Noam Chomsky: ce sont les États-Unis, et non l’Iran, qui menacent le plus la paix mondiale

AMY GOODMAN : Nous passons l’heure avec le professeur du MIT, auteur, activiste, dissident politique, Noam Chomsky. Au cours du week-end, il a parlé à un public bondé à The New School ici à New York.

NOAM CHOMSKY : L’ancien Parti républicain est devenu une «insurrection radicale» qui a abandonné la politique parlementaire. Je cite deux commentateurs politiques très respectés et très conservateurs, Thomas Mann et Norman Ornstein de l’American Right Institute de droite. Et en fait, ils peuvent réussir à augmenter les sanctions, voire des sanctions secondaires contre d’autres pays, et à mener d’autres actions qui pourraient conduire l’Iran à se retirer de l’accord avec les États-Unis. Cela ne signifie pas pour autant que l’accord soit annulé. Contrairement à la façon dont il est parfois présenté ici, ce n’est pas un accord américano-iranien. Il s’agit d’un accord entre l’Iran et ce qu’on appelle P5 + 1, les cinq membres détenteurs d’un droit de veto du Conseil de sécurité plus l’Allemagne. Et les autres participants pourraient convenir de poursuivre — l’Iran également. Ils rejoindraient ensuite la Chine et l’Inde, qui ont déjà trouvé des moyens d’échapper aux contraintes américaines sur les interactions avec l’Iran. Et en fait, s’ils le font, ils rejoindront la grande majorité de la population mondiale, le Mouvement des pays non alignés, qui a toujours soutenu vigoureusement le droit de l’Iran à poursuivre ses programmes nucléaires en tant que membre de la NPT. Mais souvenez-vous qu’ils ne font pas partie de la communauté internationale. Donc, lorsque nous disons que la communauté internationale s’oppose à la politique de l’Iran ou que la communauté internationale fait autre chose, cela signifie que les États-Unis et toute autre personne qui s’y rallie, nous pouvons donc les rejeter. Si d’autres continuent d’honorer l’accord, ce qui pourrait se produire, les États-Unis seront isolés du monde, ce qui n’est pas une position inconnue.

C’est aussi l’arrière-plan de l’autre élément d’Obama – ce qu’on appelle l’héritage d’Obama, son autre principale réalisation en matière de politique étrangère, le début de la normalisation des relations avec Cuba. En ce qui concerne Cuba, les États-Unis sont presque totalement isolés depuis des décennies. Si vous regardez, disons, les votes annuels à l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’embargo américain, ils sont rarement signalés, mais les États-Unis votent essentiellement seuls. Seul Israël a rejoint. Mais, bien sûr, Israël viole l’embargo; ils doivent juste voter, parce qu’ils doivent voter avec le maître. Parfois, les îles Marshall ou Palau ou quelqu’un d’autre se joint à eux. Et dans l’hémisphère sud de l’Amérique, les États-Unis sont totalement isolés depuis des années. Les principales conférences hémisphériques ont sombré parce que les États-Unis ne se joignent tout simplement pas au reste de l’hémisphère dans les grandes questions qui sont discutées. Dernière en Colombie, les deux principaux problèmes étaient l’admission de Cuba dans l’hémisphère – les États-Unis et le Canada ont refusé, tout le monde était d’accord – et la guerre contre la drogue aux États-Unis, qui est dévastatrice en Amérique latine, et ils veulent s’en sortir, mais les États-Unis et le Canada ne sont pas d’accord. C’est en fait le contexte de l’acceptation par Obama des étapes vers la normalisation des relations avec Cuba. Une autre conférence hémisphérique allait se tenir au Panama, et si les États-Unis n’avaient pas pris cette décision, elle aurait probablement été rejetée de l’hémisphère, donc Obama a fait de ce qu’on appelle ici un geste noble, une initiative courageuse pour mettre fin à l’isolement de Cuba, bien qu’en réalité c’est l’isolement américain qui ait été le facteur de motivation.

