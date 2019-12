La russophobie n’aidera pas l’Europe à effacer des mémoires son flirt avec Hitler

Les Russes sont littéralement déchaînés contre la Résolution du parlement européen et ils en attribuent la paternité non seulement à la lâcheté globale des gouvernements européens, mais en particulier à celui de Pologne. Même Poutine qui perd rarement son sang froid s’y est mis, mais il est simplement au diapason de toute la Russie qui en profite pour dire aux occidentaux ce qu’ils pensent d’eux et de leur compromis avec Hitler. Dans les commentaires, les Russes notent que les Polonais ont raison d’être mécontents d’être traités de porcs antisémites, ce sont des « hyènes », mais l’Angleterre et la France ne sont pas épargnées non plus, elles qui ont signé Munich. Je dois dire que je partage largement cette indignation collective (note de Danielle Bleitrach et traduction de Marianne Dunlop).

25 décembre 2019

Photo: szukajwarchiwach.gov.pl L’ambassadeur de Pologne en Allemagne Jozef Lipski et Adolf Hitler en janvier 1936.

Texte: Piotr Akopov

https://vz.ru/politics/2019/12/25/1015405.html

Vladimir Poutine a de nouveau abordé le sujet du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Dans un collège élargi du ministère de la Défense, il a condamné la démolition de monuments aux soldats soviétiques en Europe et a appelé l’ambassadeur de Pologne à Berlin en 1938, qui avait promis d’ériger un monument à Hitler à Varsovie, « un salaud et un cochon antisémite ». Le Président est indigné par le désir de l’Occident de transférer la responsabilité du déclenchement de la guerre à la Russie.

Ces derniers jours, Vladimir Poutine a rappelé plusieurs fois le rôle de la Pologne et des pays occidentaux au début de la Seconde Guerre mondiale. La première fois, il l’a fait lors d’une grande conférence de presse, puis au sommet de la CEI à Saint-Pétersbourg, et mardi à un conseil d’administration du ministère de la Défense à Moscou et lors d’une réunion avec des législateurs. Le président écrit un article sur les raisons du déclenchement de la guerre, étudie divers documents d’archives et s’indigne de la duplicité de ceux qui accusent aujourd’hui l’URSS d’avoir déclenché la guerre, assimilant notre pays à l’Allemagne nazie, comme cela a été fait dans une récente résolution du Parlement européen. La duplicité de ceux qui «oublient» le rôle de leurs pays dans la période d’avant-guerre.

Mardi, Poutine a rappelé comment, au cours de ces années-là, Berlin et Varsovie traitaient de la « question juive ». Le président a cité le rapport de l’ambassadeur de Pologne en Allemagne, Jozef Lipsky, à son ministre des Affaires étrangères, Jozef Beck. Le chef de l’Etat a déjà cité ce document vendredi lors d’un discours aux dirigeants des pays de la CEI:

« Plus tard dans la conversation, le chancelier de l’Allemagne », c’est-à-dire Hitler, « a insisté sur le fait que la Pologne était le principal facteur de protection de l’Europe contre la Russie ».

Des autres déclarations du Führer, il s’ensuit que l’idée lui est venue pour une solution du «problème juif» par la migration vers les colonies en accord avec la Pologne, la Hongrie et peut-être la Roumanie. Hitler a suggéré d’expulser les Juifs des pays européens dans un premier temps en Afrique. Il ne s’agissait pas seulement de les expulser, mais en fait de les envoyer pratiquement à la mort. Nous comprenons bien ce que l’on entendait par colonies en 1938. Le but était l’extinction. Un premier pas vers le génocide, l’extermination du peuple juif et ce que nous appelons aujourd’hui l’Holocauste.

Qu’a répondu le représentant polonais à cette question et qu’a-t-il écrit à ce sujet à son ministre des affaires étrangères, comptant apparemment sur la compréhension et l’approbation mutuelles? « J’ai répondu que si cela se produisait, s’il obtenait l’autorisation, nous lui dresserions –à Hitler – un beau monument à Varsovie. »

Et aujourd’hui, Poutine a fait le commentaire suivant sur ce rapport de Lipsky:

« C’est un salaud, un cochon d’antisémite –il n’y a pas d’autres mots. Il s’est pleinement solidarisé avec Hitler dans ses humeurs antijuives et antisémites, et de plus, il a promis de lui ériger un monument à Varsovie pour ses brimades contre le peuple juif. »

Poutine a avoué avoir été choqué et a il ajouté que c’était le même genre de personnes qui à l’époque négociaient avec Hitler et qui aujourd’hui détruisaient les monuments aux soldats-libérateurs ou aux soldats de l’Armée rouge qui avaient libéré les pays d’Europe et les peuples européens du nazisme:

«Ce sont leurs héritiers. En ce sens, malheureusement, peu de choses ont changé. Et vous et moi devons garder cela à l’esprit, y compris pour la structuration de nos forces armées. »

La remarque au sein du conseil d’administration du ministère de la Défense était courte, contrairement au discours de Saint-Pétersbourg, au cours duquel Poutine a examiné en détail, en particulier, comment en 1938 l’Angleterre et la France, avec l’incitation active de la Pologne, ont offert en pâture la Tchécoslovaquie à Hitler.

