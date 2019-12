L’Occident voudrait bien détruire l’alliance entre la Russie et la Chine, par Piotr Akopov

Comme toujours très pertinent le cher Akopov… (note de Danielle Bleitrach, traduction de Marianne Dunlop pour histoire et société).

26 décembre 2019 08:40

Photo: Velichkin Sergey, Rodionov Vladimir / TASS En tant que ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine a rencontré Vladimir Poutine lors de la visite du Président en France il y a près de 18 ans.

https://vz.ru/politics/2019/12/26/1015600.html

Les Européens doivent abandonner l’esprit des croisades et changer leurs relations avec la Russie. En témoignent les sondages d’opinion publique et les discours des différents politiciens européens qu’ils soient encore aux manettes ou non. Un exemple frappant est l’article de l’ancien ministre français des Affaires étrangères Hubert Védrine, dans lequel il reproche à l’Europe d’être fâchée contre les Russes parce qu’ils sont restés russes. En fait, l’Europe est poussée vers l’amitié avec la Russie par peur de la Chine.

La grande majorité des Européens est favorable à l’amélioration des relations avec la Russie, comme en témoigne une enquête réalisée à la demande de Spoutnik. Bien sûr, vous pouvez ne pas faire confiance à ces chiffres – puisque les sondages sont commandités par les médias russes, ils donneront une image favorable aux Russes. Néanmoins l’enquête n’a pas été réalisée sur le site Internet de l’agence, mais par la plus ancienne agence de sondages française IFOP. Et ses données, par exemple pour l’Allemagne, ne sont pas trop différentes des autres sondages menés par des sociologues locaux.

Il était demandé aux habitants des quatre principaux pays européens s’ils souhaitaient voir s’améliorer leurs relations avec la Russie dans un avenir proche. Et il ne s’agissait pas des relations de leurs pays avec la Russie, mais des relations entre l’Union européenne et la Russie. Il s’est avéré que la grande majorité soutient le rétablissement du dialogue. La normalisation des relations a été soutenue par 84% des Allemands, 78% des Italiens, 75% des Français et 68% des Britanniques. Et cela ne signifie pas que tous les autres sont contre. Ainsi, le nombre maximum d’opposants à l’amélioration des relations s’est trouvé être en Grande-Bretagne, mais ils n’étaient que 16% (et un même nombre ne se prononçait pas).

Autrement dit, même en Grande-Bretagne, historiquement mal disposée envers la Russie, ceux qui sont pour l’amélioration sont quatre fois plus nombreux que ceux qui sont contre. Et en Allemagne, le ratio est de 8 pour 1, en Italie et en France près de 6 pour 1.

De tels sentiments ne sont pas nouveaux, mais ce qui est intéressant, c’est l’augmentation constante du nombre de ceux qui préconisent la normalisation. Et il y a un fossé toujours plus grand entre les humeurs de la rue et l’élite, ou plutôt cette partie des élites européennes qui dirige l’Union européenne. Dans le gouvernement de laquelle l’ancien ministre des Affaires étrangères d’Espagne, Josep Borrell, est désormais responsable de la politique étrangère, et qualifie la Russie de « vieil ennemi de l’Europe ».

L’écart entre la position paneuropéenne et la position des autorités nationales se creuse également: depuis longtemps déjà, la plupart des États de l’UE préconisent individuellement la normalisation et, au niveau national, font tout leur possible pour développer des relations et réduire les dommages causés par les sanctions mutuelles. Mais le niveau de pouvoir supranational et paneuropéen les oblige à tenir un front uni qui ne se fissurera pas tant que les élites des plus grands pays européens ne se seront pas consolidées en faveur d’une révision des relations avec la Russie.

Et en fait, ce processus a commencé l’année dernière.

Sur fond de Brexit et d’affaiblissement de la position d’Angela Merkel, le président français Macron a préconisé de repenser les relations avec Moscou. Il n’y a pas tant de progrès que cela, mais c’est le message lui-même qui est important.

Les Atlantistes inconditionnels se sont immédiatement rués contre Macron, mais il continue de tracer sa ligne.

L’autre jour, Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères et associé de longue date de François Mitterrand, s’est exprimé en faveur de cette ligne. Védrine n’est pas un russophile parmi l’élite française, mais c’est un politicien expérimenté et pragmatique. Et donc, ce qu’il a écrit dans Le Nouvel Observateur est très révélateur.