Donc, si les États-Unis finissent par être presque universellement isolés sur l’Iran, ce ne sera rien de particulièrement nouveau, et en fait il y a pas mal d’autres cas. Eh bien, dans le cas de l’Iran, les raisons des préoccupations des États-Unis sont exprimées très clairement et à plusieurs reprises: l’Iran est la menace la plus grave pour la paix mondiale. Nous l’entendons régulièrement de hauts lieux – des représentants du gouvernement, des commentateurs, d’autres – aux États-Unis. Il se trouve aussi qu’il y a un monde autre et qu’il a ses propres opinions. Il est assez facile de les trouver à partir de sources standard, comme la principale agence de sondage américaine. Les sondages Gallup prennent régulièrement des sondages d’opinion internationale. Et l’une des questions qu’elle a posées : quel pays est, selon vous, la menace la plus grave pour la paix mondiale? La réponse est sans équivoque: les États-Unis par une énorme partie de l’opinion mondiale. Le Pakistan est loin derrière – il est sûrement gonflé par le vote indien – et par quelques autres. L’Iran est mentionné, mais avec Israël et quelques autres, en bas. C’est l’une des choses qui ne sera jamais dite et en fait, les résultats trouvés par la principale agence de vote américaine ne sont pas passés par les portails de ce que nous appelons la presse libre. Mais cela ne disparaît pas pour cette raison.

Eh bien, étant donné la doctrine régnant sur la gravité de la menace iranienne, nous pouvons comprendre la position pratiquement unanime selon laquelle les États-Unis ont le droit de réagir avec la force militaire – unilatéralement, bien sûr – s’ils prétendent détecter un écart iranien par rapport aux termes de l’accord. Donc, encore une fois, en prenant un exemple pratiquement au hasard dans la presse nationale, considérons l éditorial principal dimanche dernier dans le Washington Post. Il appelle le Congrès – je cite – à «préciser que M. Obama ou son successeur bénéficiera d’un soutien pour une action militaire américaine immédiate si une tentative iranienne de construire une bombe est détectée» – signifiée par les États-Unis. Ainsi, l presse, encore une fois, indique clairement que les États-Unis sont exceptionnels. C’est un État voyou, indifférent au droit et aux conventions internationales, habilité à recourir à la violence à volonté. Mais les éditeurs ne peuvent pas être blâmés pour cette position, car c’est presque universel parmi la classe politique de cette nation exceptionnelle, bien que cela signifie, encore une fois, une de ces choses qu’il ne faudrait pas dire.

Parfois, la doctrine prend une forme tout à fait remarquable, et pas seulement à droite, en aucun cas. Prenons, par exemple, la doctrine Clinton – à savoir, les États-Unis sont libres de recourir à l’utilisation unilatérale de la puissance militaire, même à des fins telles qu’elles garantissent un accès illimité aux marchés clés, aux approvisionnements énergétiques et aux ressources stratégiques – sans parler de la sécurité ou des allégations de préoccupations humanitaires. Et l’adhésion à cette doctrine est très bien confirmée et pratiquée, car il n’est guère nécessaire de discuter entre les personnes désireuses de regarder les faits de l’histoire actuelle.

Eh bien, le Washington Post, les éditeurs expliquent également pourquoi les États-Unis devraient être prêts à prendre des mesures aussi extrêmes dans leur rôle de primauté internationale. Si les États-Unis ne sont pas prêts à recourir à la force militaire, expliquent-ils, alors l’Iran peut – je cite – «intensifier sa tentative d’établir l’hégémonie sur le Moyen-Orient par la force». C’est ce que le président, le président Obama, appelle l’agression de l’Iran, que nous devons contenir. Pour ceux qui ne savent pas comment l’Iran a tenté d’établir l’hégémonie sur le Moyen-Orient par la force – ou pourraient même rêver de le faire – les éditeurs donnent des exemples, deux exemples: son soutien au régime Assad et au Hezbollah. Eh bien, je n’insulterai pas votre renseignement en discutant de cette démonstration que l’Iran a cherché à établir l’hégémonie sur la région par la force; cependant, sur l’agression iranienne,

