et en Afghanistan pour saper les positions américaines là-bas et détourner l’attention américaine vers des objectifs défensifs plutôt qu’offensifs.

3. Maintenir une force militaire capable de protéger les montagnes environnantes afin que les principales forces américaines ne puissent pas pénétrer.

4. Prendre des mesures pour créer une force nucléaire, très publiquement, afin de décourager l’attaque à long terme et de donner à l’Iran une monnaie d’échange pour des négociations à court terme.

Le cœur de la stratégie iranienne est, comme il l’a toujours été, d’utiliser les montagnes comme forteresse. Tant qu’il est ancré dans ces montagnes, il ne peut pas être envahi. Alexander a réussi et les Ottomans ont eu un succès limité (un peu plus que la violation des Zagros), mais même les Romains et les Britanniques ne sont pas allés jusqu’à essayer d’utiliser la force principale dans la région. Envahir et occuper l’Iran n’est pas une option.



Pour l’Iran, son problème ultime est les tensions internes. Mais même ceux-ci sont sous contrôle, principalement en raison du système de sécurité de l’Iran. Depuis la fondation de l’Empire perse, la seule chose sur laquelle les Iraniens ont été superbes est de créer des systèmes qui profitent aux autres groupes ethniques et les punissent s’ils s’égarent. Ce même état d’esprit fonctionne en Iran aujourd’hui au sein du puissant ministère du Renseignement et de la Sécurité et du corps d’élite des gardiens de la révolution islamique (CGRI). (L’armée iranienne est principalement configurée en tant que force d’infanterie, les forces terrestres de l’armée régulière et du CGRI totalisant environ 450 000 soldats, plus grandes que toutes les autres branches de services réunies.)