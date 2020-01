A mes amis d’internet et d’ailleurs: que puis-je nous souhaiter pour 2020.

que pourrais-je vous souhaiter mes amis les plus chers et les autres, ceux qui ont résisté à ma propension à supprimer des liens type réseaux sociaux parce que j’ai ressenti certaines de leurs interventions à la manière dont on perçoit une rayure de craie sur un tableau noir…

Ce que je me souhaite et vous souhaite est dans le fond bien simple ne plus avoir à subir non seulement les mœurs intolérables de certaines gens, leur substance dirait Spinoza, leur être, par exemple « les eaux glacés du calcul égoïste du capital », sa substance le primat du profit sur toute chose, mais est aussi insupportable leur mode d’être au monde à savoir l’hypocrisie avec laquelle il s’autorisent à se prétendre bon pour vous et à vous donner des leçons de savoir vivre.

J’ai refusé d’écouter les vœux de Macron,mais les échos que j’en ai eu depuis me permettent de vous dire à quel point mes propos précédents peuvent être illustrés par le discours présidentiel. j’ai vu passer quelques morceaux choisis sur ce qu’il nous souhaite, et bien il a incontestablement un problème d’affect. Il ne sent rien. Au point que ce fort en thème en devient stupide, grotesque. Il suinte par tous les pores de la peau l’impossibilité de percevoir ce que ressentent ceux à qui il s’adresse. Il a des traits réguliers mais le masque se durcit et devient caricature, trop lisse, trop d’arrogance, pas un pli du visage pour dire une quelconque complicité avec les joies et les peines de l’ordinaire. Voyez-vous j’éprouve cette fermeture comme une insulte et vous? Sous ses aspects lisses et proprets, il est le désordre incarné. Souvenez-vous de la description que fait Aragon dans les Communistes de la débâcle de la guerre d’Espagne. Dès le début, en quelques lignes saisissantes, il montre à quel point l’incapacité d’accueil française n’a rien de spontanée. Elle est organisé au plus haut niveau, on ménage Franco cela prend le visage d’un individu chafouin qui dit savoir ce que pense Daladier. L’efficacité de ceux qui voudraient agir est contredite, bloquée. Et bien, le discours glacé du maître que nous a infligé Macron, celui qui voulait s’imposer au petit peuple comme l’ordre républicain est en fait ce bordel, celui que déjà on provoque dans les piquets de grève, ou dans les manifestations, pour les rendre moins massives. L’ empêchement de solidarité qui va être lancé dans tout l’appareil d’Etat, diviser,isoler, frapper pour complaire à cet individu glacial.. Ce soir là du 31 décembre 2019, ce masque raidi nous a annoncé le désordre du capital en train de se mettre en route, les petites frappes à la Benalla ne sont pas de l’ordre du hasard, les ministres, les députés, les éditorialistes, ils savaient déjà, ils avaient la gouaille des voyous…

Face à cela que reste-t-il d’autre que de penser qu’on ne peut admettre cette insulte quotidienne, celle d’une politique totalement injuste et pour laquelle on mobilise l’Etat dans le viol du droit des citoyens…

L’injustice devenue vertu, comme cette nouvelle année ou l’opinion française a reçu pour étrennes l’infiltration d’un porc qui n’en a jamais assez, le PDG de Renault à 45.000 euros par jour, et plus toujours plus. Ils auraient pu faire ça à un autre moment, non c’était bien ce qu’ils nous offraient… là encore il fallait voir comment les « éditorialistes » ont salué son accueil par le Liban en transformant cet acte de pirate cautionné par l’Etat français, comme ‘une victoire sur « l’arbitraire » nippon. .. et dans le même temps la complicité à savoir que l’on torture Assange de l’autre côté de la Manche, ils n’en parlent même pas, les oubliettes pour les rebelles, comme pour les cégétistes, entendez-vous avec les autres a dit Macron à son premier ministre. Macron en est l’allégorie, celle de l’affirmation du droit à ce traitement différencié entre celui qui se goberge sans frein et celui qui a voulu nous informer avec désintéressement au prix de sa vie : selon que vous serez puissants ou misérables, les jugements de cour disent macron et ses thuriféraires sur les plateaux de télé. IL en rajoute, il faut qu’il nous fasse sentir son pouvoir, une forme de jouissance dénuée d’amour, sadique, le plaisir de violer pour montrer l’inutilité de la révolte.

Le mensonge fait partie du lot, parce que dans le fond cette tactique que Macron a étalée ce soir là, à la fois dire la réforme sera, nous irons jusqu’au bout, et charger le premier ministre d’une tactique à la Thatcher face aux mineurs, accorder à tous des régimes spéciaux pour isoler la CGT, la SNCF et la RATP, dévoilait déjà ce qu’était sa réforme: le prétexte à universalisme était mis à mal, une véritable usine à gaz, dont la seule finalité était de mettre à mal ceux qui étaient un rempart contre toutes nos protections sociales. Voyous, menteurs et bonne année a dit le pitre qui occupe le trône présidentiel.