Eh bien, ces efforts iraniens choquants pour établir une hégémonie régionale par la force peuvent être mis en contraste avec les actions des alliés américains – par exemple, la Turquie alliée l’OTAN, qui soutient activement les forces djihadistes en Syrie. Le soutien est si fort qu’il semble que la Turquie a aidé ses alliés du Front al-Nusra, le Front al-Nusra affilié à Al-Qaïda, à tuer et à capturer les quelques dizaines de combattants qui ont été introduits en Syrie par le Pentagone en quelques semaines. C’est le résultat de plusieurs années et qui sait combien de milliards de dollars de formation. Ils sont entrés et ont été immédiatement capturés ou tués, apparemment avec l’aide des services de renseignements turcs. Eh bien, plus important que cela est le rôle central du principal allié américain, l’Arabie saoudite, pour les rebelles djihadistes en Syrie et en Irak, et, plus généralement, pour l’Arabie saoudite ayant été – je cite – « une source majeure de financement aux organisations rebelles et terroristes depuis les années 1980. » C’est une étude, une étude récente, par le Parlement européen, répéter ce qui est bien connu. Et plus généralement encore, le zèle missionnaire avec lequel l’Arabie saoudite promulgue ses doctrines radicales et extrémistes wahhabites-safafistes en créant des écoles coraniques, des mosquées, envoyant des religieux radicaux dans le monde musulman, avec un impact énorme. L’un des observateurs les plus proches de la région, Patrick Cockburn, écrit sur la «wahhabisation» de l’Arabie saoudite – «La « wahhabisation » de l’islam sunnite dominant est l’une des évolutions les plus dangereuses de notre époque» – toujours avec un fort soutien américain. Ce sont toutes des choses qui ne mériteraient pas d’être mentionnées, ainsi que le fait que ces développements pernicieux sont une conséquence directe de la tendance à long terme des États-Unis, qu’ils ont repris de la Grande-Bretagne avant eux, pour soutenir l’islam radical en opposition au nationalisme laïc. Ce sont des engagements de longue date.

Il y en a d’autres, comme l’ambassadeur des Nations Unies Samantha Power, qui condamnent la déstabilisation de la région par l’Iran. La déstabilisation est un concept intéressant de discours politique. Ainsi, par exemple, lorsque l’Iran vient à l’aide du gouvernement de l’Irak et du Kurdistan irakien dans la défense contre l’agression d’ISIS, c’est la déstabilisation, et nous devons l’empêcher, sinon l’agression, peut-être. En revanche, lorsque les États-Unis envahissent l’Irak et tuent quelques centaines de milliers de personnes, génèrent des millions de réfugiés, détruisent le pays et déclenchent un conflit sectaire qui déchire l’Irak et, maintenant, toute la région est en lambeaux, et, sur le côté , multiplie par sept le terrorisme dans le monde, rien que la première année, c’est la stabilisation, une partie de notre mission que nous devons poursuivre pour le bien du monde. En fait, l’exceptionnalisme des institutions doctrinales américaines est tout à fait merveilleux à voir.

Eh bien, continue avec le Washington Post son rédacteur en chef, ils rejoignent le négociateur d’Obama, le négociateur d’Obama Clinton, Dennis Ross, Thomas Friedman, d’autres notables, en appelant Washington à fournir à Israël des bombardiers B-52, et peut-être même les bombardiers B-2 les plus avancés, et aussi énormes, ce qui sont appelés informatiquement les pénétrateurs de munitions massives – les briseurs de bunker. Il y a un problème: ils n’ont pas de pistes d’atterrissage pour de gros avions comme ça. Mais ils peuvent peut-être utiliser les pistes d’atterrissage de la Turquie. Et rien de tout cela n’est pour la défense. Ce ne sont pas des armes défensives, rappelez-vous. Toutes ces armes sont des armes offensives qu’Israël peut utiliser pour bombarder l’Iran, s’il le souhaite. Et, vous savez, comme Israël est un client américain, il hérite du maître de la liberté du droit international, donc rien de surprenant à lui donner de vastes fournitures d’armes offensives à utiliser quand il le souhaite.

