D’accord avec la volonté de rassemblement de Fabien Roussel

Est-il nécessaire de dire que comme bien des communistes je ne suis pas une fanatique de l’union de la gauche? Merci nous avons déjà donné est le discours spontané… Qu’il s’agisse de Guy Mollet, voir de Jules Moch, de Mitterrand, de Jospin à Mélenchon, il n’y eut guère d’expérience positive ni pour nous, ni pour le monde du travail, ni pour la nation, ni pour l’internationale…

Encore que, comme je le décris dans mes mémoires je crois que Mitterrand (qui est lui l’objet de tous mes refus) a détruit le PS tout autant que le PCF. Il a transformé le vieux parti réformiste qui avait un langage commun avec le parti révolutionnaire en un parti d’arrivistes, sortis de l’ENA et faisant carrière au hasard à gauche ou à droite. Il a transformé l’avant-garde culturelle et artistique du pays en un monde de courtisans se réchauffant aux ors d’un pouvoir tactique sans vision stratégique d’émancipation humaine. Il a organisé la coupure de la politique avec le monde ouvrier dans le même temps où il accueillait le néolibéralisme et transformait le pays industriel en pays financiarisé. Les nationalisations elles-mêmes telles qu’il les a conçues étaient le moyen d’une telle transformation structurelle et à partir de là il fallait se moquer de Marchais, des communistes qui revendiquaient le « produisons français ». La transformation du PCF a connu une évolution parallèle…

C’est le parti socialiste qu’il a créé à Epinay qui est une catastrophe et ma colère contre ce machin qui a produit les Valls, les Hollande et les Macron, est venue renforcer celle éprouvée devant les trahisons colonialistes.

Mais il y a les combats et les rencontres possibles pour ceux qui conservent quelque chose de ce qui nous a brièvement unis pendant le Front populaire. Nous communistes ne nous confondrons jamais avec aucun socialiste fut-ce Jaurès mais nous savons nous retrouver pour la paix et la lutte contre les exploiteurs quand ces gens là ne dérivent pas. Ensemble nous sommes plus forts pour faire céder l’ennemi.

C’est aussi à cause de cette histoire que j’apprécie la manière dont Fabien Roussel se conduit en ce moment en tant que secrétaire du PCF. Pour deux raisons, la première est qu’il marque le retour du parti vers sa base populaire, revendique l’autonomie de ses propositions, y compris dans le rendez-vous incontournable des présidentielles, mais cette autonomie n’est pas un but en soi, elle est le moyen de rendre plus forts les combats du peuple français. Il s’agit aujourd’hui de faire face en rassemblant la gauche autour du combat prioritaire qui est celui des grévistes et de ce conflit dans lequel le gouvernement cherche à isoler les plus combatifs des autres.

Oui je suis d’accord pour qu’Olivier Faure et même les Verts mènent le combat avec le PCF ensemble pour soutenir la SNCF, la RATP et je dois dire que je regrette l’attitude puérile de la France insoumise, puérile et parfois irresponsable quand elle divise les combats locaux en se divisant elle-même d’ailleurs et il faut qu’ils se reprennent, ce n’est bon que pour l’adversaire qui lui est prêt à aller jusqu’au bout.

Danielle Bleitrach