du Chili, dernier fuseau horaire, la lutte continue…

Des milliers de Chiliens sont revenus remplir la Plaza Dignidad, à Santiago du Chili , pour recevoir le Nouvel An avec un dîner massif et face à la répression de la police militarisée des Carabineros , dans le cadre des manifestations antigouvernementales qui durent plus de deux mois .

Les manifestants ont reçu 2020 avec un dîner massif à la Plaza Italia, renommée Dignité, sous le slogan « Nouvel an avec dignité ».

Le jour des célébrations et de la manifestation pacifique comprenait de la musique en direct de divers artistes.

Cependant, au milieu d’une grande opération de sécurité déployée par le gouvernement du président Sebastián Piñera, les carabiniers ont commencé à réprimer les gaz lacrymogènes et les voitures ont jeté de l’eau.

Les personnes les plus touchées sont celles en première ligne, un cordon destinée à protéger la manifestation massive.

Au cours de la journée, des manifestants chiliens ont érigé un autel en l’honneur de Mauricio Fredes, décédé vendredi dernier à un pâté de maisons de la soi-disant Plaza Dignidad après être tombé dans un puits d’eau en tentant d’échapper à la répression déclenchée par les forces spéciales des Carabineros.

Avec des bougies et des pancarte, des dizaines de personnes se sont rassemblées autour de l’autel pour rendre hommage.

Selon l’autopsie effectuée par le service médical légal, Fredes, 33 ans, est mort de suffocation.