Eh bien, la violation du droit international va bien au-delà de la menace; elle passe à l’action, y compris les actes de guerre, qui sont fièrement proclamés, probablement parce que c’est notre droit – en tant que nation exceptionnelle à nouveau. Un exemple est le sabotage réussi des installations nucléaires iraniennes par la cyberguerre. Le Pentagone a des vues sur la cyberguerre. Le Pentagone considère la cyberguerre comme un acte de guerre, ce qui justifie une réponse militaire. Et il y a un an, l’OTAN affirmait la même position, déterminée que l’agression par des cyberattaques pouvait déclencher les obligations de défense collective de l’OTAN, ce qui signifie que si un pays est attaqué par une cyberguerre, toute l’alliance peut répondre par des attaques militaires. Cela signifie des cyber-guerres contre nous, pas par nous contre eux. Et la signification de cela est, encore une fois, quelque chose qui ne mériterait pas d’être mentionnée. Et vous pouvez vérifier que cette condition est bien observée.

AMY GOODMAN : Noam Chomsky, s’exprimait samedi à la New School de New York. À notre retour, le professeur Chomsky continue sur la question du Moyen-Orient, des relations américano-israéliennes, de la politique présidentielle et de Donald Trump. Plus en une minute.

AMY GOODMAN : Dans notre démocratie maintenant! spécial, nous continuons notre émission d’une heure avec Noam Chomsky, dissident politique de renommée mondiale, linguiste, auteur, professeur émérite de l’institut au Massachusetts Institute of Technology, où il a enseigné pendant plus d’un demi-siècle. Il est l’auteur de plus d’une centaine de livres. Nous vous apportons le reste de son discours, «On Power and Ideology», qu’il a prononcé ce week-end à The New School ici à New York.

NOAM CHOMSKY : Peut-être que les États-Unis et Israël sont justifiés de se recroqueviller de terreur devant l’Iran en raison de son extraordinaire puissance militaire. Et il est possible d’évaluer cette préoccupation. Par exemple, vous pouvez vous tourner vers l’analyse faisant autorité, une analyse détaillée, du Centre d’études stratégiques et internationales, la principale source de ces informations, en avril dernier, qui a mené et publié une longue étude de l’équilibre militaire régional. Et ils trouvent – je cite – «un cas probant que les États arabes du Golfe ont… un avantage écrasant [sur] l’Iran en termes de dépenses militaires et d’accès aux armes modernes». Ce sont les États du Conseil de coopération du Golfe; c’est Bahreïn, le Koweït, Oman, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis. Ils dépensent l’Iran en armes par huit. C’est un déséquilibre qui remonte à des décennies. Et leur rapport observe en outre que «les États arabes du Golfe ont acquis et acquièrent certaines des armes les plus avancées et les plus efficaces au monde [tandis que] l’Iran a [été essentiellement] contraint de vivre dans le passé, en s’appuyant souvent sur des systèmes initialement livrés à le temps du Shah », il y a 40 ans, qui sont essentiellement obsolètes. Et le déséquilibre est, bien sûr, encore plus grand avec Israël, qui, avec l’armement américain le plus avancé et son rôle de base militaire virtuelle offshore de la superpuissance mondiale, dispose d’un énorme stock d’armes nucléaires.

Il existe, bien sûr, d’autres menaces qui justifient de graves inquiétudes et ne peuvent être écartées. Un État doté d’armes nucléaires pourrait divulguer des armes nucléaires aux djihadistes. Sans blague. Dans le cas de l’Iran, la menace est minuscule. Non seulement les djihadistes sunnites sont les [ennemis] mortels de l’Iran, mais les religieux au pouvoir, quoi qu’on en pense, n’ont montré aucun signe de folie clinique, et ils savent que s’il y avait même un indice qu’ils étaient la source d’un fuite d’arme, eux et tout ce qu’ils possèdent seraient instantanément vaporisés. Cela ne signifie pas que nous pouvons ignorer la menace, cependant – pas de l’Iran, où elle n’existe pas, mais de l’allié américain du Pakistan, où la menace est en fait très réelle. Il a été discuté récemment par deux éminents scientifiques nucléaires pakistanais, Pervez Hoodbhoy et Zia Mian. Dans le principal journal britannique des affaires internationales, ils écrivent que les craintes croissantes de «militants saisissant des armes ou des matières nucléaires et déchaînant le terrorisme nucléaire [ont conduit] à la création d’une force dédiée de plus de 20 000 soldats pour garder les installations nucléaires. Il n’y a cependant aucune raison de supposer que cette force serait à l’abri des problèmes associés aux unités qui gardent des installations militaires régulières », qui ont fréquemment subi des attaques avec« l’aide d’initiés ». En d’autres termes, tout le système est lacé de djihadiste éléments, en grande partie à cause de ce que Patrick Cockburn a décrit, la «wahhabisation» de l’islam sunnite d’Arabie saoudite et avec le ferme soutien des États-Unis, depuis l’administration Reagan. Eh bien, en bref, le problème est assez réel, très réel, en fait. Ce n’est pas sérieusement abordé. Ce n’est même pas discuté. Plutôt,

