Mais qu’est-ce qu’ils en foutent? Fréquemment, hier encore quelqu’un m’a dit: les capitalistes donnent du travail… Quel travail? l’homme le plus riche est Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Amazon, les électriciens en grève ont interrompu son courant en France pour dire les conditions de travail de ses employés, mais ils auraient aussi bien pu dénoncer la destruction des centres villes que ce modèle impose. En fait quand on considère tous les aspects parasites du capital aujourd’hui, des richissismes, l’illustration ci-dessous qui reproduit une estampe bien connue de la Révolution française avec le poids que les parasites faisaient peser sur le travailleur productif paysan, le fardeau est sans commune mesure, c’est l’équivalent d’un immeuble de publicité, de financement, de spéculations, de lobbys qui pèse sur chaque travailleur productif et ce non seulement dans le travail, mais dans la vie hors travail, attaquer les droits à a retraite, la protection sociale fait partie de ce fardeau, c’est peut-être la chose qu’i est la plus difficile à faire comprendre et qui nourrit l’extrême-droite: on voit bien la petite vénalité et corruption de la valetaille politicienne mais on ne meure pas le poids que le capital pèse sur notre vie (note de Danielle Bleitrach pour histoire et societe) Les 500 personnes les plus riches du monde ont augmenté leur fortune de 1,2 billion de dollars en 2019

Parmi les principaux gagnants de l’année figurent Mark Zuckerberg et Bill Gates, qui ont respectivement accru leur richesse de 27,3 milliards de dollars et 22,7 milliards de dollars.Le magnat français Bernard Arnault, le troisième plus riche du monde, a augmenté sa richesse de 36,5 milliards de dollars en 2019.L’homme le plus riche de France devient la troisième personne au monde à détenir plus de 100 000 millions de dollars

Les 500 personnes les plus riches du monde ont augmenté leur fortune de 1,2 billion de dollars en 2019, selon le nouvel indice Bloomberg Billionaires. De cette façon, leur richesse totale a augmenté de 25% et atteint la somme astronomique de 5,9 billions de dollars. Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Amazon, reste la personne la plus riche du monde après avoir perdu environ 8 milliards de dollars en raison de son divorce . En effet, son ex-femme MacKenzie se classe désormais au 25e rang de l’indice Bloomberg, avec 37,5 milliards de dollars. Parmi les principaux gagnants de l’année figurent Mark Zuckerberg, dont la fortune a augmenté de 27,3 milliards de dollars, et Bill Gates, qui est 22,7 milliards de dollars plus riche qu’il ne l’était au début de l’année. Le magnat français Bernard Arnault, le troisième plus riche du monde, a augmenté sa richesse de 36,5 milliards de dollars en 2019.L’homme le plus riche de France devient la troisième personne au monde à détenir plus de 100 000 millions de dollars La fortune de Bernard Arnault, l’homme d’affaires le plus riche d’Europe, a bondi de 5,1 milliards suite à l’annonce de bons résultats de son groupe LVMH.

Bernard Arnault, actionnaire majoritaire et PDG du groupe LVMH, a gagné 5,1 milliards de dollars depuis mercredi dernier grâce aux ventes solides de la plus grande maison de luxe du monde. LVMH, qui détient 75 marques, dont Christian Dior et Veuve Clicquot, aurait vu ses ventes augmenter de 17 % au troisième semestre. Le prix de l’action LVMH a augmenté de 5,6 % depuis la fermeture des marchés mercredi dernier, faisant monter la fortune de Bernard Arnault à 99,2 milliards de dollars. Il se place désormais en troisième place des personnalités les plus fortunées, derrière Jeff Bezos (107,5 milliards de dollars) et Bill Gates (105,1 milliards de dollars). Cette promotion démontre qu’il suffit de l’annonce de ventes record des produits de luxe pour que joue à plein des mécanismes purement spéculatifs et donc la nature de ces fortunes, d’immenses capitaux accumulés et qui vont chercher à se mettre en valeur en trouvant des débouchés , par exemple comme l’a très bien dit Fabien Roussel, si la réforme des retraites passe, les sociétés d’assurance et les fonds de pension vont sabler le champagne. La fortune d’un Bernard Arnault n’est pas indépendante de ces mouvements des capitaux et de ceux qui ont agi pour que soit au pouvoir un Macron. Un milliardaire qui n’est pas sur la liste est l’ancien maire de New York et candidat à la présidentielle, Michael Bloomberg . Selon Forbes, sa valeur nette est d’environ 53,4 milliards de dollars, ce qui la placerait à la 19e place de la liste. Mais Bloomberg News ne couvre jamais les nouvelles de la société Bloomberg LP, donc son patron n’est pas sur la liste.