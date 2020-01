CQFD : savoir vivre communiste, le reste n’est que fioriture…

Une bande de salopards nous entraîne vers la guerre, alors qu’ils prétendent détruire notre santé , notre éducation, nos retraites pour se les approprier et nous obliger à payer, encore payer pour moins de droits. Les mêmes sont prêts à détruire la planète, ne rien faire pour le climat et mettre l’argent dans les bombes et les armes. Ces gens là sont les capitalistes, leurs adversaires les plus résolus sont les communistes. Donc il faut qu’ils utilisent leur presse aux ordres pour vous convaincre que les communistes en veulent à votre liberté et à votre argent… Tout le reste n’est que fioriture dans un sens ou dans l’autre, on en revient toujours là..

Les communistes ont inventé des droits sans capital avec Albroise croizat, ils ne peuvent le tolérer.

danielle Bleitrach

puisque nous en sommes à l’essentiel n’oubliez pas d’envoyer de l’argent aux grévistes. .

Par chèque : à l’ordre de « Solidarité CGT Mobilisation » adressé à : « Confédération Générale du Travail Service Comptabilité »

263 rue de Paris

93100 Montreuil Par virement (informations bancaires dans le RIB en téléchargement)

Téléchargements RIB CGT