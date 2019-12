Un vétéran à Pékin par Polo Higinio

Voici d’un ami espagnol ce rappel de ce que la Chine socialiste a dû traverser pour devenir la deuxième puissance du monde et pouvoir choisir sa voie. J’ai cherché une illustration pour ce texte qui n’en comportait pas et je l’ai trouvée dans un article en français intitulé : la Chine célèbre soixante et dix ans de tyrannie. L’arrogance et l’inculture historique de l’occident est toujours la même, elle trouve malheureusement des relais dans une opinion publique que l’on abrutit d’ignorance et de vanité d’esclaves.traduit par danielle Bleitrach pour histoire et societe

Mundo obrero

Quand Guan Maolin, un vétéran de l’Armée populaire de libération, s’est retrouvé à proximité de la place Tiananmen à Pékin à bord d’un des autobus découverts qui avait conduit d’autres anciens à participer à la grande parade du 70e anniversaire de la République populaire de Chine, lorsqu’il a entendu l’ Ode au drapeau rouge , poème symphonique que Lü Qiming a composé en 1965,il n’a pu retenir retenir ses larmes. Des unités de l’Armée populaire de libération étaient en train de défiler devant le président Xi Jinping et les dirigeants du Parti communiste et du gouvernement du pays, devant toute la Chine et face au monde, et les plus émus et heureux étaient les jeunes et les vétérans comme Guan Maolin. Le pays entier a perçu son émotion: plus de cent millions de personnes ont vu ses photos sur le réseau social Sina Weibo, qui compte cinq cent millions d’utilisateurs.

Guan Maolin est né l’année où Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne, lorsque le Japon fasciste a occupé la Mandchourie et que la Chine saignait de mille plaies. Le militarisme japonais a agi en Chine d’une manière similaire aux nazis en Europe, avec des sinistres camps de la mort, des expériences médicales criminelles avec des prisonniers, l’utilisation d’armes chimiques et provoquant des massacres effrayants comme celui de Nanjing, en 1937, lorsque plus de trois cents mille chinois ont été tuées dans une orgie de sang: les soldats japonais ont violé et tué des milliers de femmes, pillé et incendié leurs maisons, brûlé vive de nombreuses personnes en les aspergeant d’essence, et n’ont même pas hésité à en enterrer beaucoup vivantes, en décapitant les enfants et embrochant l avec leurs baïonnettes des bébés jetés en l’air, dans un jeu sinistre et criminel. Les fossoyeurs ont enterré plus de 150 000 corps avec les mains liées dans le dos. Ce fut une épreuve atroce pour la Chine.

L’une des cultures les plus brillantes et sophistiquées de l’humanité avait été soumise à l’humiliation de voir la Grande-Bretagne introduire l’opium en Chine, se comportant comme un État cruel de trafiquants de drogue qui a créé plus de cent millions de toxicomanes, déclenchant les guerres de la opium ; elle a été contrainte d’assister au bombardement de ses villes par les canonnières occidentales, au vol de Hong Kong et de quartiers d’autres villes; elle a dû subir le tristement célèbre panneau dans les concessions occidentales qui interdisait l’entrée aux « chiens et chinois ». Par la suite, elle a dû subir l’incroyable paternalisme avec lequel, dans l’après-guerre a été collecté du « papier d’argent pour les Chinois » en Occident, et le summum de l’arrogance avec laquelle les États-Unis prétendirent ouvrir des relations avec la Chine, sans la considérer comme une égale.

Lorsque la République populaire a été proclamée, la population chinoise avait une espérance de vie de trente-cinq ans, plus de quatre-vingts pour cent de ses habitants étaient analphabètes et le pays était beaucoup plus pauvre que l’Inde misérable: elle atteignait à peine la moitié de son PIB par habitant. Depuis lors, la Chine a éradiqué la pauvreté, fait de ses villes les plus modernes du monde, a pu explorer l’espace et possède le plus grand réseau de trains à grande vitesse de la planète. Entre beaucoup d’autres choses. Mao Zedong l’a dit, en 1949, sur le quai devant la grande place Tiananmen: « Le peuple chinois s’est redressé ». Les sept décennies de la République populaire n’ont pas été faciles, il y a eu des moments difficiles et les Chinois ont appris d’énormes erreurs et absurdités comme la « révolution culturelle » et affronté les menaces de guerre nucléaire, jusqu’à devenir l’une des principales puissances de la planète, en développant la science et la technologie, en préservant son propre chemin vers le socialisme. Et ils ont montré que les travailleurs pouvaient diriger le monde, comme ils l’ont fait dans le pays le plus peuplé de la terre.

L’ Ode au drapeau rouge a été composée pour rappeler le sacrifice du peuple chinois lors de la fondation de la République populaire: «Drapeau rouge à cinq étoiles, tu es ma fierté.» C’est pourquoi Guan Maolin ne pouvait retenir ses larmes: avec simplicité, il a expliqué plus tard ses pleurs parce que ses amis, vétérans révolutionnaires ( pour certains d’entre eux, analphabètes, il avait écrit les lettres dans leur jeunesse), n’étaient plus en vie pour voir la prospérité et la force de la nouvelle Chine: « C’est pourquoi je ne peux pas arrêter de pleurer » . En plus du souvenir de ses camarades, sûrement à cause de ses yeux fatigués défilait la ristesse des temps disparus, la force de la Chine socialiste et la fierté d’avoir participé à l’une des plus grandes épopées de l’histoire de l’humanité.