L’article de Védrine ne concerne pas Macron; Védrine ne mentionne qu’une seule fois l’actuel président français:

« Depuis l’été dernier, nous avons lu beaucoup de choses stupides sur la politique russe du président Macron. Il ne se tourne pas vers la Russie. Il essaie simplement de sortir la France, ainsi que l’Europe, ou même tout l’Occident, d’une impasse absurde. Certains l’ont oublié, mais c’est précisément l’essence de la politique étrangère. Il serait bête de ne pas le faire, car maintenant il est pratiquement le seul en Occident à en être capable. »

L’article de Védrine traite de l’attitude de l’Europe envers la Russie. Son essence est que, malgré l’effondrement de l’URSS, la Russie est restée le principal ennemi de l’Occident, et que la vague antirusse repose sur des vues manichéennes, en noir et blanc. Peu de gens se rappelleront que l’effondrement de l’URSS est à mettre au crédit non seulement de l’Occident, mais aussi à bien des égards de Gorbatchev, qui « s’efforçait sincèrement de promouvoir un avenir différent pour les relations entre la Russie et l’Occident ». Védrine rappelle que la Russie était ouverte à l’Occident pendant les années deux mille et jusqu’au début de la deuxième décennie de ce siècle:

«Tout cela est oublié! En même temps, les Américains eux-mêmes n’ont jamais réfléchi aux conséquences de la thérapie de choc économique imposée à la Russie dans les années Eltsine par le biais de leurs conseillers au sein du gouvernement Gaïdar (le niveau de vie des Russes s’est effondré, et nous avons eu de la chance que ne soit pas au pouvoir quelqu’un d’encore plus dur que Poutine). Ou sur les conséquences de l’élargissement de l’OTAN aux anciennes «démocraties populaires» et aux États baltes, ce qui était inévitable et demandé par ces pays eux-mêmes, mais sans qu’il soit fait aucun geste envers la Russie. Ou à une réaction russe tout à fait prévisible à l’intention déclarée d’inclure l’Ukraine dans l’OTAN, c’est-à-dire la Crimée avec une base à Sébastopol. Ou sur l’attitude de la Russie à l’égard de la reprise du programme ABM et du déploiement de ses éléments le long des frontières russes. »

Il est très important que Védrine critique franchement la politique occidentale envers l’Ukraine:

« De plus, les Européens n’ont pas réfléchi à la façon dont ils voulaient couper l’économie de l’est de l’Ukraine de la Russie en utilisant l’accord d’association … Comme l’ancien chancelier allemand Schroeder, je pense que le projet de protocole d’association rédigé sous l’influence de la Pologne et de la Lituanie était mal écrit».

Et invoque même feu Brzezinski en tant que soutien, au sujet du fait qu’il était impossible de faire entrer l’Ukraine dans l’OTAN:

« Comme Zbigniew Brzezinski, l’ancien conseiller de Carter, je pense qu’il aurait fallu prévoir pour l’Ukraine un statut de pays neutre. »

En conséquence, Védrine écrit qu’au moins jusqu’en 2014, l’Occident ne s’est pas comporté intelligemment:

«Parce qu’il [l’Occident] croyait fermement en son propre triomphe, il était aveuglé par la fierté et n’était pas du tout intéressé par l’avenir des relations de la Russie avec l’Europe et l’Occident dans son ensemble. La seule exception a été l’effort (en particulier de Jacques Chirac) pour former un nouveau cadre pour les relations entre l’Europe et la Russie. Mais cela ne suffisait pas! »

Dans le même temps, Védrine ne rejette pas tous les arguments des ennemis occidentaux de la Russie, d’ailleurs, il invente même le «mauvais regard de Poutine»:

« Il faut dire que la Russie ne se prive pas depuis 2014 – voire dès 2008 avec l’Ossétie – d’alimenter la méfiance : le soutien à peine camouflé aux séparatistes du Donbass ; l’annexion de la Crimée ; les assassinats en Grande-Bretagne d’anciens espions transfuges ; les provocations, aériennes ou sous-marines, contre les pays voisins membres de l’Otan ; les ingérences digitales dans les élections ; la répression des oppositions ; le sauvetage du régime de Damas, et donc de la base de Tartous. Ajoutons que Poutine a l’air glacial et méchant. »

Autrement dit, la Russie pour Védrine n’est pas toute blanche et immaculée – et cela est d’autant plus appréciable que malgré cette attitude, il considère clairement que l’Occident est coupable de l’aggravation des relations et se prononce pour leur normalisation.

«Mais même si nous supposons que nous avons des raisons de continuer à sanctionner et à critiquer la Russie au nom de la préservation des « valeurs », qu’est-ce que tout cela nous apporte? Pourquoi voulons-nous rendre les relations avec la Russie pires et plus périlleuses qu’avec l’URSS au cours des 20 dernières années de la guerre froide (bien que l’Union soviétique ait été beaucoup plus dangereuse et plus agressive)?

