Ceci n’est pas une critique mais une première impression à la sortie du film de Terrence Malick, une vie cachée. Une première impression parce que devant ce film on se laisse submerger par l’émotion, elle tient moins à l’histoire, à son scénario qu’à ce qui est justement l’essence du cinéma, l’œuvre elle-même.

S’il s’agissait du cinéma et même de ce que je sais des convictions idéologiques et religieuses de son auteur, c’est avec la plus grande des méfiances que j’accueillerais ce dernier film de Malick. Jugez-en plutôt : Une vie cachée (A Hidden Life) est un drame psychologique et religieux américano-allemand réalisé par Terrence Malick, sorti en 2019. Il s’agit d’un film biographique sur l’objecteur de conscience autrichien Franz Jägerstätter, vénéré comme bienheureux et martyr par l’Église catholique depuis sa béatification par Benoit XVI en 2007. Il a fait partie de la compétition du festival de Cannes 2019.

Tout est dit et a son reflet dans le film, la manière dont l’abominable Benoit XVI, complice de Jean Paul II, a béatifié celui qui a refusé le nazisme jusqu’au bout comme pour se refaire une virginité, il y a l’institution qui doit se compromettre pour survivre et il y a le saint caché qui refonde la foi par son sacrifice sans le moindre compromis.

Oui mais voilà, il y a autre chose que cette bondieuserie qui en fait le contraire de l’hypocrisie vaticane, un retour à ce qui fonde sinon la foi, au moins la conviction que l’on doit agir comme ça.

Cet autre chose je vous en parlerai après une autre vision c’est la rébellion des petits, ceux dont la vie est cachée, ceux qui n’ont pour partage que l’amour et le travail, une manière de se fondre dans la nature d’en marquer les temps, les heures et les jours comme chez Hésiode, le fondement de la poésie mêlant les références au calendrier paysan aux mythes de l’origine des dieux. Le travail est la grande loi de l’humanité ; il faut célébrer l’agriculture et la paix, fuir les bienfaits et les faveurs des puissants sans les juger mais en évitant les tourments qu’ils portent en eux, il y a un autre monde, celui qui donne sens au nôtre et qui est décrit par les étoiles, là est l’origine de la poésie, de l’art. Comme le dit le peintre chargé de décorer la chapelle, un jour on sortira des stéréotypes de la foi pour dire la réalité de la sainteté.

Dans la Ligne rouge, le film de son auteur auquel celui-ci m’a fait le plus songer, dans un ilot paradisiaque du pacifique c’est la deuxième guerre mondiale, l’assaut d’une colline tenue par des japonais, une folie, l’histoire intervient comme une souffrance imposée à l’humanité, la guerre. Une rébellion devant l’inutilité d’un combat, le massacre et le sacrifice pour donner sens à l’absurdité. Pourquoi ce retour à l’Histoire alors que les derniers films de Malick semblaient de plus en plus aller vers l’abstraction, la musique, fuir les paroles ? Pour nous décrire cet homme qui dit NON au nazisme, à l’antéchrist, à ce que tous admettent, est-ce que la venue de Trump, le refus de la guerre de tous contre tous y est pour quelque chose, certainement pas la seule volonté d’organiser la rédemption de l’institution dans sa faillite.

C’est là que ce film nous parle à nous communistes mécréants, du moins à ceux qui se rapprochent d’une certaine conception du communisme, il y a tant de façons d’être communiste. Celle qui fut la mienne et ceux que j’ai aimés se rapprochait de ces hommes-là, ce paysan obstiné qui comme le disait des communistes le Che sont capables de mourir dans une cellule, torturé, en n’imaginant même pas que leur sacrifice sera connu, simplement parce que cela correspond à ce qu’ils sont. Encore plus grandioses parce qu’ils n’espèrent en aucun au-delà et le sens ne leur sera donné que par leur acte et celui de leurs compagnons présents ou dans leur souvenir.

Voilà ce dont je veux vous parler et vous dire à quel point même s’ils l’ignorent ceux qui résistent à l’injustice, au mal dirait Malick, portent quelque chose que le cinéaste veut ignorer et qui est l’histoire parce qu’ils ont en commun le signe même de l’humanité, celui de ces mains que les hommes préhistoriques dessinaient sur les parois des grottes, ces figures d’eux-mêmes qui sont l’art, le travail, l’amour. Ce que chantait Neruda dans sa cordillère des Andes, un paysage qui bascule et se dresse vers le ciel modelé par la sueur des hommes comme une cantate.

Il y a la vulgarité du mépris de ceux qui croient savoir et posséder et il y a la résistance des petits qui donne sens. Mais je vais aller revoir ce film et vous en parler, comme de mes lectures dans ces fêtes de la Noël si particulières où il n’y a pas de trêve mais la grève. Chacun de nous en est comptable.

Le refus de céder est une déflagration, quelque chose qui irradie, une contagion du sens de l’humanité.

Danielle Bleitrach