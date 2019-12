le Corbusier, un caractère complexe

Le Corbusier était un personnage complexe. J’ai d’abord été présenté à lui comme étudiant universitaire, jeune et impressionnable. Il a suscité chez moi le désir de comprendre la façon dont nous vivons, un effet qui dure depuis longtemps. Son travail consiste à essayer de donner un sens au monde à travers l’architecture.

Esprit Nouveau Pavillon

Cher Charles, Il y a tellement de choses à dire, je ne sais pas par où commencer.

Le Corbusier est né Charles Edouard Jeanneret dans un village suisse en 1887. Très tôt, il s’intéresse aux arts décoratifs. Jeune homme, il a beaucoup voyagé en Europe et ces expériences ont fortement influencé son désir de devenir architecte. À l’âge de trente ans, il s’installe définitivement à Paris, à cette époque il est engagé à la fois dans les arts et l’architecture. En 1920, il a écrit un manifeste avec l’artiste Amedee Ozenfant, intitulé «après le cubisme» (après le cubisme). C’était une critique de l’art et de l’architecture hautement décoratifs et une ode à un nouveau mouvement artistique qu’il a qualifié de purisme.

Purisme Le Corbusier

J’aurais souhaité que vous n’ayez pas nommé le mouvement cubiste une «toile d’araignée romantique». Je crains que vous ne soyez mal compris. Je vois votre désir de mettre de l’ordre dans ce monde trop plein. Quand je regarde vos tableaux, je vois la beauté dans leur simplicité. Avec une telle facilité que vous dirigez mon regard, je vois la nature terreuse et l’immobilité. Je note que vous avez changé de nom, vous serez toujours Charles pour moi. C’est comme tvous le dites… il y a «des yeux qui voient et des yeux qui ne voient pas».

Peu de temps après son Manifeste sur le purisme, Le Corbusier a réalisé que sa passion était l’architecture. En 1925, il achève le pavillon Esprit Nouveau à Paris pour une importante exposition internationale des arts industriels décoratifs modernes. Il l’a conçu avec Amédée Ozenfant et son cousin Pierre Jeanneret. Construit dans un style moderniste simple et standardisé avec peu de décoration, il a été largement critiqué par les autorités de l’exposition et les journalistes. Le Corbusier déclarait à l’époque que «En ce moment, une chose est sûre, 1925 marque le tournant entre l’ancien et le nouveau». Quelques mois après l’exposition, Le Corbusier avait une douzaine de projets de logements à Paris. Il est rapidement devenu un architecte bien établi avec son propre style unique. Une simplicité de forme avec un fort accent sur la fonction.

Villa Savoye

En 1928, il a commencé à travailler sur la Villa Savoye, une maison qui allait devenir emblématique de l’architecture moderniste. La Villa Savoye a été achevée en 1931. La maison était un exemple épuré des cinq points d’architecture de Le Corbusier. Il avait des colonnes en béton armé, une conception libre du plan au sol et de la façade, des fenêtres horizontales et un jardin sur le toit. Cette maison était si brillante qu’il a annoncé au public qu’elle était «Poésie et lyrisme soutenus par la technique». La maison n’est pas étanche continuellement et les propriétaires s’en plaignent avec apreté. Le Corbusier était virulent dans sa propre défense et largement accusé d’être arrogant en public. Mais on ne pouvait nier que cette maison était visionnaire et elle a continué à être l’annonce d’ un nouveau style moderniste international. À cette époque, Le Corbusier s’est également marié avec un modèle nommé Yvonne Gallis. Ils ont vécu ensemble pendant vingt-sept ans jusqu’à sa mort en 1957. De toute évidence, il était un mari attentif mais pas fidèle. Il a mené une liaison à long terme avec Marguerite Tjader Harris.

Charles, quand vous pontifiez avec tant d’enthousiasme, ils ne vous voient pas. Ils ne voient pas votre méfiance érudite, que vous passez tour à tour de l’exaltation à la dépression.Ils ne voient pas à quel point vous êtes généreux en privé. Vous n’auriez jamais dû leur parler d’elle, surtout pas peu de temps après la mort de votre femme. Ils ne comprennent pas qu’il est possible d’aimer deux femmes à la fois.

Le Corbusier a écrit plus de cinquante livres au cours de sa longue carrière, exposant ses nombreuses théories sur la façon dont les gens devraient vivre, en déclarant fréquemment que les masses sans instruction devaient être sauvées d’elles-mêmes. Pendant une période de dix-huit mois, il a travaillé sur des plans d’urbanisme pour le gouvernement de Vichy. Cela a récemment inquiété les historiens. Était-il aussi un sympathisant nazi? Il ne fait aucun doute qu’il était un idéologue, mais son attention est restée fermement sur le potentiel de l’architecture. Il s’agissait toujours du bâtiment et de la capacité des bâtiments à fournir. À certains égards, son point de vue était utopique. Au sujet du logement, il a déclaré: « Ce que l’homme moderne veut, c’est une cellule de moine, bien éclairée et chauffée, avec un coin d’où il peut regarder les étoiles ». Il existe donc une dichotomie dans ce récit. Toujours à la recherche d’une modernité,

Charles, quand tvous m’avez dit que vous « préfériez dessiner que parler », je n’ai pas compris. Mais maintenant que tout ce temps est passé, je vois ce que vous vouliez dire. Ils parcourent toutes vos paroles, à la recherche de la vérité, mais ils oublient que vous étiez architecte. Ils essaient de décider si vous êtes toujours digne de leur adoration. Ne regardent-ils pas vos bâtiments? Je pense que vous aviez raison de dire: « dessiner est plus rapide et laisse moins de place au mensonge ».

Au cours de sa carrière, Le Corbusier a réalisé des projets dans quatorze pays, dont de grands projets institutionnels. L’un des plus célèbres est peut-être la construction d’une ville pour le gouvernement indien à Chandigarh, commencée en 1952. Les bâtiments sont un bel exemple des cinq points d’architecture de Le Corbusier. Chandigarh a été saluée comme l’une des urbanisations planifiées les plus réussies de l’histoire moderne. Chandigarh est également le site de la plus grande sculpture à main ouverte de Le Corbusier, elle mesure vingt-six mètres de haut. Le Corbusier a conçu la main ouverte comme un signe de paix et de réconciliation. Il est ouvert pour donner et recevoir.

Sculpture à main ouverte

Le Corbusier was recognised during his lifetime with awards of the highest order in both France and America. His contribution to modern architecture continues to be influential today. In 2016 UNESCO added seventeen Le Corbusier sites to the World Heritage List. These projects were completed over a fifty year period and represent both his residential Villa Style homes and his large institutional projects. Le Corbusier died in 1965 at the age of seventy-eight. He had pre-determined that his grave would be inscribed with his birth name Charles Edouard Jeanneret. Underneath that in quotation “Le Corbusier”.

Quand vous m’avez jeté ce sort il y a toutes ces années, je n’aurais jamais pu vous imaginer rien moins que bon. Je pense que votre vie a été consacrée à une exploration de la temporalité et où nous trouvons notre place dans ce beau monde. Je me souviens que vous avez dit: «Être moderne n’est pas une mode, c’est un État. Il faut comprendre l’histoire, et celui qui comprend l’histoire sait trouver la continuité entre ce qui était, ce qui est et ce qui sera »je pense souvent à vous. Votre sincèrement, Nicole

Pour en savoir plus sur Le Corbusier

http://www.fondationlecorbusier.fr