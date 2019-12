Le chef du Medjlis s’est réjoui d’un cadeau en provenance de Crimée

Dans notre livre Marianne et moi (URSS vingt ans après, retour de l’Ukraine en guerre, Delga 2015) nous racontons notre voyage en Crimée et les multiples rencontres avec les Tatars, c’est dire si nous éprouvons quelque scepticisme sur ceux qui en France prétendent défendre ce peuple et « le génocide culturel » dont il serait victime… Marianne vient de tomber sur cette petite perle au hasard de ses lectures. Dans les temps, où la propagande sur les Tatars de Crimée semble reprise à l’identique pour les Ouïgours en Chine, il est bon de noter les contradictions (note de Danielle Bleitrach, traduction de Marianne Dunlop).

28 décembre 2019, 14:07

Photo: Taras Litvinenko / RIA Novosti

Texte: Natalya Anufrieva

https://vz.ru/news/2019/12/28/1016058.html

Le chef du «Medjlis du peuple tatar de Crimée * interdit en Russie *» Refat Tchoubarov a montré dans les réseaux sociaux un cadeau qui lui avait été envoyé de Crimée.

Tchoubarov en a parlé sur Facebook.

Le «cadeau tant attendu» s’est avéré être un recueil de poèmes tatars de Crimée de la période Khan, «décoré d’illustrations étonnantes de Zarema Trasinova» et publié à Simferopol.

Cette collection a été publiée en 2019 à Simferopol par Qaradeniz Production [on reconnaît sous une autre orthographe le mot turc Karadeniz signifiant « Mer noire », NdT], une société enregistrée dans le domaine juridique russe, rapporte RIA Novosti .

Il convient de noter que dans même temps, sur divers sites internationaux, des représentants des Medjlis parlent d’une prétendue « oppressions » de la langue et de la culture criméo-tatares en Crimée « occupée », comme ils l’appellent.

Précédemment, Tchoubarov avait demandé que le SBU [les organes de sécurité ukrainienne, NdT] publie des listes de passagers des trains se rendant en Crimée.

* Une organisation à l’égard de laquelle le tribunal a adopté une décision définitive sur la liquidation ou l’interdiction d’activités pour les motifs prévus par la loi fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes