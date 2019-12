Histoire des brigadistes chinois qui ont combattu pendant la guerre civile espagnole – leur héroïsme et leurs destinées

Ces histoires nous parviennent de Cuba où il reste un important peuplement chinois, des gens recrutés pour la culture de la canne qui souffrirent beaucoup et dont les enfants souvent métissés ont adhéré à la Révolution cubaine. Tous ces brigadistes étaient communistes et le rôle du PCF est on le voit important dans leur recrutement. Oui les communistes sont ceux qui ont dès le départ et dans tous les pays combattu le fascisme, des héros inconnus qui se dressent aujourd’hui contre la falsification de l’histoire, celle du Parlement européen mais aussi celle de ceux qui ont usurpé le titre de communiste pour mieux se vendre et pour trahir l’histoire de tous ceux qui ont donné leur vie. Que ces gens abjects rejoignent enfin les poubelles de l’histoire, qu’ils rendent le journal l’Humanité aux communistes (note et traduction de Danielle Bleitrach).

Traduction – Les volontaires chinois qui ont combattu pendant la guerre civile espagnole – leur courage incroyable et leurs destins obscurs | South China Morning Post 18.7.2016 Source http://tarcoteca.blogspot.co.uk/2016/07/historia-de-los-brigadistas-chinos-que.html

Agriculteurs analphabètes, travailleurs manuels, fonctionnaires – une centaine de Chinois ont rejoint les brigades internationales pour aider à combattre les fascistes du général Franco il y a 80 ans. Malgré leur petit nombre, ils ont laissé un souvenir impérissable.

15 juillet 2016

À l’automne 1937, Zhang Ruishu profitait d’une de ses rares pauses de son labeur de 14 heures par jour en première ligne. L’un des rares, sinon le seul Chinois de Madrid, qui n’avait pas demandé de permis de repos – il y avait tant à faire – mais son commandant avait insisté pour qu’il prenne un peu de repos. La capitale espagnole était pavoisée de banderoles déchirées qui disaient « Ils ne passeront pas » et « Madrid sera le tombeau du fascisme ». Zhang avait souvent vu ces proclamations auparavant. Dans un kiosque à journaux, cependant, une grande affiche de promotion du magazine d’information espagnol La Estampa a attiré son attention.

L’affiche intrigante montrait le visage d’un homme de profil. Ce n’était pas un joli visage, mais rugueux et bronzé, avec des cheveux coupés très courts, des joues creuses et des dents déchaussées, irrégulières dans une bouche légèrement ouverte – le visage d’un pauvre homme qui a connu des difficultés. Soudain, une foule s’est rassemblée autour de Zhang; les yeux s’écarquillaient et les doigts se pointaient vers lui. « C’est lui! » Crièrent-ils, en se précipitant vers lui pour serrer la main de l’étranger.

Près de 20 ans après le jour où il avait mis les pieds sur le sol européen, l’humble homme de 44 ans de la province du Shandong, aujourd’hui médecin des forces républicaines en lutte contre le fascisme dans la guerre civile espagnole, a alors été salué comme un héros dans un pays à près de 10 000 kilomètres de chez lui.

Près d’un an plus tôt, le 17 juillet 1936, au moment où le militarisme japonais devenait de plus en plus lourd en Chine, un groupe d’officiers de droite [traîtres] de l’armée espagnole, dirigé par le général Francisco Franco, était entré en guerre contre le gouvernement républicain démocratiquement élu. Le mouvement a marqué le début d’une guerre civile qui a duré deux ans et huit mois et a inauguré un conflit encore plus grand en Europe.

Alors que les nationalistes de Franco étaient ouvertement assistés par les forces allemandes et italiennes des dictateurs fascistes Adolf Hitler et Benito Mussolini, des nations démocratiques telles que la France et la Grande-Bretagne appliquaient une politique officielle de non-intervention malgré le dégoût de beaucoup de leurs propres citoyens, qui aspiraient à une lutte contre les maux du fascisme et voyait là le prélude à un conflit encore plus grand en Europe.

