Est-ce que les communistes auront droit à la parole dans l’humanité pour les 100 ans de leur parti ?

sans vouloir me mettre au centre de l’événement qui bien sur nous dépasse tous, je me demande si ces « salauds » (au sens sartrien du terme 1) de l’humanité et de ma fédération continueront à avoir à cœur d’organiser la censure sur mon témoignage et le livre que j’ai consacré à ce parti: le temps retrouvé d’une communiste Delga. S’ils vont renouveler l’exploit de la célébration de 1917 en ne laissant la parole qu’aux trotskistes et à tous ceux qui n’ont censé depuis des années de dénigrer tous les révolutionnaires du monde entier pour mieux lécher les pieds et le reste de la social démocratie, ceux qui ont soutenu Robert ménard contre Fidel Castro, voulu faire de Georges marchais le chantre de l’eurocommunisme, bref tous ceux qui depuis des années organisent la négation de notre histoire pourront continuer longtemps en toute impunité? .. Si Fabien Roussel et la direction renouvelée du PCF sera enfin en positon de faire de l’humanité et du parti autre chose que le fief de ces gens là? si vous prenez cette interpellation comme le simple mouvement d’orgueil blessé d’un auteur méconnu, je crois que vous n’aurez rien compris au sens de mon combat, à ce qui fait que ce livre a trouvé son lectorat et que ce blog a plus de lecteurs que l’humanité sous la direction de ces gens-là et donc vous serez encore leur complice et vous nuirez à ce pourquoi vous croyez combattre (note de Danielle Bleitrach)