L’Occident a-t-il été affaibli à la suite des négociations avec l’URSS sur le traité ABM et l’accord sur les missiles nucléaires à moyenne et courte portée? Bien au contraire! D’où vient ce doute de soi lorsque la Russie n’est pas si forte et que nous avons en quelque sorte «gagné»? »

À l’honneur de Védrine, il donne une réponse tout à fait sincère:

«Peut-être que cet entêtement anti-stratégique a une explication simple et arrogante: nous avons gagné, ils ont perdu. Ils étaient censés devenir «normaux», quelque chose dans le genre des sociaux-démocrates scandinaves, et ne plus nous déranger. Autrement dit, nous sommes en colère contre eux pour être restés russes, mais en même temps européens à leur manière! Et contre Poutine, non pas parce qu’il est si dangereux et la Russie est si forte, mais parce qu’il est trop impudent! Il a osé déclarer que nos valeurs ont fait long feu et que nos démocraties sont inefficaces! D’où l’idée largement répandue que, en principe, nous ne pouvons pas traiter avec Poutine, ce régime et les Russes dans leur ensemble! »

Encore une fois – Védrine n’est ni russophile ni russophobe, c’est un pragmatiste français (et européen). Comme, d’ailleurs, Macron. Et il voit très bien que l’Europe s’est engagée dans une impasse avec sa politique envers la Russie. Et suggère de chercher le moyen d’en sortir:

«Et que faire ensuite? Un moralisme militant, un esprit de croisades, une guerre de position constante, l’indifférence au rapprochement entre la Russie et la Chine (et cela devrait nous inquiéter)? Mettons les points sur les i. Il ne s’agit pas d’aimer le régime russe ou Poutine ni de cesser de réclamer pour les Russes plus de démocratie, mais il est nécessaire de réaliser le type de relations dont nous avons besoin avec ce grand voisin et de savoir si seuls les États-Unis ont le droit de les revoir. »

De plus, l’initiative de cette révision devrait venir d’Europe:

«Bien sûr, le développement ultérieur des événements dépend également de Poutine. Que veut-il et peut-il faire en Ukraine, sur le contrôle des armements et la sécurité en Europe? .. Mais les souhaits et les actions de Poutine dépendront de ce que nous, l’Occident, l’Europe, lui offrirons. « Poutine est avant tout pragmatique: si l’Occident fait preuve d’ouverture, il saisira l’opportunité ». Telle est la dialectique. Il faut reprendre le processus, créer un cadre dans lequel chacun puisse protéger ses intérêts. Ceci est réel et devrait être fait sans perte de vigilance. Les opinions en noir et blanc, auxquels nous revenons sans cesse, ne donneront rien. C’est vrai pour toute politique étrangère: il est dans notre intérêt de s’éloigner de l’esprit des croisades, dans lesquelles l’Occident s’est replongé après l’effondrement de l’URSS. Cela concerne principalement nos relations avec la Russie. »

L’article de Védrine est très révélateur – surtout si vous faites attention au fait que la Chine y est mentionnée deux fois. À un endroit, Védrine dit que l’Europe ne doit pas être indifférente au rapprochement entre la Russie et la Chine, et au tout début de l’article, la Chine apparaît sous l’aspect suivant:

Arbatov, l’un des principaux conseillers de Gorbatchev, avait prévenu les Américains : « Nous allons vous porter un coup terrible, nous allons vous priver d’ennemi ! » Eh bien, l’Occident ne s’est pas laissé faire : il a imperturbablement entretenu la Russie comme ennemi principal. Jusqu’à ce que Trump dise : « L’adversaire principal, c’est la Chine », et révulse l’establishment et l’Etat profond américains.

Védrine admet que la majeure partie de l’élite occidentale (atlantique) est en tous points opposée aux appels de Trump à échanger la Russie contre la Chine en tant que principal ennemi – et il n’aime pas cela. Autrement dit, Védrine ne s’oppose pas à la Chine. Il s’oppose au rapprochement entre la Russie et la Chine et appelle à la normalisation des relations entre l’Europe et la Russie – et il est difficile de ne pas mettre en relations ceci avec cela. C’est-à-dire que l’Europe (et même l’Occident dans son ensemble) devrait établir des relations stratégiques avec la Russie non pas parce cela répond à ses propres intérêts, mais pour empêcher tout rapprochement entre Moscou et Pékin. Soit dit en passant, Macron et les stratèges américains intelligents parlent de la même chose presque ouvertement.

Le seul problème est que ce train est déjà parti depuis longtemps – ni l’Occident dans son ensemble, ni l’Europe et les États-Unis individuellement ne peuvent changer quoi que ce soit à l’alliance russo-chinoise. Parce qu’elle est de nature stratégique et qu’elle est soudée par deux facteurs plus importants, interdépendants et se renforçant mutuellement: le développement des relations bilatérales répond aux intérêts des deux pays, et leur interaction sur la scène internationale leur permet de changer le monde dans la direction qui leur est nécessaire et bénéfique.

L’Europe peut-elle offrir quelque chose de semblable à la Russie? Jusqu’à présent, nous ne voyons que le début du processus de reconnaissance de l’impasse dans laquelle l’Europe s’est enfoncée, et qui dans sa progression vers l’Est a franchi toutes les lignes raisonnables et tenté de changer ses frontières avec le monde russe.