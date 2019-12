Du Chili, le paradis des fonds de pension

Santiago. Jeudi 26 décembre

De notre camarade Pierre Cappanera ces brèves nouvelles, le pays où a triomphé Pinochet et Macron et ses disciples…

La presse annonce en gros titre et en première page que pour les fonds de pensions chiliens (les AFP) l’année 2019 sera une année record pour les bénéfices, un cru exceptionnel, le meilleur depuis plus de 10 ans. 600 millions de dollars de profits.

Pendant ce temps la moyenne des retraites pour les hommes dépasse à peine le salaire minimum : 360.000 pesos (420 euros) pour 301.000 pesos (350 euros) le salaire minimum. La moyenne des retraites des femmes s’effondre à 196.000 pesos (227 pesos).

Ces retraites par capitalisation individuelle obligatoire dans des fonds de pensions privés ont été mises en place par le frère du président Pinera pendant la dictature militaire dans les années 80 (il n’y a pas qu’en France que le frère d’un président, Sarkozy en l’occurrence, est le principal dirigeant d’un groupe d’assurances privées, Malakoff Mederic). Le frère du président Pinera est aujourd’hui le président du plus important fonds de pension chilien. Les forces armées chiliennes qui ont imposé de force ce système se sont exonérées d’y participer et ont préféré garder l’ancien système public par répartition (il n’y a pas qu’en France que la police et l’armée sont exemptés du régime général).