C’était comme le Noël des troupes cantonnées au Nigeria, pour lutter « contre le terrorisme », non pour préserver l’approvisionnement d’Areva à un coût dérisoire pour l’entreprise et à un coût maximal pour le budget français…

Alors il n’y a rien d’autre à souhaiter qu’une année de lutte et deux choses, continuer à alimenter les caisses des grévistes et préparons la manifestation du 9 janvier et surtout apprendre à ne plus se soumettre à ces gens-là. Savoir dire non comme l’ont fait les Cubains, avec solidarité, amitié, humanisme du bricolage et de la culture.

C’est pour cela que je rêve d’un combat qui nous rendrait plus justes, plus exigeants envers nous mêmes, j’ai vu ce que cela pouvait être à Cuba… mes chers amis permettez-moi de vous demander de réfléchir à ce que vous diffusez sur le net, quand le contexte est celui d’un mépris de la part des puissants, de leur volonté de nous aliéner, de faire de nous des bêtes apprivoisées. Ce qu’ils nous réservent à défaut des bienfaits de leur politique ruisselle sur nous tous, et nous devons lutter contre les aliments dont ils nous abreuvent. j’ai tendance à me sentir aisément blessée et à vous le dire. il y a des choses qui me sont insupportables, la rayure sur le tableau noir. Je fais des efforts pour vous envoyer le meilleur, Marianne aussi alors continuons. Sinon je suis parfois obligée de vous éliminer de mes « amis ». Il ne faudra pas le prendre mal, c’est simplement que nous n’avons pas de langage commun et qu’il me parait inutile de poursuivre. .

Il y a tant d’injustice dans cette irritation, c’est comme les Polonais. Je déteste que l’on fasse un paquet cadeau avec les peuples, c’est une forme de racisme et le seul peuple avec lequel je l’éprouve est justement les Polonais. cela me tourmente. Peut–être parce que 99% des Polonais sont antisémites, sans doute mais il y a pls. J’ai fini par pardonner aux Allemands leur attitude durant la seconde guerre mondiale, ce fut une longue analyse au sens psychanalyse liée à l’écriture de mon libre sur Bertolt Brecht et Fritz Lans, le nazisme n’a jamais été éradiqué. Pendant cinq ans j’ai travaillé sur l’exil allemand et j’ai fini par me sentir plus proche de ces exilés à Hollywood pour cause d’antifascisme que de tout autre individu. Ils m’ont rendu la culture allemande. Cela ne peut avoir lieu avec les Polonais, pourtant j’aime certains de leurs auteurs, certains de leurs films, mais ils mettent dans leur antisémitisme plus de candeur qu’aucun autre peuple au monde. Ils revendiquent cette tare avec une franchise que je n’ai rencontré nulle part ailleurs dans le monde même si en grattant bien je découvre en Amérique latine comme en France des gens qui le sont tout autant, mais ils le masquent avec des arguments universalistes ou en prétendant défendre une cause humanitaire, les Polonais n’ont pas de telles ruses, ils ont l’antisémitisme candide et ne se perdent pas dans des justifications. Il en est ainsi chez eux de bien des positionnements, ils sont les champions de l’engouement pour des comportements quasi suicidaires… Ce sont des innocent qui portent leur idéologie comme un ostensoir et joignent à leurs tares hélas souvent partagées une sottise incroyable. Résultat, ils prennent pour les autres et ne cessent de jouer a contrario de leurs intérêts en acceptant qu’on les amuse avec des boucs émissaires.

Ils illustrent assez bien ce qui pousse des pauvres gens à aller à l’encontre de leurs intérêts parce qu’on leur a enseigne l’obéissance et comme l’a trés bien analysé Spinoza la référence au divin, au théologico-politique a pour finalité d’obtenir la soumission en faisant de la recherche de la vérité et de la sagesse le principal objet de toutes les excommunications. Le Herem qui frappa Spinoza et qui ne l’incita à aucune conversion, mais seulement à tenter de mener sa vie dans la joie de la connaissance, voilà dans le fond ce que je souhaite à tous même et surtout à ceux qui ignorent à quel point c’est important.

Bref en 2020, je sais ce que je ne puis accepter, une forme de mépris et de suffisance qui en rajoute sur l’injustice dont vous êtes victime et j’espère que nous aurons ensemble la force de construire autre chose.

Entre nous je ne voudrais pas que l’on oublie l’essentiel, je souhaite bien sur la paix et la santé pour vous et pour ceux que vous aimez, des enfants forts et joyeux, et puis si j’avais dix ans de moins je me souhaiterais encore un amour, j’ai eu tant de chance dans ce domaine que cela m’a laissé un éternel mélange de regrets et de satisfaction que je vous souhaite à tous… C’est la meilleure chose de monde avec le plaisir de la connaissance, celui de vivre tout simplement.

Je crois profondément que quelque chose est en train de naître, le monde secoue ce qui est apparu en 1973 avec le CHili, la contre-révolution qu’on appelle libérale… C’est une vague puissante qui nous soulève, nous tous les peuples, les exploités, ceux qui veulent un autre monde et nous pouvons, nous devons tous ensemble contribuer à ce que monde change, comme le disait Fidel, c’est ça ou la catastrophe.

danielle Bleitrach