En fait, c’est là que la Seconde Guerre mondiale a commencé. Pendant les années de la guerre froide, et même dès 1938, notre pays a défendu la thèse du rôle fatidique de la «conspiration de Munich».

Pas étonnant que Poutine ait rappelé les paroles du chef du ministère soviétique des Affaires étrangères, Maxime Litvinov, avertissant que satisfaire l’appétit d’agresseurs insatiables et détruire des États souverains afin d’éviter la guerre aujourd’hui conduirait fatalement à une guerre générale demain.

Mais le problème du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale est plus profond que le complot de 1938. Et dans son discours à Saint-Pétersbourg, Poutine a également évoqué ses sources plus lointaines. C’est-à-dire l’achèvement de la Première Guerre mondiale par l’injuste paix de Versailles, à laquelle, d’ailleurs, la Russie bolchevique ne participait déjà pas. En gros, Versailles a programmé la guerre suivante. D’ailleurs, des gens intelligents dans les pays victorieux l’ont également compris. Poutine a cité le maréchal français Foch disant que « ce n’est pas une paix, mais une trêve de vingt ans ».

Poutine a rappelé que les réparations imposées à l’Allemagne s’élevaient à près de cinq mille milliards de dollars d’aujourd’hui (c’est-à-dire plus que le PIB actuel de l’Allemagne), et pour l’Allemagne dans son ensemble, Versailles est devenu un symbole d’injustice profonde et d’humiliation nationale, un véritable pillage de leur pays. En conséquence, des sentiments radicaux et revanchards ont commencé à s’y développer.

Par ailleurs, Versailles a posé de nombreux litiges territoriaux. Parce que les frontières de nombreux États ont été tracées arbitrairement par l’Angleterre et la France. Les Sudètes, habitées par les Allemands, se sont retrouvées en Tchécoslovaquie – et en même temps ce pays avait un accord d’entraide avec la France. Mais quand Hitler a demandé le retour des Sudètes, Paris a décidé de ne pas intercéder pour Prague. De plus, avec Londres, ils ont pratiquement livré la Tchécoslovaquie à Hitler et à ses voisins, cédant une partie de ses terres à la Hongrie et à la Pologne. Le rôle de cette dernière à la veille de la Seconde Guerre mondiale, dont elle a été la première victime militaire, est d’ailleurs très important et intéressant. Et maintenant, en Europe, de toutes les manières possibles, on tache de faire le silence à ce sujet, ainsi que sur le rôle de la France et de la Grande-Bretagne.

C’est la raison pour laquelle Poutine a rappelé dans les moindres détails le rôle de la Pologne dans la division de la Tchécoslovaquie (non seulement elle a été livrée aux Allemands, mais on a également refusé de laisser entrer des troupes soviétiques pour aider Prague), et ses relations avec Hitler pendant la période d’avant-guerre. Le rapport sur le «monument à Hitler» n’est qu’une petite partie du flirt polonais avec Berlin, qui avait une teinte antirusse prononcée. De plus, cela convenait parfaitement à la France et à la Grande-Bretagne, dans la mesure où Berlin et Varsovie tournaient leur vues agressives en direction de l’Est. Parlant de la partition de la Tchécoslovaquie, Poutine a déclaré:

«La Grande-Bretagne, la France ont préféré livrer un pays démocratique d’Europe de l’Est aux nazis, afin de les apaiser, les amadouer. Et non seulement livrer, mais essayer de diriger les appétits des nazis vers l’est. »

La Pologne a alors reçu sa partie de la Tchécoslovaquie et a continué la romance avec Hitler sur la même base antirusse. Poutine a cité un autre document – un enregistrement de la conversation d’Hitler avec Jozef Beck, le ministre polonais des Affaires étrangères, à qui l’ambassadeur Lipsky avait écrit au sujet du monument au Führer. Le Président a qualifié ce document de cynique et démontrant les contours de l’alliance germano-polonaise en tant que force de frappe dirigée contre la Russie.

