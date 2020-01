Sanders et Khanna présentent une loi pour bloquer le financement d’une guerre avec l’Iran

Le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.) Et le représentant Ro Khanna (D-Californie) ont présenté vendredi une loi qui bloquerait le financement de toute force militaire offensive en Iran ou contre l’Iran sans autorisation préalable du Congrès.

Deux des membres les plus progressistes de leurs chambres respectives, sont intervenus après que les États-Unis aient lancé une frappe aérienne à Bagdad qui a tué Qassem Soleimani, le général en chef iranien. L’attaque et les menaces de représailles de Téhéran ont fait craindre que la situation déjà combustible au Moyen-Orient ne mène à une guerre entre les États-Unis et l’Iran.

« Aujourd’hui, nous assistons à une escalade dangereuse qui nous rapproche d’une autre guerre désastreuse au Moyen-Orient », ont déclaré les députés dans un communiqué. « Une guerre avec l’Iran pourrait coûter d’innombrables vies et des milliards de dollars de plus et entraîner encore plus de morts, plus de conflits, plus de déplacements dans cette région du monde déjà très instable.

« À une époque où nous sommes confrontés au besoin urgent de reconstruire nos infrastructures en ruine, de construire les logements dont nous avons désespérément besoin et de faire face à la crise existentielle du changement climatique, nous, en tant que nation, devons définir nos priorités », ont-ils ajouté. «Nous devons investir dans les besoins du peuple américain, ne pas dépenser des milliards de dollars de plus pour des guerres sans fin.»

La législation visant à restreindre les fonds pour une action militaire contre l’Iran a été adoptée l’année dernière à la Chambre, mais a ensuite été retirée de la Loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) adoptée par le Congrès le mois dernier.

Le sénateur Tim Kaine (D-Va.) a également présenté vendredi une résolution privilégiée qui exigerait que toutes les hostilités avec l’Iran soient explicitement autorisées par une déclaration de guerre du Congrès ou une autorisation spécifique pour le recours à la force militaire.

La frappe aérienne tuant Soleimani a fortement divisé le Congrès, les alliés républicains du président saluant l’attaque et les démocrates affirmant que la Maison Blanche aurait besoin d’une autorisation du Congrès pour toute action militaire plus large contre l’Iran.

« Le président n’a pas l’autorité pour une guerre avec l’Iran », a déclaré vendredi le chef de la minorité du Sénat, Charles Schumer (DN.Y.). «S’il prévoit une augmentation importante des troupes et une hostilité potentielle sur une plus longue période, l’administration aura besoin de l’approbation du Congrès et de l’approbation du peuple américain.»

Trump a défendu la frappe contre Soleimani vendredi, affirmant que le général iranien était responsable du meurtre ou des blessures de «milliers» d’Américains et qu’il «complotait pour en tuer beaucoup plus».

Le général iranien, un adversaire longtemps redouté, était chargé de diriger les mandataires iraniens à travers le Moyen-Orient, y compris plusieurs milices chiites en Irak.