Cuba, le pacte d’amour

Hier sur la 5 un magnifique reportage sur Cuba, enfin quelque chose qui rend justice à l’île et ses habitants, leur courage, leur ténacité, mais aussi l’extraordinaire solidarité, la tendresse, l’aide mutuelle tout cela fait la plus extraordinaire des révolutions… Ceux qui ont eu la chance de la vivre en sont ressortis plus forts, plus confiants en l’humanité et en son devenir. C’est ce que j’ai tenté de faire partager dans mes mémoires et j’ai intitulé le chapitre : Cuba, un pacte d’amour. Il s’agit bien sûr dans le cadre d’une autobiographie de l’autre visage de l’homme aimé, le communiste, le héros, mais celui qui revendiquait « une vie cachée » dans les geôles de la Gestapo comme celles de Batista. Mais il s’agit de bien autre chose, de ce pays magique, de cette île héroïque et c’est ce que restitue ce reportage qui a pénétré l’âme cubaine.

Peut-être que l’on comprendra que je ne puisse pardonner à ceux qui tout en se revendiquant pour leur bénéficie personnel de l’héritage des héros communistes, eux les lâches, les vendus ont osé accabler ces gens-là alors qu’ils étaient lancés dans ce bricolage humaniste, cette grandeur de l’ordinaire. Ce sont les mêmes qui ont léché les pieds et le reste de Mitterrand et de tous les pouvoirs par goût du confort et de leur petite notoriété et qui continueront jusqu’à la fin parce qu’ils sont pourris jusqu’à la moelle. A ceux-là, je ne pardonnerai jamais parce qu’ils ont fait la preuve de leur petitesse et de leur lâcheté. Cuba irradie et crée une sorte de contagion de l’espérance à partir du plus humble des Cubains voilà ce que montre ce film qu’il faudrait pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux.

voici le reportage, merci au camarade qui l’a trouvé: Patrick Armène (entre nous je crois que cela veut dire Erevan du côté de Manouchian)

