L’originalité historique de cette grève, c’est un phénomène en gestation qui ouvre des perspectives…

Plusieurs éléments montrent à quel point cette grève annonce sans doute des temps nouveaux même si nous sommes encore dans les premisses et si à chaque moment, il est tenté de la part d’un pouvoir aux abois des régressions.

Non seulement les grévistes ne cèdent pas, mais il en surgit de nouveaux. A ce titre aujourd’hui l’annonce des raffineries sept sur huit est exemplaire, comme l’a été le refus de la trève de noêl.Il y a aussi parallèlement une répression accrue en France mais ce qui se passe dans le monde montre qu’il y a coordination des forces de répression et montée en puissance. En revanche, il y a dénonciation du caractère global du phénomène, l’exploitation capitaliste, la fin des conquis sociaux mais aussi tout une manière de vivre, l’exaltation de l’autoentrepreneur, l’autoexploitation comme réalisation de soi-même. On en veut pas… et à cela on commence à opposer des solidarités de bases, y compris entre générations. Ce qui est aussi à souligner c’est la montée en puissance d’une nouvelle génération entrée en lutte avec une base que l’on juge plus « radicale ».il s’agit d’un phénomène international. Premier aspect du phénomène international, c’est du Chili d’où vient la vague, et ce fut également du Chili que partit en 1973, la contre révolution qui déferla sur le monde, consacra la fin du socialisme européen, avec l’URSS mais aussi les pays ex-socialistes de l’Europe en 1991. Les pays en voie de développement furent soumis aux plans d’ajustement structurels, le pillage intégral… Deuxième aspect, en 1994, alors que le monde paraissait accablé par la chute de l’URSS, le capitalisme paraissait avoir gagné, la France (mais aussi la Corée du Sud et le Chiapas, plus Cuba qui résistait) se lançait dans un grand mouvement de grève. Celui-ci fut plus ou moins trahi par les politiques qui préparaient un « gouvernement de gauche » qui en fait loin de développer l’intervention populaire accepta les diktats du capital. Le PCF avait été pris en otage et détruit par Robert Hue et ceux qui suivirent, il accepta à peu près tout. Mais au début des années 2000, alors que le capitalisme se croyait sans rival, une nouvelle configuration apparaissait avec la résistance de l’Amérique latine, la montée de la Chine, la fin de l’hégémonie américaine. Est-ce un hasard si c’est également en France, au Chili, mais aussi en Irak, au Soudan, partout dans le monde où les peuples résistent à la nouvelle vague impérialiste? Il est impossible de ne pas le croire et de ne pas voir que partout nous sommes devant la force du mouvement social dont la grande limite comme l’a montré, entre autres, le mouvement des gilets jaunes a été le refus du politique. Le retour du politique : mais aussi depuis 2019 a surgi un fait nouveau: au refus du politique est en train de se substituer une reconstruction de ce politique dans lequel les communistes prennent toute leur place parce qu’ils recusent le politicien et proposent d’autres bases de rassemblement que la stricte tambouille habituelle. Ce n’est donc pas un hasard si en France comme dans d’autres pays, on voit se reconstituer des partis communistes sur des bases de classe, plus en phase avec le mouvement social et internationaliste. En France, il y a eu le 38ème congrès et le changement de direction, il y a là encore le Chili et le Soudan, l’irak, ce sont sur les vestiges du combat de classe, de l’internationalisme que surgit le refus des divisions sectaires. La combativité du monde ouvrier et des secteurs qui représentent l’intérêt national. Cet internationalisme est aussi le produit d’une conscience nationale qui n’est pas identitaire mais part de la conscience d’une nouvelle échelle nécessaire pour gérer au mieux les problèmes qu’il s’agisse du droit du travail ou de l’écologie, de la lutte contre la dégradation de l’environnement ou contre le réchauffement climatique, est en train de surgir une conscience internationale avec un point d’appui pour l’action très localisé. Une communauté à reconstruire qui tienne compte des singularités irréductibles que la marchandisation nie pour mieux en faire les instruments d’opposition, de division et qui doivent devenir au contraire la base du renforcement collectif. Par exemple l’enjeu du féminisme dans un tel contexte. Une opinion publique, les jeunes en particulier qui mesure mieux la nature collective de la bataille, ce dont témoignent tous les sondages, malgré une pression médiatique qui ne connait aucune relâche, les tentatives face à l’opinion publique ne marchent pas. De ce point de vue il faut signaler le cas macron et son art de « tomber à faux », non seulement son arrogance, son mépris sont mal perçus, mais ce qui apparaît c’est le manque total d’affect de cette classe. Autre aspect de ce refus de l’opinion publique, la manière dont les caisses de solidarité se remplissent.

SONDAGE – L’instauration d’un système universel avec des règles communes de calcul des pensions ne recueille l’assentiment que d’une faible minorité.

Réforme des retraites: les Français subissent la grève mais la trouvent justifiée

Depuis le 5 décembre, près d’un Français sur deux (48 %) et une large majorité de Parisiens (78 %) ont subi les perturbations liées au mouvement de grève, selon notre sondage Odoxa-Dentsu Consulting réalisé pour Le Figaro et France Info. Pourtant, 66 % des Français continuent d’estimer que ce mouvement contre le projet de réforme des retraites est justifié. La raison de ce paradoxe: «Une majorité de Français ne fait pas confiance au gouvernement pour la mise en place d’un nouveau système, et l’âge pivot ou d’équilibre passe très mal, explique Céline Bracq, directrice générale de l’institut Odoxa. C’est surtout la jeune génération (née en 1975 ou après), concernée par la réforme qui trouve le mouvement justifié (78 %), tandis que leurs aînés ne sont que 57 % à le dire.»