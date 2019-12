Un texte  de Mao pour l’anniversaire de Mao

comme le disent les Chinois, il y a eu 70% de bon chez Mao et ils se gardent bien de préciser les 30% d’erreurs, c’est exactement ce que Mao pensait de Staline… Adopter ce genre de bilan présente l’avantage de ne pas donner aliment au négationnisme du parlement européen qui sous couvert d’identifier communisme et nazisme non seulement raconte n’importe quoi, mais en fait a pour but de blanchir le nazisme et de faire porter tous ses coups contre le communisme et sa capacité de résistance à la politique aujourd’hui en oeuvre et contre laquelle se révoltent les peuples. Outre le fait que ces gens dans la phase de la conquête de la Révolution ont beaucoup à nous apprendre (note de danielle Bleitrach)

Affiche des années 60 de Mao.

Pour marquer le 126e anniversaire de la naissance du révolutionnaire chinois Mao Zedong, le 26 décembre, Fight Back News Service fait circuler son discours souvent cité en 1945 au 7e Congrès du Parti communiste chinois, «Le vieil homme insensé qui a enlevé les montagnes . «

Nous avons eu un congrès très réussi. Nous avons fait trois choses. Premièrement, nous avons décidé de la ligne de conduite de notre Parti, qui consiste à mobiliser hardiment les masses et à étendre les forces populaires afin que, sous la direction de notre Parti, elles vainquent les agresseurs japonais, libèrent tout le peuple et construisent un nouveau … Chine démocratique. Deuxièmement, nous avons adapté la nouvelle Constitution du Parti. Troisièmement, nous avons élu l’organe dirigeant du Parti – le Comité central. Notre tâche est désormais de diriger l’ensemble des membres dans la mise en œuvre de la ligne du Parti. Le nôtre a été un congrès de victoire, un congrès d’unité. Les délégués ont fait d’excellents commentaires sur les trois rapports. De nombreux camarades ont entrepris l’autocritique; avec l’unité comme l’unité objective a été réalisée par l’autocritique. Ce congrès est un modèle d’unité,

A la clôture du congrès, de nombreux camarades partiront pour leurs postes et les différents fronts de guerre. Camarades, où que vous alliez, vous devez propager la ligne du congrès et, à travers les membres du Parti, l’expliquer aux larges masses.

Notre objectif en propageant la ligne du congrès est de renforcer la confiance de tout le Parti et de tout le peuple dans le certain triomphe de la révolution. Nous devons d’abord élever la conscience politique de l’avant-garde pour que, résolus et sans peur du sacrifice, ils surmontent toutes les difficultés pour remporter la victoire. Mais ce n’est pas assez; nous devons également éveiller la conscience politique de tout le peuple afin qu’il puisse se battre volontiers et volontiers avec nous pour la victoire. Nous devons licencier tout le peuple avec la conviction que la Chine n’appartient pas aux réactionnaires mais au peuple chinois. Il y a une ancienne fable chinoise appelée « Le vieil homme insensé qui a enlevé les montagnes ». Il raconte l’histoire d’un vieil homme qui vivait dans le nord de la Chine il y a très longtemps et qui était connu comme le vieil homme stupide de North Mountain. Sa maison face au sud et au-delà de sa porte se tenaient les deux grands pics, Taihang et Wangwu, obstruant le chemin. Il a appelé ses fils et, houe à la main, ils ont commencé à creuser ces montagnes avec une grande détermination. Une autre barbe grise, connue sous le nom de vieil homme sage, les a vus et a dit avec dérision: « Quelle stupidité de votre part! Il est tout à fait impossible pour vous rares de déterrer ces deux immenses montagnes. » Le vieil homme insensé répondit: « Quand je mourrai, mes fils continueront; quand ils mourront, il y aura mes petits-fils, puis leurs fils et petits-fils, et ainsi de suite à l’infini. Aussi élevés soient-ils, les montagnes ne peuvent croître plus haut et avec chaque bit que nous creusons, ils seront d’autant plus bas. Pourquoi ne pouvons-nous pas les éliminer? » Ayant réfuté le mauvais point de vue du vieil homme sage, il a continué à creuser tous les jours, inébranlable dans sa conviction. Dieu a été touché par cela, et il fit descendre deux anges, qui emportèrent les montagnes sur leur dos. Aujourd’hui, deux grandes montagnes reposent comme un poids mort sur le peuple chinois. L’un est l’impérialisme, l’autre le féodalisme. Le Parti communiste chinois a depuis longtemps décidé de les déterrer. Nous devons persévérer et travailler sans cesse, et nous aussi, nous toucherons le cœur de Dieu. Notre Dieu n’est autre que les masses du peuple chinois. S’ils se lèvent et creusent avec nous, pourquoi ces deux montagnes ne peuvent-elles pas être nettoyées? Notre Dieu n’est autre que les masses du peuple chinois. S’ils se lèvent et creusent avec nous, pourquoi ces deux montagnes ne peuvent-elles pas être nettoyées? Notre Dieu n’est autre que les masses du peuple chinois. S’ils se lèvent et creusent avec nous, pourquoi ces deux montagnes ne peuvent-elles pas être nettoyées?

