Vladimir Poutine et le difficile héritage de l’URSS par jakeline Boyer

En fond du bandeau du blog, une photo que j’ai faite il y a 10 ans : une exposition au Musée Historique de la ville de Moscou. Thème le XXe siècle des guerres et des Révolutions. Sur les chantiers du socialisme. L’Utopie.

J’aurais pu intituler cet article : un spectre hante la société russe, comme j’ai eu l’occasion de l’écrire. Il est question là aussi de la Russie actuelle.

Lors de sa 15e rencontre avec la presse, le 19 décembre dernier, le président russe s’est énervé, ce qui est plutôt rare chez lui. Il a évoqué l’histoire soviétique et les victimes des répressions. Il a annoncé son intention de dresser un nouveau ( voir mon article du 6 novembre 2017) monument où seraient gravés tous les noms. Il se situerait sur le lieu d’évocation de l’histoire russe et soviétique sur Poklonnaya Gora où se trouve déjà un impressionnant musée de la Grande Guerre Patriotique, soit le deuxième guerre mondiale.

Il faudra que je fasse un papier sur ce lieu… Rapport des Russes à leur histoire millénaire. Officiel et… partagé… Un des paradoxes de ce pays.

Quelques jours auparavant, il s’était indigné à juste titre de l’odieux signe d’égalité mis par le Parlement Européen entre stalinisme et nazisme. En vue du 75e anniversaire de la victoire sur le nazisme, car il est bien question de cela, il y aura une position officielle du Kremlin sur le sujet.

Il y est revenu dans sa conférence de presse. C’est « un mensonge impardonnable » avait-il déclaré quelques jours auparavant.

La résolution sur » l’importance de la mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe » a été largement adoptée le 19 septembre dernier- 535 voix pour, 66 voix contre, 52 abstentions. Elle a fait l’objet de très vives critiques, notamment en Europe.

Déjà, la 74e session plénière de l’ONU a condamné la glorification du nazisme et du racisme. Proposée par la Russie et 61 pays, elle a recueilli :

54 abstentions,

2 contre, les Usa et l’Ukraine…ça ne s’invente pas,

133 pour.

Il s’est prononcé aussi lors de cette conférence pour le maintien sur la Place Rouge du Mausolée de Lénine. Cette question, le retrait, est agitée régulièrement lors des campagnes présidentielles par l’extrême droite de Jirinovski, « par respect pour les Soviétiques qui se sont battus pendant la guerre ». Dont acte, Monsieur le président.

Son grief principal à l’encontre de Lénine tient à la reconnaissance des réalités nationales dans le nouvel état fondé en 1922. Il l’a dit à plusieurs reprises, parlant de » bombe à retardement » « que nous payons encore », a-t-il ajouté ce 19 décembre.

En effet l’URSS était composée de 15 républiques, et chaque citoyen avait deux composantes sur son passeport : citoyenneté: soviétique, nationalité: russe, ukrainien, ouzbek…etc..15. « Alors que l’empire russe était unifié » analyse Poutine. C’est en effet une vision irréconciliable avec la vision impériale. Il s’agissait de donner à ces peuples colonisés leur ( relative) indépendance dans le grand ensemble. En particulier, à côté du russe, langue de communication, il y eut réhabilitation des langues nationales.

Pour le reste sur les questions sociales et économiques, il a tenu son cap contesté par une partie non négligeable de la population qui s’appauvrit et s’inquiète. Il a rassuré sur le régime de retraite qui ne devrait pas bouger une nouvelle fois. » Ce n’est même pas à l’ordre du jour »… Cette réforme lui a valu une baisse significative dans les sondages. Il s’était engagé dans la campagne à ne pas y toucher.

La première question qui lui fut posée concernait le réchauffement climatique. Il y dit deux choses importantes. 1- la Russie s’engage à tout faire pour respecter la COP 21 de Paris. 2- le réchauffement n’est pas forcément et uniquement lié à l’activité humaine. Une voix dissonante ? Tout en précisant que la Russie figurait au quatrième rang des pollueurs: USA, Chine, Inde … Russie…

Il y eut une question d’un journaliste japonais, évoquant Hiroshima et Nagasaki, qui l’interpella pour savoir ce qu’il ferait lors de troisième guerre mondiale. Ce qui valut un sursaut du président. » Il n’est pas question de troisième guerre mondiale »…

Il fut aussi évidemment question de sa succession, en 2024, thème qui apparaît tel un serpent de mer et reste sans réponse. La seule chose qui en est ressortie, réponse à une question, oui, une femme pourrait être présidente.

Et les qualités » typiquement féminines « , m’ont fait sourire en pensant à la poigne de fer de la Grande Catherine…Qu’en pense Pougatchev et les paysans de l’Oural ?

4 heures 14 minutes de questions-réponses avec 1900 journalistes russes et étrangers. Rien sur nos médias. Quelque brèves sur France 24 et Arte. Imaginez la même chose avec le président américain… D’ailleurs pas la peine d’imaginer…Ses brefs et multiples tweets suscitent des heures de commentaires. Soit l’inverse d’une information digne de ce nom.

Le résumé exhaustif sur RT.France.

J’ai zappé, cette fois, prise par diverses occupations et n’ai pas tout vu…

J’ai cependant vu en direct son énervement et son étonnement…