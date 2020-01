Inimaginable:de quel droit ? Assassinat programmé en Iran

Dans un communiqué publié peu avant 22 heures (4 heures du matin vendredi, heure de Paris), le Pentagone a annoncé que le bombardement qui a coûté la vie au chef des Forces Al-Qods, les forces spéciales des gardiens de la révolution iraniens, Ghassem Soleimani, avait été conduit « sur ordre du président ».

« L’armée américaine a pris des mesures défensives décisives pour protéger le personnel américain à l’étranger, en tuant Ghassem Soleimani », énonce le communiqué, pendant que Donald Trump se contentait de la publication, sur son compte Twitter, d’un drapeau des Etats-Unis

Tous les commentateurs éclairés dans nos médias s’accordaient sur le fait que Trump pour le renouvellement de son mandat ne tenait pas à avoir des problèmes internationaux, c’était sans compter sur la logique impérialiste et sur sa volonté belliciste.

Cet assassinat exécuté et revendiqué sans qu’aucune déclaration de guerre soit intervenue est un acte sans aucune justification en droit international . les USA sont coutumier des coups d’Etat et des assassinats, mais rarement cela a été revndiqué avec un tel cynisme même si affirmer que l’on se défend quand on tue en territoire étranger est une habitude des USA. Ces fait nous disent que la guerre est désormais l’option la plus envisageable par l’empire pour conserver son hégémonie. Ce n’est pas seulement le pouvoir fou de Trump, c’est bel et bien la logique d’un impérialisme qui craint de perdre il entraînera ses vassaux en leur faisant imaginer des ennemis , en inventant le terrorisme comme prétexte à intervention.