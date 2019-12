les voeux du président chinois

j’ajouterai à ce commentaire d’Amar Bellal quelque chose de directement inspiré par ma lecture actuelle de Spinoza que j’offre aussi aux lecteurs de ce blog. Les Chinois je pense à partir de leur analyse de la chute de l’URSS ont procédé à des réflexions de fond sur la socialisme ou le dépassement du capitalisme.

Pour une part leurs réflexions ont accepté un certain nombre de « lois » du développement et le rôle du marché, du capitalisme dans l’accélération du développement pour un pays qui bien qu’ayant connu la plus ancienne des civilisation a subi toutes les humiliations du colonialisme et qui comme le dit Amar ne l’acceptera plus jamais. L’énorme travail qui doit être accompli pour sortir de cet état et pour être indépendant du joug esclavagiste.

Mais cet essor doit aussi être « tenu », ne jamais oublier les buts qui sont ceux du socialisme, d’où le choix de vaincre la misère matérielle, d’où le choix d’orienter par la planification , par la maîtrise financière du développement. Tout cela commence à être perçu, mais il y a plus.

Je renvoie au texte sur « l’obéissance » à propos de Spinoza, la distinction qui est faite entre ceux qui doivent obéir et ceux qui ont la sagesse qu’unifierait l’évangile, je crois que l’on aurait intérêt à lire le fonctionnement du parti chinois et sa vision de la transition du socialisme en considérant que dans le temps du socialisme tous les êtres humains n’auront pas les mêmes aspirations, les uns veulent le bien être matériel, les autres tout en ne le négligeant pas envisagent une autre relation à leur propre destinée, c’est la tentative de fonder l’universalisme sans jamais entretenir d’illusion sur ce sur quoi on s’appuie pour avancer. C’est du moins ce que je retire de la lecture du livre de Xi jinping sur le rôle de la Chine dans le monde et ce qu’il expose de ses propositions de paix en respectant les étapes de l’évolution de chaque peuple en cherchant simplement à établir non le pillage mais un équilibre gagnant-gagnant du marché et du respect des souverainetés de chacun.

En attendant au vu de l’épuisement de nos propres gouvernants et à l’heure même où comme un certain nombre d’autres français j’ai choisi de boycotter les voeux de Macron, je crois qu’i y a dans l’énigme chinoise beaucoup à entendre, un dialogue s’avère au moins indispensable.