García Linera: Les auteurs du Coup d’Etat ont peur du projet socialiste

Des nouvelles de la Bolivie et de la contre-offensive dans un pays dans lequel les auteurs du coup d’Etat continuent à faire régner la terreur tout en se divisant dans des querelles internes et en faisant des procès au Mexique, à l’Espagne coupables de soutenir le gouvernement légitime d’Evo. Tout cela ne tient que par la terreur et la volonté des Etats-Unis, c’est toute la région Amérique latine que les USA et l’oligarchie mettent ainsi à feu et à sang. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoire et societe)