Les opposants à l’accord sur le nucléaire iranien soutiennent que l’Iran a l’intention de développer des armes nucléaires. Les services de renseignement américains ne peuvent en discerner aucune preuve, mais il ne fait aucun doute que par le passé, ils ont effectivement l’intention de le faire. Et nous le savons parce que cela a été clairement déclaré par les plus hautes autorités iraniennes. La plus haute autorité de l’État iranien a informé les journalistes étrangers que l’Iran développerait des armes nucléaires « certainement, et plus tôt qu’on ne le pense ». « Pour construire une bombe nucléaire. » Et un rapport de la CIA avait également, selon leurs propres mots, « aucun doute » que l’Iran développerait des armes nucléaires si les pays voisins le faisaient, comme ils l’ont bien sûr fait.

Tout cela était sous le Shah, la «plus haute autorité» qui vient d’être citée. C’est au cours de la période où de hauts responsables américains – Cheney, Rumsfeld et Kissinger – exhortaient le Shah à poursuivre ses programmes nucléaires et faisaient également pression sur les universités pour qu’elles acceptent ces efforts. Ma propre université était un exemple, le MIT. Sous la pression du gouvernement, il a conclu un accord avec le Shah pour admettre des étudiants iraniens au département de génie nucléaire en échange de subventions du Shah. Cela a été fait en dépit des objections très fortes du corps étudiant, mais avec un soutien comparable des professeurs. C’est une distinction qui soulève un certain nombre de questions intéressantes sur les établissements universitaires et leur fonctionnement. La faculté ou les étudiants d’il y a quelques années auraient une place institutionnelle différente. Les opposants au nucléaire – en fait, certains de ces étudiants du MIT dirigent maintenant les programmes nucléaires iraniens.

Les opposants à l’accord sur le nucléaire soutiennent qu’il n’est pas allé assez loin. Vous en avez beaucoup entendu parler. Et fait intéressant, certains partisans de l’accord sont d’accord, exigeant qu’il aille au-delà de ce qui a été réalisé et que tout le Moyen-Orient se débarrasse des armes nucléaires et, en fait, des armes de destruction massive en général. En fait, je cite le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif. Il réitère l’appel du Mouvement des pays non alignés – la plupart du monde – et des États arabes, depuis de nombreuses années, à établir une zone exempte d’armes de destruction massive au Moyen-Orient. Ce serait maintenant un moyen très simple de faire face à la menace que l’Iran représenterait. Mais beaucoup plus que cela est en jeu. Cela a été discuté récemment dans le principal journal américain sur le contrôle des armements , Arms Control Today, par deux personnalités du mouvement international anti-nucléaire, deux scientifiques vétérans de Pugwash et des agences onusiennes. Ils observent que «L’adoption réussie, en 1995, de la résolution sur la création d’une zone exempte d’armes de destruction massive au Moyen-Orient était le principal élément d’un paquet qui permettait… l’extension du [Traité de non-prolifération]». Il s’agit du traité de contrôle des armements le plus important qui soit, et sa poursuite est conditionnée à l’acceptation des mesures visant à établir une zone exempte d’armes de destruction massive, une zone exempte d’armes nucléaires, au Moyen-Orient.

