Mais sacré bon dieu qu’ils dégagent et vite du secteur international du PCF

ces gens là sont insupportables, je parle de ceux qui avec le maximum d’incompétence et l’allégeance à la CIA qui les caractérise prétendent s’occuper du secteur international du PCF .et dont l’idéologie type pGE s’est répandu dans la presse communiste. Lina Sankari divulgue dans l’humanité où certains n’attendent que ça la propagande de la CIA sur la Chine Comme le dit Hervé Fuyet en transmettant cette information : https://www.parismatch.com/…/La-Chine-dement-la-condamnatio…

« Contrairement à l’article de Lina Sankari, dans l’Huma du 17 décembre 2019, qui répète les âneries criminelles de la CIA.«

Ces gens là, il y a les mêmes dans ma propre fédération ne mènent plus que des combats d’arrière garde et arrivent encore là où ils ont des positions à faire régner mensonge et censure, mais ils ont perdu toute crédibilité, alors que l’on arrête de les laisser entretenir l’ambiguïté. L’humanité a longtemps été aux mains d’une petite troupe de courtisans qui prétendaient nous imposer les vieux fonds du mitterrandisme, des gens qui mentent autant sur ce qui se passe dans le monde que sur notre passé. L’humanité tente de regagner une certaine combativité et le lectorat perdu par écœurement, il faut donc qu’elle arrête d’adopter les positions de l’UE, parce que c’est bien là le problème de ces gens-là, ils relaient la propagande sur le « totalitarisme » émanant de l’UE.

Il est clair que les Etats-Unis se sont lancés dans une guerre commerciale et plus contre la Chine dont le développement menace leurs positions hégémoniques dans le pillage du monde; une fois de plus ils accompagnent leur guerre d’une propagande idéologique destinée à légitimer toutes leurs intrusions et leurs sanctions. Ils tentent d’enrôler dans leur propagande leurs vassaux occidentaux. Ils renouvellent l’opération contre l’URSS dans les années 1980, alors même qu’à partir du Chili, de son coup d’Etat de ses tortures ils développaient le pilage néo-libéral. Alors même que les Etats-Unis recommencent en Amérique latine leur politique de blocus, de coup d’Etat par des golpistes d’extrême-droite, ils essayent d’ouvrir un front idéologique en Chine contre le communisme.

Nous avons ici même à plusieurs reprises analysé la situation en pays Ouïghour en tenant compte de ce que la Chine disait de cette zone dans lequel s’était développé un terrorisme venu de l’Asie centrale et des bases américaines, une zone avec huit frontières où il y avait eu des attentats meurtriers contre la population qui si elle a une forte minorité Ouïghour est également habitée par d’autres ethnies chinoises qu’elles soient Han ou musulmanes sans aucun problème de radicalisation. A la suite d’observations sur le terrain, y compris par Marianne qui parle Chinois nous avons remis en cause les chiffres fantaisistes depuis revus à la baisse de 2 millions de déportés sur un population OuÏghours entre 6 et 8 millions sur 21 millions d’habitants de la région autonome. En revanche, les Chinois affirment qu’ils ont conçu des programmes de « formation » pour lutter contre la radicalité et le fait que la dite population avait un niveau de diplôme et de formation technologique inférieure à l’ensemble de la population. Premièrement comme nous l’avons dit nous ne sommes pas assurés que ceux qui suivent cette formation soient tous volontaires, deuxièmement la lutte contre les attentats terroristes dans un pays visé par les Etats-Unis et leurs véritables alliés dits islamistes et vrai fascistes ne doit pas être condamné en Chine et tout autoriser en Israël ou à Paris.

La premier principe est que la Chine est un pays souverain. et que les Etats-Unis et les autres occidentaux sont mal venus de donner des leçons de droits de l’homme.

Parce que de toute manière, une presse communiste devrait prendre avec des pincettes « toute information » destinée à renforcer cette guerre idéologique et avoir au moins conscience de la volonté chinoise de ne plus accepter d’ingérence occidentale sur son territoire comme le relevait un article traduit aujourd’hui même d’un camarade espagnol sur l’histoire de la Chine :

Avoir à répéter ce genre de chose prouve l’état dans lequel est tombé en matière d’analyse internationale le journal l’humanité et d’autres.

La Chine dément la condamnation à mort d’un universitaire ouïghour Paris Match | Publié le 27/12/2019 à 10h33 La Rédaction , par AFP Manifestation en soutien aux Ouïghours à Hong Kong, le 22 décembre 2019.Lucy Nicholson / Reuters Après une demande publique d’information d’experts de l’ONU, la Chine a démenti que l’universitaire ouïghour Tashpolat Tiyip ait été condamné à mort. Le gouvernement chinois a démenti vendredi qu’un universitaire ouïghour, arrêté en 2017, ait été condamné à mort, après une demande publique d’information d’experts de l’ONU. Dans un communiqué publié jeudi, des rapporteurs spéciaux de l’ONU ont exprimé leur « inquiétude » quant au sort de Tashpolat Tiyip, ancien président de l’Université du Xinjiang, région à majorité musulmane du nord-ouest de la Chine, arrêté en 2017 alors qu’il se rendait à une conférence en Allemagne. Selon ces experts, « des informations ont fait état de sa condamnation à mort avec un sursis de deux ans après avoir été reconnu coupable, dans un procès à huis clos, de séparatisme ». Interrogé lors d’un point de presse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, a déclaré que le procès de M. Tiyip était en cours et qu’il était poursuivi pour corruption. « Ses droits et celui de son avocat commis d’office sont garantis par la loi », a-t-il assuré. M. Geng a appelé les experts de l’ONU à exercer leur mandat « en toute impartialité » et « à s’abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures des Etats ». « Détention au secret, disparitions forcées et procès secrets » Les experts de l’ONU ont demandé à ce que le lieu de détention de M. Tiyip soit rendu public et que sa famille soit autorisée à lui rendre visite. « La détention au secret, les disparitions forcées et les procès secrets n’ont pas leur place dans un pays régi par l’État de droit », ont déclaré les rapporteurs spéciaux, parmi lesquels Agnès Callamard (exécutions extrajudiciaires), Fernand de Varennes (minorités) et Ahmed Shaheed (liberté de religion). Ces experts s’inquiètent de « la situation d’autres détenus, qui semblent être principalement des membres de la communauté ouïghoure (…) détenus sans inculpations ou pour des chefs d’accusation inconnus dans un certain nombre d’établissements » au Xinjiang. Des organisations de défense des droits de l’Homme accusent Pékin d’avoir interné un million de musulmans dans des camps de rééducation politique dans cette vaste région en proie à des attentats imputés à des séparatistes ou des islamistes ouïghours. Le régime communiste dément ce chiffre et parle de « centres de formation professionnelle » destinés à lutter contre la radicalisation.