Hier, lors d’un entretien avec deux Américains qui partaient pour les États-Unis, j’ai dit que le gouvernement américain tentait de nous miner et que cela ne serait pas autorisé. Nous nous opposons à la politique du gouvernement américain de soutenir Chiang Kai-shek contre les communistes. Mais nous devons faire une distinction, d’une part, entre le peuple des États-Unis et son gouvernement et, d’autre part, au sein du gouvernement américain, entre les décideurs et leurs subordonnés. J’ai dit à ces deux Américains: « Dites aux décideurs de votre gouvernement que nous vous interdisons aux Américains d’entrer dans les zones libérées parce que votre politique est de soutenir Chiang Kai-shek contre les communistes, et nous devons être sur nos gardes. Vous peut venir dans les zones libérées si votre objectif est de combattre le Japon, mais il doit d’abord y avoir un accord. Nous ne vous autoriserons pas à fouiner partout. Depuis que Patrick J. Hurley [1] s’est déclaré publiquement contre la coopération avec le Parti communiste chinois, pourquoi voulez-vous toujours venir rôder dans nos zones libérées? »

La politique du gouvernement américain de soutenir Chiang Kai-shek contre les communistes montre la bravoure des réactionnaires américains. Mais toutes les intrigues des réactionnaires, qu’ils soient chinois ou étrangers, pour empêcher le peuple chinois de remporter la victoire sont vouées à l’échec. Les forces démocratiques sont aujourd’hui le principal courant du monde, tandis que la réaction n’est qu’un contre-courant. Le contre-courant réactionnaire essaie de submerger le courant principal de l’indépendance nationale et de la démocratie populaire, mais il ne peut jamais devenir le courant principal. Aujourd’hui, il y a encore trois contradictions majeures dans le vieux monde, comme Staline l’a souligné il y a longtemps: premièrement, la contradiction entre le prolétariat et la bourgeoisie dans les pays impérialistes; deuxièmement, la contradiction entre les diverses puissances impérialistes, et troisièmement, la contradiction entre les pays coloniaux et semi-coloniaux et les pays métropolitains impérialistes. [2] Non seulement ces trois contradictions continuent d’exister, mais elles deviennent de plus en plus aiguës et répandues. En raison de leur existence et de leur croissance, le temps viendra où le contre-courant réactionnaire anti-soviétique, anti-communiste et anti-démocratique qui existe encore aujourd’hui sera balayé.

En ce moment, deux congrès se tiennent en Chine, le sixième congrès national du Kuomintang et le septième congrès national du Parti communiste. Ils ont des objectifs complètement différents: l’un vise à liquider le Parti communiste et toutes les autres forces démocratiques en Chine et ainsi plonger la Chine dans les ténèbres; le but de l’autre est de renverser l’impérialisme japonais et ses laquais, les forces féodales chinoises, et de construire une Chine nouvelle-démocratique et ainsi de conduire la Chine à la lumière. Ces deux lignes sont en conflit l’une avec l’autre. Nous croyons fermement que, dirigé par le Parti communiste chinois et guidé par la ligne de son septième Congrès, le peuple chinois remportera la victoire complète, tandis que la ligne contre-révolutionnaire du Kuomintang échouera inévitablement.

REMARQUES

1. Patrick J. Hurley, un politicien réactionnaire du Parti républicain, a été nommé ambassadeur américain en Chine vers la fin de 1944. En novembre 1945, il a été contraint de démissionner parce que son soutien à la politique anticommuniste de Chiang Kai-shek a suscité la ferme opposition de le peuple chinois. La déclaration ouverte de Harley contre la coopération avec le Parti communiste chinois a été faite le 2 avril 1945 lors d’une conférence de presse du département d’État américain à Washington. Pour plus de détails, voir « The Hurley-Chiang Duet Is a Flop », pp. 281-84 de ce volume.

2. Voir JV Staline, « Les fondements du léninisme », Works, Eng. éd., FLPH, Moscou, 1953, vol. VI, pp. 74-82.