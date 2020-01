Premier janvier: tout ce qui paraissait impossible devint possible

Et puis enfin est venu, avec le jour glorieux, avec ce premier janvier où un rayon de justice est tombé sur tout le monde pour nous dénuder, pour mettre chacun à sa place morale exacte, la confrontation des fragments de réalité, qui avait été brisée et éparpillés, plus que déshonorés: par tant d’absurdité, ou de folie, ou de morts. En un clin d’œil, la vérité a été recrée, elle qui avait été défaite, à l’agonie ou enterrée. La vérité, la réalité poétique, la surabondance d’ ethos débordant des cauchemars des portes de l’enfer. Et nous l’avons dite, émerveillés:

Celui qui ressemblait à un modeste petit tailleur était un héros sans limite celui qui pleurait exhibe maintenant ses stigmates avec joie; celui qui se croyait poète comprend que le poète est l’autre celui qui n’a pas fait de vers, ou les a fait grossiers; les poèmes les plus exquis semblent d’une vulgarité insupportable à côté des mots de ce dernier qui ne pouvait pas écrire mais saigner; et le peintre véritable est celui qui, sans art ni pinceau, dessine le visage de la patrie dans la nuit.

Quelle énorme confusion, quel réveil nécessaire, quelle confrontation sans contemplation de soi!

Cette année sera la plus belle, la plus décisive de notre vie, car nous avons vu en vrai et le véritable reflet de « l’heure du désir et de la satisfaction essentiels ». Pourrait-on même imaginer un tel honneur? Combien de leçons d’un coup! Cet honneur lnous l’avons reçu, dela main armée mais sans colère, d’un paysan. Une armée de paysans est entrée dans la ville pour incarner la parole sur terre, l’invisible dans le visible, la poésie dans l’histoire. Et notre héros, disions-nous, aveugle de douleur et de honte, ne peut pas entrer dans la « capitale du crime »: il y a une interdiction sacrée. C’était l’image de Martí tombant pour toujours devant le soleil de Dos Ríos, peu après avoir prononcé ces mots: «et nous arriverons victorieux jusqu’aux portes de la capitale du crime …». D’un autre côté, l’île à l’horizon, désir de bonheur immémorial, était constitutivement distante inaccessible: comment atteindre l’éloignement? Il y a eu le témoignage de nos poètes. Et c’était vrai, mais nous avons oublié que chaque limite peut être transcendée pour engendrer une nouvelle tradition, qui avait également été annoncée par eux. Et nous avons vu comment la capitale se transformait pour organisait l’accueil dont elle semblait définitivement frustrée, et comment les héros, les paysans sacrés, la plus belle armée du monde, sont entrés lentement, joyeusement, profondément tout au long de la journée et une nuit de fatigue solennelle, dans la ville. Quel engendrement était en train d’effacer les innombrables frustrations, les humiliations indicibles, les cauchemars infimes! Puis d’autres combats ont commencé; mais depuis lors le devenir a racine, cohérence, identité. Le sang a été accepté, le soleil des vivants et les morts brillent exigeants au centre de tout.(Fragment de ce soleil du monde moral )