En effet, Hitler a ensuite déclaré à Beck (et il y avait un pacte de non-utilisation de la force entre les deux pays, c’est-à-dire un pacte de non-agression) que «en toutes circonstances, l’Allemagne serait intéressée à maintenir une Pologne nationale forte quelle que soit la situation en Russie»:

«Qu’il s’agisse d’une Russie bolchevique, tsariste ou autre, l’Allemagne traitera toujours ce pays avec une extrême circonspection. La présence d’une solide armée polonaise enlève une charge importante à l’Allemagne. Les divisions que la Pologne est obligée de maintenir à la frontière russe soulagent l’Allemagne de dépenses militaires supplémentaires. »

Poutine a raisonnablement remarqué que »cela ressemble plutôt à une alliance militaire contre l’Union soviétique ». Il en était ainsi. En plus de cela, la France et la Grande-Bretagne, qui comprenaient à quel point les Allemands avaient des ressentiments à leur égard après la Première Guerre mondiale, étaient intéressées à détourner le sens de la vengeance allemande vers l’Est.

Et les dirigeants soviétiques de ces années l’ont parfaitement compris. Staline a vu que se profilait une guerre entre les deux parties de l’Occident, et il a vu comment on essayait d’attirer la Russie dans cette guerre et comment on essayait de pousser l’Allemagne à attaquer la Russie.

La Russie n’avait absolument pas besoin d’une nouvelle guerre, de même qu’en 1914. Mais à l’époque, elle était liée à l’Angleterre et à la France par des traités. En 1914, l’Angleterre, qui voyait d’un mauvais œil la force toujours croissante de l’Allemagne et défendait jalousement sa position de maîtresse des mers,avait besoin de la guerre. Après avoir opposé entre eux les pays européens, le Royaume-Uni et sa fille d’outre-mer des États-Unis ont été les gagnants. Mais la cupidité excessive des vainqueurs, leur désir de fouler aux pieds et de saigner l’Allemagne a conduit à une revanche tardive, à une nouvelle guerre.

Staline ne voulait pas d’une nouvelle guerre pour la Russie et a essayé de jouer sur les contradictions entre la Grande-Bretagne et la France d’une part – et l’Allemagne de l’autre. Comprenant que ces deux forces voyaient la Russie comme une menace et n’hésiteraient pas à nous attaquer. La question de savoir si Londres et Paris pousseraient l’Allemagne à attaquer l’URSS ou si l’Allemagne nous attaquerait d’elle-même était, bien sûr, importante, mais pas fondamentale. C’est pourquoi Staline a accepté un traité avec l’Allemagne en août 1939, lorsque Hitler a décidé de liquider la Pologne et d’entrer en guerre avec la France et la Grande-Bretagne.

La guerre entre les deux parties de l’Occident était une continuation logique de la Première Guerre et de la paix injuste de Versailles. Et, bien sûr, Staline ne pouvait laisser passer l’occasion d’épargner à la Russie de s’y laisser entraîner.

Cela n’a finalement pas fonctionné – Hitler a battu la France et attaqué l’URSS (ayant préalablement envoyé son adjoint Hess en Grande-Bretagne, dont les archives britanniques se gardent bien de divulguer les secrets des négociations avec lui). Mais la tentative de préserver l’URSS d’une grande guerre était parfaitement justifiée. De plus, le Kremlin ne se faisait aucune illusion sur la façon dont les Allemands, les Britanniques et les Français étaient disposés envers la Russie.

Il n’a pas plus d’illusions aujourd’hui. Non en ce qui concerne les plans de guerre des dirigeants actuels des pays occidentaux, mais sur les raisons de la politique de rejet sur la Russie de la responsabilité pour la Seconde Guerre mondiale. Parlant de la destruction des monuments aux soldats-libérateurs soviétiques, Poutine a déclaré:

«Maintenant, leurs monuments sont démolis, y compris pour que les faits de la collusion réelle avec Hitler de certains dirigeants des pays européens de l’époque ne soient pas connus. Ce n’est pas une vengeance contre les bolcheviks, mais ils font tout pour cacher leur propre position. »

Dans le même temps, pour se blanchir, ils utilisent une recette russophobe, testée au fil des siècles:

« Hier comme aujourd’hui on veut faire peur avec la Russie. Aussi bien la Russie tsariste que soviétique, et contemporaine – rien ne change. Peu importe ce qu’elle est – le sens reste le même. Il ne faut pas se laisser leurrer par les termes idéologiques – «bolchevique», «russe», peu importe, notre ancienne patrie commune est l’Union soviétique. Pour ce faire, on peut conclure un accord avec quiconque y compris avec l’Allemagne fasciste comme nous pouvons le constater et qui se produit effectivement. »

La Russie comprend très bien à quels jeux on se livre actuellement avec elle sur le front historique et géopolitique. Et d’ailleurs n’est-ce pas la même chose?