En réponse à l’indifférence de leurs gouvernements, des dizaines de milliers de travailleurs, de syndicalistes et d’étudiants de gauche se sont mobilisés et se sont rendus en Espagne pour prendre les armes. Le nombre de combattants étrangers qui ont combattu dans ce qui allait devenir les Brigades internationales a été estimé à 40 000, avec des volontaires de 53 pays, dont la France (9 000 personnes), les États-Unis (2 800), la Grande-Bretagne (2 500), la Pologne (3000) et même l’Allemagne (4000) et l’Italie (3000). Ils sont arrivés du Costa Rica et d’Albanie, de Grèce, de Cuba et d’Argentine, de Finlande, d’Irlande, d’Afrique du Sud et de Bulgarie.

Et aussi de Chine

Une enquête de plusieurs décennies de Len et Hwei-Ru Tsou, deux chercheurs américano-taïwanais (maintenant à la retraite et basés à San Jose, en Californie), a montré que plus de 100 Chinois se sont battus au coude à coude avec les républicains [et les anarchistes]. Certaines de leurs histoires sont détaillées dans leur livre , The Call of Spain: Chinese Volunteers in the Spanish Civil War (1936-1939) , publié pour la première fois en chinois traditionnel à Taiwan en 2001 (et développé en 2015 ), et en espagnol et en chinois simplifié en 2013, avec de nouveaux éléments ajoutés, qui sont maintenant mis en évidence.

« L’appel aux armes de Tsou » était un film documentaire réalisé aux États-Unis

« Je pense que c’était autour de 1986, nous avons vu « le bon combat »[Le bon combat de Tsou] dit Len, notant que le document portait sur la Brigade Abraham Lincoln, un bataillon de soldats américains qui était allé en Espagne. «Nous avons été très surpris que tant de volontaires du monde entier se soient enrôlés. Ensuite, notre intérêt pour les brigades internationales a commencé et nous avons appris tout ce que nous pouvions.

Cette année-là était celle du 50e anniversaire du début de la guerre, et les vétérans de la Brigade Abraham Lincoln ont publié un livret pour commémorer l’occasion. Il contenait une liste complète des volontaires.

« Len et moi avons jeté un coup d’œil et avons vu qu’il y avait trois noms chinois », explique Hwei-Ru Tsou. «Nous avons été stupéfaits. Les Chinois de l’époque se battaient pour leur propre survie – essayant de rejeter l’agression japonaise.

En amour et en guerre: une lune de miel à Hong Kong pour Ernest Hemingway et Martha Gellhorn 13.2.2016

Une graine avait germé et les deux chercheurs ont creusé plus profondément. Avec les nombreux vétérans de guerre qui étaient en train de vieillir, les chercheurs ont dû se déplacer rapidement, se rendant plusieurs fois en Espagne, en Chine, en France, aux Pays-Bas, en Bulgarie, en Allemagne et dans d’autres pays pour interviewer d’anciens soldats, d’anciens volontaires, de la famille et des amis et affiner les informations parmi le marasme des documents officiels.

Ils ont découvert que les Chinois étaient issus de toutes les couches, certains issus de familles de fonctionnaires, d’autres issus des plus petits ouvriers et agriculteurs illettrés. Comme leur nombre était relativement faible, il n’y avait pas de brigade chinoise officielle en Espagne et ils combattaient dans des bataillons d’autres nations, généralement choisis en fonction de leurs compétences linguistiques.

Bien que les fascistes de Franco aient le pouvoir de leur côté, les républicains ne sont pas complètement seuls: ils reçoivent une aide matérielle et plus de 2 000 soldats en provenance de l’Union soviétique.

Mao Zedong a envoyé une lettre ouverte de soutien aux républicains en mai 1937.

