Olga Berggoltz, encore quelques mots. (3)

Il faudrait tout traduire.

Elle nous parle, à nous qui ne nous satisfaisons pas du monde tel qu’il est. Venue de cette expérience unique que fut l’URSS, heurs et malheurs, sa voix invite à continuer le chemin.

Evidemment, ce n’est pas le genre de littérature qui aura la préférence des éditeurs et même des traducteurs… Mais vraiment, il faudrait traduire tout ce journal , intime, profond, sans concession et qui ne lâche pas la proie pour l’ombre.

Quelques mots encore, la suite de ce que j’ai publié dans l’article 2 que je lui ai consacré.

http://bordeaux-moscou.over-blog.com/2019/12/olga.2.html

Traduction:

Et voilà qu’à nouveau j’écris, comme si je n’écrivais que sur moi. Mais j’ai dans l’idée qu’il n’est pas un adulte, pas un seul homme sérieux qui ne serait pas en train de réfléchir à sa vie passée, présente, à venir.

Il se tiendrait debout à ce carrefour d’Alma Ata, où, en 1931, notre génération entamait la montée- debout, il jetterait un regard dans son coeur, scruterait le chemin parcouru et verrait tout, jusqu’à ces enfants ventrus, il embrasserait du regard ces sommets nombreux, dressés, ces précipices fumants, ces torrents rugissants, et, plongé dans ses pensées, profondément, doucement, regardant en lui-même, sans prononcer une parole, interrogerait son coeur ( son âme) : : »Comment es-tu? Est-ce que tu crois? »- « Et qu’est-ce que tu peux, toi, personnellement? qu’est-ce qui a disparu, qu’est-ce qui est toujours là, accumulé en toi qui pourrait te convenir, qu’as-tu découvert pendant ton ascension, et, surtout, qu’ont découvert tes camarades en poursuivant la route? »

Et sévère, passionné, il interroge ( n’en finit pas d’interroger, tourmente) son âme, faisant face à l’avenir, se préparant au nouveau passage (avec le peuple). C’est un tout unique, mais chacun y pénètre à sa façon.

Et bien moi aussi, je me tiens à côté de cet homme, et je pense ce que lui pense.. Et de la même façon qu’il veut m’aider, de toutes mes forces, de tout mon savoir-faire, par ma profession, avec tous les secrets de ma profession, je veux l’aider…. »

1960

Fin de traduction.

Son père était médecin dans le quartier ouvrier de Petrograd. Son lien avec et Petrograd, Leningrad et le monde ouvrier naît là. C’est là aussi que naît et grandit le mouvement révolutionnaire.

En lien la vidéo de l’émission sur la canal Kultura. Cadeau pour les russophones.

un peu frustrant pour ceux qui ne connaissent pas le russe. Mais vous y suivrez les lieux et l’histoire, car, comme elle l’écrit dans son journal, les dates de sa vie ont correspondu aux dates de l’histoire du pays.

Cela étant, les extraits de son journal lus ici par de grandes écrivaines actuelles correspondent à ceux que j’ai traduits.