La Chine publie un article sur la politique de l’argent des Etats-Unis

je ne sais pas si c’est dû à la traduction, mais j’aime particulièrement le ton des textes chinois. Il y a une sorte d’exotisme dans le genre « noble étranger vous nous les brisez menu » qui est irrésistible, pas mal de bon sens mais ce qui est sans doute le plus révélateur est l’indignation devant ce qui est d’une telle évidence pour nous occidentaux, à savoir la vénalité profonde de nos régimes dits démocratiques, le fait que les élections y sont d’abord question d’argent, que personne ne s’en émeut réellement. On songe à Brecht disant qu’il n’y a pas besoin du nazisme aux Etats-Unis tant la dégradation des mœurs et l’absence d’enjeux moraux et culturels est admis de tous. (note de Danielle Bleitrach)

French.xinhuanet.com | Publié le 2019-12-26 à 13:23

BEIJING, 26 décembre (Xinhua) — La Société pour les études des droits de l’homme de Chine a publié jeudi un article intitulé « La politique de l’argent révèle l’hypocrisie de ‘la démocratie à l’américaine' ».

Selon cet article, la politique de l’argent est la principale raison des graves divisions politiques et sociales aux Etats-Unis.

« Ces dernières années aux Etats-Unis, la classe aisée a exercé une influence de plus en plus importante sur la politique, tandis que l’influence des gens ordinaires sur la politique a diminué », indique l’article, ajoutant que la politique de l’argent révèle l’hypocrisie de la démocratie américaine.

Il explique que l’argent s’est infiltré dans l’ensemble du système politique américain et est devenu une maladie persistante dans la société américaine.

La politique de l’argent des Etats-Unis a déformé l’opinion publique et a transformé les élections en « one-man show » de la classe aisée, déclare l’article.

« Depuis le début du 21e siècle, les dépenses électorales des candidats républicains et démocrates à la présidence ont rapidement augmenté, passant de 700 millions de dollars en 2004 à un milliard de dollars en 2008 et à deux milliards de dollars en 2012 », précise-t-il. « En 2016, les élections américaines, y compris la présidentielle et les législatives, ont coûté au total 6,6 milliards de dollars, faisant de ces scrutins les plus coûteux de l’histoire américaine ».

Parallèlement, une vaste somme de fonds secrets et d' »argent noir » a aussi été injectée dans les activités électorales aux Etats-Unis, ajoute le document.

Le Département du Trésor des Etats-Unis a annoncé qu’il ne demanderait plus à la plupart des organisations à but non lucratif de rapporter la source de leurs dons, réduisant ainsi considérablement la transparence du financement électoral, indique l’article en citant un rapport de 2018 de l’U.S. National Broadcasting Company News.

Plus de 40% des publicités télévisées diffusées par ces groupes extérieurs pour influencer les élections législatives sont financées par des donateurs secrets, note-t-il.

La politique de l’argent a de graves conséquences, déclare l’article. Les gens ordinaires sont privés de leurs droits politiques. Les postes gouvernementaux sont devenus exclusivement accessibles aux riches et à la classe supérieure. La politique de l’argent apporte des avantages flagrants aux riches et entrave la résolution par les Etats-Unis des problèmes politiques et sociaux pressants, dont la violence par arme à feu.

D’après l’article, « la politique de l’argent est un résultat inévitable du système capitaliste américain ».

La démocratie américaine est une forme politique à travers laquelle les bourgeois gouvernent. La démocratie américaine reflète ainsi naturellement la volonté des capitalistes et sert leurs intérêts, souligne l’article, ajoutant que les candidats des deux grands partis politiques aux Etats-Unis ne sont que des représentants de différentes factions au sein de la bourgeoisie.

La politique de l’argent révèle la nature de la société américaine et les mensonges des Etats-Unis, alors que le pays se présente comme le meilleur exemple de démocratie et de sauvegarde des droits de l’homme dans le monde.

« Aux Etats-Unis, où l’argent gouverne la politique, la participation et les discussions politiques sont impossibles sans l’aide de l’argent », note-t-il.