« S’il n’y avait pas le fait que nous ayons l’ennemi japonais en face de nous », écrit Mao, « nous rejoindrions sûrement vos troupes ».

Ce que Mao ne savait peut-être pas, c’est qu’à ce moment-là, un certain nombre de Chinois étaient déjà là.

Le chemin de Zhang vers l’Europe a commencé dès 1917, lorsque – à l’époque de la Première Guerre mondiale – la Grande-Bretagne et la France ont recruté plus de 100 000 Chinois pour travailler dans des usines dont le personnel régulier se battait désormais sur le front. Né dans l’extrême pauvreté en 1893, Zhang – un orphelin adolescent, sans emploi, analphabète et désespéré – s’était inscrit à bord d’un navire rempli de près de 2000 autres Chinois à destination de Marseille.

<< Pour le Détachement chinois de la Brigade internationale. Union des peuples d’Espagne et de Chine! Mettons fin à l’ennemi commun de l’humanité – LES FASCISTES! Chou-yen, Chow En-la, Peng Teh-Hwei >>

Après un épuisant voyage de 70 jours par mer, Zhang est allé travailler dans une papeterie française. Cependant, en moins d’un an, l’Allemagne s’était rendue, la Première Guerre avait pris fin et les travailleurs chinois étaient excédentaires pour les besoins français. La plupart ont été renvoyés chez eux.

Sans famille et sans perspectives en Chine, Zhang a décidé de rester et de tenter sa chance, faisant les travaux les plus désagréables et dangereux (déterrer des cadavres ou faire exploser des bombes à gaz non explosées, par exemple) que les Français évitaient.

Également originaire du Shandong, fort et courageux, Liu Jingtian était né en 1890. Après avoir quitté l’armée chinoise, il s’est également rendu en France en 1917, il est resté à la fin de la guerre et en 1924, lui et Zhang (de plus un autodidacte qui enseignait le Français) a obtenu un emploi stable à l’usine automobile Renault à l’ouest de la banlieue parisienne [ghetto] de Boulogne-Billancourt. Comme de nombreux travailleurs de l’industrie du moment, ils ont rejoint le Parti communiste français et, lorsque la guerre civile espagnole a éclaté, ils ont abandonné les outils, pour traverser les Pyrénées à pied et pour combattre le fascisme.

Zhang et Liu sont arrivés en Espagne en novembre 1936, et bien qu’il aient demandé de devenir mitrailleurs de la Brigade internationale, en raison de leur âge (tous deux dans la quarantaine), ils ont été affectés à des équipes médicales en tant que brancardiers, souvent chargés de secourir les soldats blessés sous le feu ennemi. Comme décrit dans le timbre, Zhang a été blessé à la poitrine, aux épaules et aux mains lors de l’exercice de ses fonctions. Une photographie dramatique au cœur de la bataille qui montre Liu sauvant un soldat blessé a également été publiée dans le journal espagnol Frente Rojo, a ensuite été saluée en reconnaissance de son héroïsme.

«A cette époque, il était probable que s’ils partaient ils ne retrouveraient pas leur travail [chez Renault à Paris]. Ils pourraient même ne pas être en mesure de rentrer en France « , explique Hwei-Ru Tsou », mais ils y sont quand même allés, car c’était un combat très important. Ces deux gars n’étaient pas jeunes, ils étaient tous les deux célibataires, et ils se sont dit: « Si les travailleurs français partent, quand ils ont des familles, ils ont des enfants, alors nous y allons aussi. » Ils étaient extraordinaires, et aussi très chers à leurs collègues. Ils ont été très courageux ».

Dans la Brigade Abraham Lincoln, il y avait Zhang Ji du Minnesota et Chen Wenrao de New York, qui étaient également de Chine. Chen, né dans la province du Guangdong et tué dans la sanglante bataille de Gandesa, en 1938, à l’âge de 25 ans. Zhang, cependant, a survécu à la guerre d’Espagne.

