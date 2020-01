Bolivie: une bonne nouvelle

Le 30 décembre 2019, le Tribunal Suprême Electoral de Bolivie a rejeté à l’unanimité les demandes présentées par le gouvernement putschiste et ses affidés visant à interdire au MAS (Movimiento Al Socialismo) de Evo Morales de se présenter aux prochaines élections.

Se basant sur une analyse détaillée de la législation bolivienne et sur des éléments de droit internationaux, le TSE a maintenu le MAS dans « ses prérogatives et ses obligations » et s’est engagé à évaluer tous les sujets qui lui seront soumis sur la base des principes liés au Droit et à l’impartialité. Le MAS pourra donc participer aux élections qui se dérouleront en 2020.

Depuis Buenos Aires où il est réfugié, Evo Morales s’est réjoui de la nouvelle, soulignant que « proscrire le MAS revenait à proscrire la moitié du peuple bolivien, et ça c’est impossible, même pour ceux qui ont fait le coup d’Etat. »