À plusieurs reprises, la mise en œuvre de ce plan a été bloquée par les États-Unis lors des réunions d’examen quinquennal annuel du Traité sur la non-prolifération, plus récemment par Obama en 2010 et à nouveau en 2015, il y a quelques mois. Les deux mêmes spécialistes antinucléaires commentent qu’en 2015, cet effort a de nouveau été bloqué par les États-Unis «au nom d’un État qui n’est pas partie au [Traité de non-prolifération] et qui est largement considéré comme le seul dans la région. possession d’armes nucléaires. »C’est une référence polie et discrète à Israël. Le sabotage de cette possibilité par Washington, pour la défense des armes nucléaires israéliennes, pourrait bien saper le Traité de non-prolifération, ainsi que maintenir une instabilité dangereuse au Moyen-Orient – toujours, bien sûr, au nom de la stabilité. C’est d’ailleurs ce n’est pas le seul cas où les possibilités de mettre fin à la menace iranienne présumée ont été sapées par Washington – quelques cas assez intéressants; pas de temps, et je ne vais pas y entrer. Mais tout cela soulève des questions assez intéressantes, que nous devrions nous poser, sur ce qui est réellement en jeu.

Donc, pour en revenir à cela, quelle est réellement la menace posée par l’Iran? Manifestement, ce n’est pas une menace militaire. Cela est évident. Nous pouvons mettre de côté les déclarations fiévreuses sur l’agression iranienne, le soutien au terrorisme, la recherche de l’hégémonie sur la région par la force, ou l’idée encore plus étrange que même si l’Iran avait une bombe, il pourrait l’utiliser, et donc souffrir d’effacement instantané. La véritable menace a été clairement expliquée par les services de renseignement américains dans leurs rapports au Congrès sur la situation de la sécurité mondiale. Bien sûr, ils traitent avec l’Iran. Et ils soulignent – je cite les renseignements américains – «Le programme nucléaire iranien et sa volonté de garder ouverte la possibilité de développer des armes nucléaires est un élément central de sa stratégie de dissuasion.» N’est-ce pas? Cela fait partie de la stratégie de dissuasion de l’Iran – pas de politiques offensives, mais ils essaient de construire un moyen de dissuasion. Et que l’Iran a un intérêt sérieux pour une stratégie dissuasive ne fait aucun doute parmi les analystes sérieux. Il est reconnu, par exemple, par les services de renseignement américains. Donc, l’analyste influent,Le vétéran de la CIA , Bruce Riedel, qui n’est en aucun cas une colombe, écrit que «si j’étais planificateur de la sécurité nationale iranienne, je voudrais des armes nucléaires» comme moyen de dissuasion. Et les raisons sont assez évidentes.

Il fait également un autre commentaire crucial. Il souligne que la marge de manœuvre stratégique d’Israël dans la région serait limitée par une dissuasion nucléaire iranienne. Et c’est bien sûr également le cas aux États-Unis. «Marge de manœuvre» signifie recourir à l’agression et à la violence. Et c’est… oui, il serait limité par un moyen de dissuasion iranien. Pour les deux États voyous qui se déchaînent librement dans la région – les États-Unis et Israël – toute dissuasion est, bien sûr, inacceptable. Et pour ceux qui sont habitués et tiennent pour acquis leur droit de gouverner par la force, cette préoccupation est facilement transformée en ce qu’on appelle une menace existentielle. La menace de dissuasion est très grave, si vous comptez recourir à la force unilatéralement à volonté pour atteindre vos objectifs, comme le font couramment les États-Unis et, accessoirement, Israël. Et plus récemment, le deuxième allié américain, l’Arabie saoudite, a essayé d’entrer dans le club, assez incompétemment, avec son invasion de Bahreïn pour empêcher des mesures réformistes légères, et plus récemment son bombardement étendu du Yémen, qui provoque une énorme crise humanitaire. Donc pour eux, la dissuasion est un problème, peut-être même une menace existentielle.

C’est, je pense, le cœur du problème, même si cela ne veut pas dire ou penser. Et à l’exception de ceux qui espèrent éviter une éventuelle catastrophe et évoluer vers un monde plus pacifique et plus juste, il est nécessaire de respecter ces injonctions. Ce sont des choses qui ne feraient pas à dire, ne feraient pas à penser – vous ne lisez pas à leur sujet, vous n’en entendez pas parler – mais elles sont, je pense, au cœur du problème. Merci.

AMY GOODMAN : Professeur Noam Chomsky, prenant la parole à The New School ce week-end.