Issu d’une famille instruite relativement privilégiée de la province du Hunan, Zhang Ji avait quitté la Chine pour San Francisco en 1918, recevant le titre d’ingénieur minier de l’Université du Minnesota en 1923. Après la crise financière de 1929, ayant perdu son emploi d’ingénieur et s’étant radicalisé, il a rejoint le Parti communiste américain en 1935. En mars 1937, à l’âge de 37 ans – Zhang Ji est monté à bord du paquebot SS Paris à New York et s’est dirigé vers la France, puis a traversé les Pyrénées en Espagne. Grand, maigre et disgracieux, et pas physiquement le plus fort des volontaires, Zhang Ji a d’abord été affecté comme chauffeur de camion, avant d’assumer les fonctions de secrétaire.

Décrit dans « L’appel de l’Espagne » comme un médecin sino-indonésien silencieux et mystérieux, Bi Daowen (également connu sous le nom indonésien Oncle Oen Bik) de Java, avait 31 ans lorsqu’il est arrivé en Espagne en septembre 1937.

Alors que l’un des hommes politiques les plus fervents parmi les Chinois, mince, avec des jumelles, était Xie Weijin, né dans la province du Sichuan en 1899. Xie a participé au quatrième mouvement anti-impérialiste à Shanghai en 1919 avant de venir en France.

Dans les années 1920, il rejoint la Ligue de la jeunesse communiste en Europe et le Parti communiste de la branche européenne chinoise, et une photo prise lors d’une réunion à Berlin en 1927 montre Xie offrant une bannière avec la légende «De Hong Kong et de Kowloon les travailleurs font la grève» au leader communiste allemand Ernst Thalmann, abattu par ordre exprès d’Hitler dans le camp de concentration de Buchenwald en 1944.

Xie est allé en Espagne en avril 1937. Dans une lettre au Parti communiste espagnol, il a écrit: «Je suis arrivé en Espagne non pas pour un court séjour, mais pour aller sur le front de la bataille. Je ferai de mon mieux pour me battre en tant que soldat. J’espère que le comité m’accordera ce droit et me laissera rejoindre les Brigades internationales comme beaucoup d’autres camarades étrangers.

Xie est devenu mitrailleur avec le bataillon autrichien, mais a été retiré de la ligne de front par un tir qui a traversé sa jambe droite, sous le genou.

Selon l’enquête de Tsou, Chen Agen était peut-être le seul volontaire chinois venu en guerre directement de Chine. Chen, en fait, fuyait les autorités après avoir organisé un syndicat à Shanghai. En se rendant en Europe en 1937, un cuisinier vietnamien – on dit que c’était Ho Chi Minh – a convaincu Chen avec ses récits sur l’intrépidité antifasciste espagnole, alors il s’est rendu là-bas pour se battre; seulement pour être capturé et mis au travail en tant que prisonnier de guerre servant de travail.

Avec un embargo sur les armes, conformément à la politique de non-intervention de nombreux pays, en 1938, les républicains battaient en retraite et, en octobre, le commandement ordonna la dissolution des Brigades internationales, dans l’espoir [d’excuse] de convaincre les alliés étrangers des nationalistes [fascistes] de retirer leurs troupes; mais ce fut en vain, et la guerre prit officiellement fin le 1er avril 1939, avec la victoire des nationaux.

Le destin des volontaires des Brigades internationales chinoises après la guerre

L’histoire des volontaires des Brigades Internationales fut aussi variée que leurs origines.

Chen n’a été libéré de prison qu’en 1942 et sa trace s’est rapidement perdue à Madrid.

Zhang Ji a fui l’Espagne après la dissolution des Brigades internationales et est arrivé à Hong Kong où, en mars 1939, à partir de ses expériences de la guerre civile espagnole il a publié les « histoires espagnoles » dans le mensuel Tien Hsia.

Chang avait écrit son désir de rejoindre la VIIIe armée de Mao à son retour en Chine, mais on ne sait pas s’il y est parvenu – les Tsou n’ont trouvé aucune trace de ses allées et venues après Hong Kong.

Bi était enrôlé en Chine et en 1940, il était à Yanan avec les troupes de Mao. Bi était l’un des volontaires étrangers qui sont revenus et ont été vénérés comme » les médecins espagnols », soutenant l’effort de guerre de la Chine contre le Japon. Les médecins étaient arrivés en Chine de Pologne, d’Allemagne, du Canada, de Grande-Bretagne, d’Inde et de nombreux autres pays, et avaient servi sur les champs de bataille espagnols. Bi est resté à Yanan jusqu’en 1945 après la capitulation japonaise, a travaillé en Union soviétique avant de retourner en Indonésie, où il a été condamné à l’ostracisme pour ses actions révolutionnaires et ses convictions politiques. On n’a plus entendu parler de lui après 1966, un an après le coup d’État militaire de Suharto, et on soupçonne que Bi est été exécuté.

« Quand je l’ai entendu, j’ai pleuré », raconte Hwei-Ru Tsou. «Je venais à peine de faire connaissance avec lui. Je le sentais très proche de moi. Plus tard, j’ai beaucoup appris sur sa vie, non seulement en Espagne mais aussi en Chine. Je sentais que ce grand homme avait été oublié, non seulement par son propre peuple, le peuple indonésien et ses compagnons, mais aussi par le monde. C’était un homme qui vivait de ses idéaux et avait une grande valeur. C’était un homme incroyable.

Début 1939, Xie fait partie des centaines de milliers de réfugiés républicains qui ont fui en France, où ils ont été enfermés dans le célèbre camp de concentration de Gurs pendant huit mois avant de rentrer en Chine via Singapour, Hong Kong et le Vietnam. Xie a combattu avec l’Armée rouge contre les Japonais. Avec un temps de travail en tant qu’ingénieur pour l’armée de l’air chinoise dans les années 1950 et au début des années 1960. En 1965, cependant, Xie a été purgé par le Parti communiste et accusé de révisionniste en raison de son implication avec des étrangers en Europe. Il est décédé d’un cancer en 1978, n’ayant pas été «réhabilité».

Liu est arrivé à Yanan à la fin de 1939 et a été admis au Parti communiste en 1946. Il est connu pour avoir travaillé sur des projets de construction, y compris les [ grottes ] archéologiques de Yaodong pour lesquelles Yanan est devenu célèbre, mais sa trace s’est perdue.

Questions / Réponses: le sort de 200 000 travailleurs chinois en Russie pendant la Première Guerre mondiale 7.8.2014

Et l’affiche du garçon de l’Empreinte?

Selon Hwei-Ru Tsou, lorsque des volontaires internationaux se sont retirés en 1938, Zhang Ruishu est retourné à Paris et a été rapidement arrêté par le gouvernement français. Enfin libéré avec l’aide du Parti communiste français, ses anciens collègues et syndicalistes de Renault ont payé son billet de bateau pour la Chine en 1939. À partir de 1949, il a occupé divers postes administratifs pour l’agence de presse Xinhua, prenant sa retraite en 1958. Dix ans plus tard, seul et oublié, il s’enferme dans sa maison et décède la même année, à l’âge de 75 ans.

Pour Hwei-Ru Tsou, les expériences des volontaires chinois, qui se sont battus – et dans certains cas sont morts – pour leurs croyances internationalistes de l’autre côté de la planète de leur patrie, ne sont pas une simple histoire, ce sont des exemples qui brillent dans un monde généralement secoué par les tempêtes politiques et l’intolérance croissante.

« Leurs histoires – de nos jours – sont très importantes », dit-elle. «La situation à cette époque – avec Hitler et Mussolini se levant au-dessus de l’Europe, la situation économique et politique à cette époque – pourrait revenir, et nous en voyons des signes dans certaines parties du monde.

«Ces histoires peuvent nous aider à rester vigilants.»